Dollari jatkaa nopeaa vahvistumistaan – taustalla kaksi syytä

Dollarin vahvistuminen suhteessa euroon on jatkunut koko vuoden 2021. Nyt dollarin vahvistuminen on vain kiihtynyt.

Euro on heikentynyt dollariin nähden tänä vuonna jo yli kahdeksan prosenttia. Heikkeneminen on kiihtynyt marraskuun aikana, ja nyt euro noteerataan 1,12 dollariin.

Syynä dollarin vahvuuteen ja euron heikkouteen on alueiden korkoero ja USA:n keskuspankin tiukentuva rahapolitiikka.

”Yhdysvalloissa tänä vuonna nähty korkojen nousu sekä Yhdysvaltain keskuspankin Fedin rahapolitiikan muutos ovat tukeneet dollaria. Fed ilmoitti viime kesänä, että koronapandemiasta johtuneesta taantumasta toipuminen on edennyt ja jossain vaiheessa Yhdysvalloissa voidaan luopua nollakorkopolitiikasta. Marraskuussa keskuspankki ilmoitti aloittavansa joukkolainaostojensa vähentämisen sekä pitävänsä mahdollisena koronnostojen aloittamista ensi vuoden toisella puoliskolla”, toteaa Nordean sijoitusstrategi Ville Korhonen pankin viikkokatsauksessa.

USA:n 10 vuoden velkakirjan korko on kivunnut 1,6 prosenttiin, kun esimerkiksi Saksan 10 vuoden velkakirjan korko on edelleen negatiivinen -0,29 prosenttia.

Nämä USA:n keskuspankin askeleet rahapolitiikan normalisoimiseksi ovat tukeneet dollaria, Korhonen kertoo.

Myös suhdannetilanne näyttää rapakon takana vahvemmalta kuin euroalueella.

Yhdysvaltain syyskuun vähittäismyynti kasvoi lokakuussa 1,7 prosenttia syyskuuhun verrattuna, kun sijoittajat olivat odottaneet 1,4 prosentin lisäystä, Korhonen kertoo. Maan teollisuustuotanto puolestaan nousi 1,6 prosenttia syyskuuhun verrattuna, kun sijoittajat olivat odottaneet 0,7 prosentin kasvua. Myös tuoreet teollisuuden luottamusluvut ovat nousussa.

Dollarin vahvistuminen on ollut merkittävä tuottoihin vaikuttava tekijä kansainvälisille markkinoille sijoittaville suomalaisille.

”Kansainväliset osakkeet ovat nousseet jälleen mukavasti euroissa mitattuna marraskuussa, ja tuottoa on tullut lähes 4 prosenttia. Puolet marraskuun tuotosta on tosin tullut euron heikkenemisestä muita valuuttoja vastaan. Kansainvälisille osakemarkkinoille sijoitettaessa Yhdysvaltain dollari on tärkein valuutta, ja dollaria vastaan euro on heikentynyt 2,3 prosenttia marraskuun aikana”, Korhonen laskee.