Osakesijoittaja Faina Kanerva hajauttaa fiksusti – opi konkarilta!

Aika ajoin netissä tai esitelmien yhteydessä törmää yksityissijoittajiin, joiden prinsiipit ovat todella huomionarvoisia. Yksi heistä on Faina Kanerva, joka on aktiivinen sijoituskeskustelija sosiaalisen median foorumeilla ja jolla on 30 vuoden sijoituskokemus.

Kirjoitin lokakuun lopulla hajauttamisesta. Espoolainen Faina Kanerva tekee sen älykkäästi. Hän lokeroi yritykset ja sijoituskohteet ryhmiin liiketoiminnan ja sijoituskohteen luonteen mukaan.

Kanerva kertoo, että on pyörittänyt laajaa omaa ja perheensä ”sijoitus-exceliä” jo 2000-luvun alusta, mutta on saanut vaikutteita toimialaryhmittelyyn toiselta aktiiviselta sijoittaja-sijoituskeskustelijalta Jari Paakkariselta sekä omalta pieneltä sijoittajayhteisöltään.

Selvyyden vuoksi, Kanerva on aktiivinen useissa sosiaalisen median sijoittajayhteisöissä, Facebook-ryhmissä.

Faina Kanervan salkun keskeiset sijoitukset marraskuussa 2021. Lähde: Faina Kanerva, poiminta taulukosta

Taulukon ryhmistä hauskin nimeltään on ”Old Skool”. Se on ehkä myös tärkein ja käytin hieman vastaavanlaisista yhtiöistä Tuoton arvoitus ratkeaa -kirjassa (s. 104-105) nimitystä kivijalkayhtiöt.

Taulukon lihavoidut yhtiöt ovat Kanervan kymmenen suurimman sijoituksen joukossa. Old Skoolissa niitä on viisi.

Kanerva jakaa Old Skoolin vielä toimialoittain alaryhmiin: konepajat, prosessiteollisuus, kulutus ja palvelut sekä terveydenhuolto, joka on luonteeltaan defensiivinen eli suhdannekestävä, ei-syklinen.

Yhtiövalinnat ovat onnistuneita mutta salkunhoidossa ei silti paista hötkyily. Konepajat ja prosessiteollisuus ovat hyötyneet noususuhdanteesta, kun taas Orion ja ulkomainen päivittäistavarajätti Johnsson & Johnsson tuovat vakautta. Kesko ja Tokmanni ovat erittäin onnistuneita kaupan alan valintoja.

Jo pelkästään Old Skool -sijoituksissa tulee melko hyvin hajautusta erilaisille toimialoille teollisuudesta kauppaan ja palveluihin. Revenio erottuu muita korkeammalla arvostuksellaan.

Megatrendit kiinnostavat

Megatrendit eli isoon kuluttajamassaan vaikuttavat talouden ja yhteiskunnan muutossuunnat ovat monen sijoittajan huulilla, niin myös Kanervan.

Megatrendejä ovat ilmastonmuutos, kaupungistuminen, digitalisaatio ja liikkuminen. Näistä hyötyviä yhtiöitä Kanerva on pyrkinyt poimimaan salkkuunsa.

Toki oma haasteensa on, miten esimerkiksi liikkumisen megatrendi vaikuttaa eri yrityksiin ja kuka selviää voittajana. Mitä liikkumisen trendimuutos tarkalleen ottaen on? Tarvitaanko tulevaisuudessa autoja vähemmän vai enemmän, ketkä tai mitkä ovat autokannan sähköistymisen voittajia? Miten regulaatio kohtelee eri maita?

Kysymykset ovat monet, mutta niin löytyy salkusta moneen asiaan vastauksiakin.

Digitalisaatio on jaettu erikseen rautaan eli komponentteihin (hardware) ja softaan, ohjelmistoihin (software).

Vähemmän suomalaisille tunnetuista Enphase Energy on amerikkalainen energiateknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa kotienergiaratkaisuja. Ne liittyvät kodin energiaan, aurinkoenergiaan ja energian varastointiin. Viimeksi mainitussa lohkossa painivat myös Tesla, Wärtsilä ja Merus Power.

Kahta viimeksi mainittua on Kanervan salkussa niin ikään!

AMD on yhdysvaltalainen puolijohdevalmistaja. ASML on alankomaalainen optisen litografian laitteita puolijohdeteollisuudelle valmistava yritys. Amerikkalainen Nvidia valmistaa puolestaan näytönohjainten grafiikkasuorittimia sekä mobiililaitteiden järjestelmämikropiirejä. (lähteenä osin Wikipedia)

Minusta rahoitus- ja finanssialan yhtiöt ovat luonteva osa salkkua. Juuri Aktia, Nordea ja Nordeaa omistava Sampo ovat hyötyneet talouden toipumisesta. Potentiaaliin nähden matala arvostus on siten palkittu.

Pääomasijoittamisen puolella sijoituskohteita ovat sijoittajalegenda Warren Buffettin vakuutus- ja monialaimperiumi Berkshire Hathaway, kotimaisia sijoitus- ja finanssiyhtiöitä sekä erikoisuutena ensimmäisiin suomalaisiin spac-yhtiöihin lukeutuva Lifeline SPAC.

Kasvu- ja käänneyhtiöt varmistavat teknologiapainotuksen

Jos salkku on jo vilissyt teknologiaa edellä, niin viimeistään kasvu- ja käänneyhtiöiden ryhmä paljastaa, että Kanerva haluaa olla ajan hermolla.

BICO Group on ruotsalais-yhdysvaltalainen biokonvergenssi -startup. Sitä voisi luonnehtia mausteeksi Kanervan salkussa. Harvia, Inderes, Merus Power, Modulight, Puuilo ja Relais ovat terveitä, kasvuhakuisia, tuoreehkoja kotimaisia listayhtiöitä.

Ne erottuvat omalla teknologiallaan tai palvelukonseptillaan kilpailijoista.

Lopuksi

Faina Kanerva on jäänyt pois työelämästä noin 20 vuotta sitten ja hän on myös miehensä omaishoitaja. Kun katsoo salkkua (omat salkut + perhe) kokonaisuutena, siitä paistaa juuri se, että kokenut sijoittaja tietää mitä on tekemässä.

Suorat osakesijoitukset edustavat noin 85-prosenttisesti salkkua. Loppu tulee kansainvälisistä rahastoista ja indeksiosuusrahastoista (etf) sekä parista sijoitusasunnosta.

Kuten niin monella muullakin menestyneellä suomalaissijoittajalla, myös Kanervalla menestys nojaa hyvin menestyneisiin isoihin pörssiyhtiöihimme, kuten Sampoon, Fortumiin, Koneeseen, Nesteeseen, Wärtsilään, UPM:ään ja Keskoon. Ne ovat salkun seitsemän isointa sijoitusta edustaen jopa hieman yli puolta koko portfoliosta.

Kiinteistöjä ja omaa kotia Kanerva ei lue laskelmaan. Salkun menestystekijöitä ovat laatuyhtiöistä kiinnipitäminen.

Kanervan dippiostoslistaan kuului lokakuussa ulkomaisista ASML ja Nvidia sekä kotimaisista UPM, Valmet ja Merus Power. Eli näitä hän lisännee, jos osakekurssi laskee ilman pätevää liiketaloudellista syytä.

Vähennyslistalla olivat puolestaan ulkomaisista Aurora, Intel, Volkswagen, CI Energy ETF ja ehkä myös BICO, joka on start up -yrityksenä haastava seurattava. Kotimaisista vähennyslistalla olivat Outokumpu, Vaisala, Nokia sekä Puuilo – viimeksi mainittu siksi, että ”ei jaksa roikottaa pieniä rivejä”.

Kanerva kommentoi sosiaalisessa mediassa lokakuussa:

Vaikkakin Nokia näyttäisi tehneen jo onnistuneen käänteen ja tulevaisuus on valoisampi kuin aikoihin, niin mietin, että parempiakin digi-yhtiöitä ja sijoituskohteita rahalle on. Ehkä otan siitä voitot kotiin, ehkä en. Harvoin heitän myynneissä kaikkea kerralla yli laidan. Ota voitot hitaasti, on hyvä motto, josta aika ajoin muistutan itseäni.

Kanerva muistuttaa nyt, että kokenutkin sijoittaja tarvitsee sparrausta. Sitä hän saa omalta Kalastajat-sijoittajayhteisöltään, jossa on useita kokeneita, eri sijoitustyylejä omaavia ystäviä. Hän tapaa heitä myös kasvokkain.

Old Skool -jaottelun olen tehnyt sijoittajaystäväni Jari Paakkarisen inspiroimana.

Salkun nykyrakenteesta edellä näkyy, että osa vähennettävistä on poistunut kokonaan salkusta 11.11. mennessä. Kaikkiaan Kanervan strategia on hyvin hallittu ja liiketoimintalähtöinen – sanoisinko ”kimlindströmmäinen”.

Isolla osakepainolla eri toimialojen kannattaviin laatuyhtiöihin hajauttaen mennään läpi kriisi kuin kriisi. Teslaan ja kryptoihin Kanerva ei ole koskenut.

