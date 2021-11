Keskuspankki ilmoitti merkittävästä muutoksesta rahapolitiikassa

USA:n keskuspankki Fed ilmoitti tänään odotetusti, että se alkaa keventää arvopaperien osto-ohjelmaansa.

Keskuspankin koronaelvytys loppuu. USA:n keskuspankin avomarkkinakomitea päätti keskiviikkona pitämässään kokouksessa aloittaa osto-ohjelman keventämisen jo tässä kuussa.

Tukiostot vähenevät 15 miljardilla dollarilla kuukausittain ja ne loppuvat kokonaan kesäkuussa 2022. Sen jälkeen Fed ostaa uudelleen lainat, jotka ovat erääntymässä sen taseesta.

Vielä tällä hetkellä Fed ostaa kuukausittain 80 miljardilla dollarilla valtion velkakirjoja ja 40 miljardilla dollarilla asuntolainavakuudellisia arvopapereita.

Fedin päätös ei tullut yllätyksenä. Useat ekonomistit osasivat ennakoida sitä. Lisäksi markkinoiden maltilliset reaktiot kielivät siitä, että päätös ei tullut sijoittajillekaan yllätyksenä.

Päätös on sikäli merkittävä, että se on ensimmäinen kerta koronakriisin puhkeamisen jälkeen, kun Fed kiristää rahapolitiikkaa. Pandemia pakotti keskuspankin voimistamaan määrällistä elvytystä.

Osto-ohjelman vähentäminen ei kuitenkaan suinkaan tarkoita elvyttävän rahapolitiikan loppumista. Keskuspankki ei edelleenkään tehnyt päätöstä koronnostosta. Avomarkkinakomitea piti ohjauskoron ennallaan 0–0,25 prosentin vaihteluvälissä.

OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi Twitterissä, että Fedin päätös arvopaperiostojen vähentämisestä on merkittävä muutos rahapolitiikassa, mutta linja pysyy vielä pidemmän aikaa elvyttävänä ja taloutta tukevana.

Fed ilmoitti odotetusti QE-ostojen vähittäisestä alasajosta. Kyseessä merkittävä muutos rahapolitiikkassa, mutta linja pysyy vielä pidemmän aikaa elvyttävänä ja taloutta tukevana #FOMC #talous Federal Reserve issues FOMC statement https://t.co/hRUdeJYFIM käyttäen @FederalReserve — Jari Hännikäinen (@JariHnnikinen1) November 3, 2021

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich toteaa Twitterissä, että ohjauskorkoa ehdittäneen nostaa vielä useamman kerran jo ensi vuoden aikana.

Koronakriisi on nyt ohi: Fed aloittaa velkakirjaostojensa alasajon. Yleisesti keskuspankin lausunto oli vielä aika varovainen, mutta ohjauskorkoakin ehdittäneen nostaa vielä useamman kerran jo ensi vuoden aikana. https://t.co/kqk2Ya6zhZ — Jan von Gerich (@JanVonGerich) November 3, 2021

Rahapolitiikan kiristyminen ei vielä riski osakemarkkinoille, arvioi Nordean päästrategi Antti Saari.

”Vaikka nämä toimet ovatkin omiaan nostamaan lyhyen aikavälin kurssiheiluntaa, ei sijoittajan kannata murehtia niitä liikaa. Osakemarkkinoilla suurempia kurssilaskuja on nimittäin tyypillisemmin nähty vasta sitten, kun rahapolitiikan kiristyminen on jo tullut tiensä päähän eikä ennen, kuin se on päässyt edes kunnolla vauhtiin”, Saari toteaa Nordean viikkokatsauksessa.

Saaren mukaan tässä vaiheessa suhdannetta kiristyvä rahapolitiikka onkin ennemmin syy olla myönteisempi osakkeista joukkolainoihin verrattuna kuin murehtia pörssin näkymistä.