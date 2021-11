Suursijoittaja: Markkinoilla on ”klassinen pörssikupla”

Rahastoyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja William Ackman varoittaa inflaation ja korkojen nousun riskeistä. Markkinoilla on pörssikupla, hän varoittaa.

Sijoittaja William Ackmanin näkemyksiä seurataan laajasti Wall Streetillä. Torstaina hän kertoi, että Yhdysvaltain keskuspankin ultrakevyt rahapolitiikka on luonut ”klassisen kuplan”, kertoo Reuters. Hänen mielestään Yhdysvaltain keskuspankin on kiristettävä korkoja ennakoitua nopeammin inflaation torjumiseksi.

Ackmanin mukaan amerikkalaisosakkeiden pörssikupla on tosiasia. Siihen on osasyyllisenä USA:n keskuspankki Fed.

”Olemme klassisessa kuplassa, jota Fed on ajanut”, hedgerahasto Pershing Square Capital Managementia johtava Ackman sanoi S&P Global Ratings -yhtiön sponsoroimassa konferenssissa.

William Ackman on tehnyt omaisuutensa hedge- eli suojarahastoilla. Hänen yhtiönsä Pershing Square Capital Management hallinnoi Pershing Square Holdings -rahastoa, joka ei ole kuitenkaan mikään suojarahasto. Päinvastoin rahasto sijoittaa suuren pääoman vain muutamiin yhtiöihin.

Ackmania kutsutaan ”aktivistisijoittajaksi”, joka vuonna 2013 onnistui puheillaan romahduttamaan laihdutusjuomia valmistavan Herbalifen markkina-arvon yhdessä päivässä. Hän kutsui yhtiötä laittomaksi pyramidijärjestelmäksi.

Ackman on myös yksi niistä suursijoittajista, jotka oivalsivat hyvissä ajoin koronakriisin leviämisen valtaisan riskin Yhdysvaltojen taloudelle ja globaaleille finanssimarkkinoille.

Inflaatio kiihtyy

Ackmanin inflaatiovaroituksille on katetta.

USA:n inflaatio kiihtyi lokakuussa odotettua nopeammin. Lokakuun vuosi-inflaatio kuluttajahintojen muutoksella mitattuna nousi jo 6,2 prosenttiin. Lukema on korkein sitten vuoden 1990. Ilman ruoan ja energian hintavaikutusta laskettu pohjainflaatio nousi 4,6 prosenttiin, mikä on sekin korkein lukema sitten elokuun 1991.

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet vuodessa jo yli 59 prosenttia ja energian hintakin 30 prosenttia. Käytettyjen autojen hinnat nousivat vuodessa yli 26 prosenttia.

Inflaation kehitystä seurataan markkinoilla nyt tiiviisti. Mikäli inflaatio jatkaa tulevina kuukausina korkealla tasolla, saattaa se tarkoittaa rahapolitiikan kiristymistä odotettua nopeammin ja pitkien korkojen nousua.

Ackmanin mukaan ”jokainen indikaattori vilkkuu punaisena”, viitaten kiinteistöjen, taidemarkkinoiden ja osakemarkkinoiden hintojen nousuun. Hän pitää inflaatiota hedge-rahastonsa suurimpana riskinä tänä vuonna ja sanoo odottavansa, että keskuspankin on nostettava korkoja pian. Näitä varoituksia Ackman on toistanut myös Twitter-tilillään.

”Uskon, että Fedin on pakko kiristää rahapolitiikkaa paljon nopeammin”, Ackman ennustaa.

Hän ei näe paljon syytä pitää korkoja nykyisellä alhaisella taso, koska kevyt rahapolitiikka ei ole tuonut työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneitä ihmisiä takaisin työvoimaan.

Ackman epäilee, että hintatason nousu ei ehkä ole ohimenevää, kuten jotkut poliittiset päättäjät, taloustieteilijät ja monet yritykset ovat sanoneet. ESG-aloitteet, siirtyminen puhtaampaan energiaan ja vaatimukset korkeammista palkoista ovat täällä jäädäkseen ja tulevat maksamaan, Ackman kertoo. Ne johtavat hintojen nousuun.

Suojausta korkeampia korkoja vastaan

Ackman kertoi Twitterissä viime kuussa, että häntä oli pyydetty esittelemään New Yorkin keskuspankille näkemyksensä inflaatiosta. Poliittisten päättäjien pitäisi ”keventää rahapolitiikkaa välittömästi ja alkaa nostaa korkoja mahdollisimman pian”.

Suursijoittaja on suojannut salkkunsa peläten, että korkeammat korot voivat vaikuttaa kielteisesti hedge-rahaston osakesalkkuun.

Ackman ei ole ainoa arvostettu suursijoittaja, joka on viime aikoina varoittanut osakekuplasta.

Laajasti arvostettu Jeremy Grantham varoitti syyskuussa, että Yhdysvaltain osakkeet ovat tällä hetkellä vielä hullummassa kuplassa kuin ennen suurta markkinaromahdusta vuonna 1929, joka edelsi suurta lamaa.

Brittiläinen Grantham on sijoitusammattilainen, jolla on pitkä kokemus pörssikuplien havaitsemisesta niiden kehittyessä. Hän on varainhoitoyhtiö GMO:n perustaja ja sijoitusjohtaja sekä yksi ensimmäisistä indeksirahastojen perustajista.

Osakkeet ovat kivunneet rajusti koronakuopan jälkeen ja S&P 500 -indeksin arvostustaso on korkea. Shillerin P/E eli CAPE-kerroin on Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksillä nyt lähes 40x, kun pitkän aikavälin keskiarvo on hieman alle 17x. Niin korkea CAPE-kerroin ennustaa, että tulevan 10 vuoden keskimääräinen vuosituotto jää suurin piirtein nollaan.

Tähän asti on löytynyt useita hyviä syitä väittää, ettei pörssikupla ole aiheellinen pelko. Sijoittajat ovat olleet valmiita hyväksymään osakkeille historiallisesti poikkeuksellisia arvostuskertoimia osittain siksi, että yritysten tulokset ovat olleet vahvasti nousujohteisia ja osittain poikkeuksellisen alhaisen korkotason vuoksi.

Mikäli korkotaso lähtee odotettua nopeammin nousuun, saattaa tilanne kuitenkin muuttua.

Ackmanin yhtiön hallinnoima Pershing Square Holdings -rahasto on tuottanut tänä vuonna jo yli 26 prosenttia ja viime vuonna peräti yli 70 prosenttia.

