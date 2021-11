Handelsbanken: Tuloskasvattaja Metso Outotec on ostolappu

Metso Outotecilla on valttikortti, jonka ansiosta se voi parantaa kannattavuuttaan tulevina vuosina. Näin uskoo Handelsbanken.

Metso Outotecin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä yhtiöllä oli vahva markkina-aktiviteetti kaikissa segmenteissä. Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat ja olivat ennätykselliset 1 649 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 809 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia ja oli 1 023 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli ollut 957 miljoonaa euroa.

Myös kannattavuus parani. Oikaistu EBITA parani ja oli 139 miljoonaa euroa eli 13,6 prosenttia liikevaihdosta. Vuotta aiemmin se oli ollut 111 miljoonaa euroa ja 11,6 prosenttia liikevaihdosta.

Yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramon mukaan liikevaihdon kasvu on ollut tilausten kasvua hitaampaa laitetilauksiin painottuneen tilauskantamme sekä toimitusketjun ja logistiikan rajoitteiden takia. Metso Outotec aikoo keskittyä jatkossakin hillitsemään näiden haasteiden vaikutusta ja parantamaan toimituskykyään.

Outotecin ja Metson integraatio etenee odotettua nopeammin

Vuosineljänneksellä kaikki segmenttimme onnistuivat parantamaan kannattavuuttaan.

”Kannattavuutta paransivat toteutuneet synergiat ja omiin toimintoihimme ja hinnoitteluun liittyvät toimenpiteet. Oikaistun EBITA-tuloksen lisäksi myös liiketoiminnan kassavirtamme on ollut vahva; kolmannella neljänneksellä 172 miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 444 miljoonaa euroa”, Vauramo kertoi.

Vauramon mukaan Metso Outotecin integraatio on edelleen edennyt suunniteltua nopeammin.

”Kustannussynergioissa saavutimme syyskuun lopussa 116 miljoonan euron vuositason, ja uskomme saavuttavamme 120 miljoonan euron tavoitteemme vuoden loppuun mennessä. Myös liikevaihtosynergioita on saavutettu hyvässä tahdissa: niitä on liikevaihdon kautta toteutunut 68 miljoonaa euroa, minkä lisäksi 158 miljoonaa euroa on kirjattu tilauskantaan.”

Metso Outotec aikoo saattaa integraation loppuun vuoden 2021 lopussa. Tästä eteenpäin yhtiö keskittyy kasvuun.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla, mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

Ympäristöystävällisyys on valtti

Handelsbankenin analyytikko Timo Heinonen arvioi pankin aamukatsauksessa, että marginaalien odottamattomat nousut Sandvikillä ja Valmetilla voivat ennakoida samaa myös Metso Outotecille.

”Yhtiön johto tavoittelee 15 % marginaalia yli syklien, mutta tämä tavoite voi hyvinkin nousta tulevien vuosien aikana”, analyytikko arvioi.

Handelsbanken uskoo yhä, että kupari-investoinnit nousevat uusiin huippulukemiin 2024 ja vahva fokus ilmaston lämpenemisen hidastamiseen voi yhä kasvattaa mineraalien kysyntää. Heinosen mukaan sen täytyy kuitenkin tapahtua nykyistä matalammilla päästöillä.

”Metso Outotecilla on ympäristöystävällinen portfolio, jossa noin 100:lla tuotteella on matalampi veden ja energiankäyttö kuin kilpailijoilla keskimäärin. Me uskomme, että yhtiön tilaukset 2022-23 ylittävän markkinoiden ennusteet noin 9-12 prosentilla”, analyytikko ennustaa.

Vastuullisuus on Metso Outotecin strategian tärkeä elementti.

Yhtiön vastuullisuusstrategian keskiössä on noin 100 tuotteen Planet Positive -tarjoama.

”Planet Positive -tuotteet ovat todistetusti energia- tai vesitehokkaampia kuin markkinoilla olevat vastaavat ratkaisut. Lisäksi ne vähentävät päästöjä merkittävästi ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan myös muita heille tärkeitä, esimerkiksi kiertotalouden, vastuullisuustavoitteita. Planet Positive -tuotteiden kysyntä on viime aikoina kasvanut markkinoita nopeammin ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan. Tavoitteenamme on kehittää tarjoamaamme siten, että saatavilla on Planet Positive -tuote asiakkaidemme prosessien kaikkiin vaiheisiin”, Metso Outotecin toimitusjohtaja kertoo.

Osakkeelle ostosuositus

Heinosen mukaan yhtiön toimitusketjun ongelmat ja logistiikkakustannukset ovat hyvin tiedossa.

”Vaikka nämä voivat aiheuttaa tuottoihin heiluntaa, reaktio Q3-tulosraporttiin osoitti, että markkinoilla nämä ongelmat on jo huomioitu.”

Katseet on siirretty eteenpäin, ja Handelsbanken uskoo, että tilauksiaan kasvattavat yhtiöt pärjäävät muita paremmin tässä markkinassa. Metso Outotec kuuluu näihin yhtiöihin.

Handelsbankenin tavoitehinta Metso Outotecin osakkeelle on 12 euroa ja osakkeen suositus on osta. Tavoitehinta ylittää selvästi osakkeen viimeisimmän 9,0 euron kurssinoteerauksen.

