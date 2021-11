Pörssisäätiö: Osakkeenomistajien oikeudet kirjattava lakiin

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Kuva: Pörssisäätiö

Laissa tulee määritellä selkeästi yhtiökokoukseen etäosallistuvan osakkeenomistajien oikeuksien sisältö, vaatii Pörssisäätiö.

Oikeusministeriön työryhmä, jonka tarkoituksena oli laatia ehdotukset yhtiökokouksia koskevan sääntelyn uudistamisesta, luovutti muistionsa marraskuun 22. päivänä.

Oikeusministeriön asettama työryhmä edottaa lakimuutosta, joka helpottaisi etäosallistumisvaihtoehdon tarjoamista ja käyttämistä yhtiökokouksissa ja osuuskuntien kokouksissa. Lakimuutos sallisi yhtiökokoukset täysin etänä, ilman kokouspaikkaa pidettäviä kokouksia. Tavoitteena on parantaa osakkaiden ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua kokouksiin.

Työryhmän ehdotuksen mukaan kokonaan etäyhteyksin pidettävien osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten ja osuuskunnan kokousten edellytyksenä jatkossa on, että kaikilla osallistujilla on täysimääräiset osallistumisoikeudet kokouksen aikana ja että etäkokouksen järjestämisestä on määräys yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä.

Työryhmä ehdottaa myös hybridikokouksiksi kutsuttujen kokousjärjestelyiden selventämistä siten, että hybridiyhtiökokouksessa sekä kokouspaikalla että etänä osallistuvat osakkaat voivat käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan kokouksen aikana. Yhtiöjärjestystä tai sääntöjä voisi muuttaa tavallisella enemmistöpäätöksellä niin, että kokoukset on järjestettävä hybridiyhtiökokouksina.

Lisäksi vähintään 30 osakehuoneiston asunto-osakeyhtiössä on yhtiökokous järjestettävä hybridikokouksena, jos vähintään kolme osakkeenomistajaa sitä vaatii. Yhtiö tai osuuskunta voisi tarjota muita osallistumiskeinoja, kuten ennakkoäänestysmahdollisuuden tai mahdollisuuden käyttää puheoikeutta kirjallisesti ennen kokousta tai kokouksen aikana.

Sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuun alussa, kun nyt voimassa oleva väliaikainen etäosallistumista ja verkkokokouksia koskeva lainsäädäntö päättyy.

Pörssisäätiö oli mukana työryhmässä ja jätti muistiosta eriävän mielipiteen.



Pörssisäätiö pelkää, että työryhmän ehdottaman sääntelyratkaisun nojalla yhtiöt voisivat käytännössä varsin vapaasti määrittää etäosallistumisen sisällön ja rajoittaa etäosallistuvien osakkeenomistajien oikeuksia.

Pörssisäätiön mielestä tämä johtaisi siihen, että yhtiökokouskäytännöistä muotoutuisi erilaisia. Lisäksi osakkeenomistajat joutuisivat käyttämään paljon aikaa ja vaivaa selvittääkseen, mitä eri yhtiöiden kokouksiin osallistuminen etänä sisältää. Ehdotus ei myöskään takaisi osakkeenomistajille lähtökohtaista oikeutta osallistua yhtiökokouksiin etänä.

”Tämä ei vastaa työryhmälle asetettuja tavoitteita helpottaa osakkaiden ja jäsenten mahdollisuuksia osallistua yhtiökokouksiin ja vaikuttaa yhtiöiden kehitykseen”, Lounasmeri huomauttaa.

Ehdotettujen lakimuutosten tavoitteena on sallia etäkokousten järjestäminen sekä helpottaa yhtiökokouksiin osallistumista. Kuitenkin Lounasmeren mielestä osakkeenomistajalla, joka osallistuu yhtiökokoukseen reaaliaikaisesti etänä, pitää olla samat oikeudet kuin kokoukseen paikan päällä osallistuvalla osakkeenomistajalla.

Osakkeenomistajien oikeuksien toteutumisen kannalta on olennaista, että laissa määritellään selkeästi yhtiökokoukseen etäosallistuvan osakkeenomistajien oikeuksien sisältö, Pörssisäätiö linjaa.

”Reaaliaikaisesti kokoukseen etänä osallistuvalla osakkeenomistajalla täytyy olla aina käytössään täysimääräiset osakeyhtiölain mukaiset osakkeenomistajaoikeudet, jotka vastaavat fyysisesti kokoukseen osallistuvan osakkeenomistajan oikeuksia”, Lounasmeri sanoo.

Lounasmeren mukaan työryhmän tavoitteet ovat erittäin tärkeitä.

”Pörssiosakkeita omistaa jo lähes miljoona ihmistä eri puolilta Suomea. Moni yksityissijoittaja on toivonut mahdollisuutta osallistua yhtiökokoukseen täysimääräisesti reaaliaikaisella etäyhteydellä”, Lounasmeri kertoo.

Hän muistuttaa, että kokoukseen paikan päälle saapuminen eri puolilta Suomea ei ole aina helppoa.

”Etäosallistuminen yhdenvertaistaa osakkeenomistajien mahdollisuuksia vaikuttaa.”