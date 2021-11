Mitä nyt ajattelet osta ja pidä -asuntosijoittamisen riskeistä?

Toistaiseksi olen päätynyt siihen, että oma asuntosijoittamisen strateginen valintani on sellaiseen toimintaan keskittyminen, jonka ytimessä on pitkäjänteinen asuntojen vuokraustoiminta. Tämä on sopivan hidasta ja pitkäjänteistä puuhaa, joka tarjoaa mahdollisuuden pohtia asioita rauhassa, mikä sopii minulle parhaiten. Ostan Asuntoja -brändi on pysynyt koko ajan muuttumattomana. Ostan ja flippaan tai ostan ja myyn asuntoja -domainien vapaana olemista en ole edes katsonut.

Tämän kysymyksen tullessa jäin miettimään, osaanko tuottaa siihen enää mitään uutta näkökulmaa, mutta yllätin ainakin itseni, kun lähdin asiaa miettimään. Tämän kerran tiistaiaudiolla näitä mietteitä.

Tutustu myös näihin:

Ostan asuntoja – Podcast

Ostan asuntoja – Youtube