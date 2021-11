Moody’s nosti Outokummun luottoluokituksen korkeammalle kuin koskaan

Luottoluokittaja Moody’s nosti Outokummun luottoluokituksen tasolle Ba3.

Moody’s on nostanut Outokummun luottoluokitusta kahdella pykälällä B2:sta tasolle Ba3. Luokitus on Outokummun paras luottoluokitus koko sinä aikana, kun yhtiöllä on ollut luottoluokitus vuodesta 2016..

Luokitus nousi jo toistamiseen tänä vuonna Moody’sin toimesta. Toukokuussa luokitusta nostettiin tasolta B3 tasolle B2 sen jälkeen, kun Outokumpu oli maksanut takaisin rahoituslaitosten lainoja suunnatun osakeannin tuotoilla kaikkiaan 210 milj. eurolla.

Moody’s nosti myös Outokummun kesäkuussa 2024 erääntyvän 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjan luokituksen tasolle Ba3 tasolta B1 ja muutti Outokummun luokitusten näkymät vakaiksi, kun ne olivat aiemmin positiiviset.

“Olen ylpeä siitä, että olemme vähentäneet tänä vuonna merkittävästi velkaa ja korkokuluja. Moody’sin luottoluokituksen nosto on tunnustus siitä, että olemme onnistuneet strategian toteutuksessa ja kustannusten vähentämisessä, jotka tukevat kannattavuutta talouden eri sykleissä. Velan vähentäminen ja taseen vahvistaminen jatkuu koko strategiamme ensimmäisen vaiheen ajan vuoden 2022 loppuun asti”, kommentoi teräsyhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Luottoluokituksen nosto Ba3:een on seurausta siitä, että Outokumpu kertoi 4.11.2021 lunastavansa liikkeelle laskemansa kesäkuussa 2024 erääntyvän 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan täysimääräisesti ennen sen erääntymistä ja nostavansa oikaistun käyttökatetason parannustavoitettaan 200 miljoonasta eurosta 250 miljoonaan euroon vuoden 2022 loppuun mennessä.

Vuonna 2024 erääntyvän 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan lunastus on jo toinen kerta tänä vuonna, kun konserni maksaa velkojaan ennenaikaisesti.

Vahva myötäinen puhaltaa nyt Outokummulle. Teräsyhtiön toimitukset ovat kasvussa ja myyntihinnat nousevat.

Yhtiön ruostumattoman teräksen toimitukset nousivat heinä-syyskuussa viime vuoden 488 000 tonnista 575 000 tonniin. Liikevaihto nousi viime vuoden 1,25 miljardista eurosta 1,95 miljardiin euroon.

Tuloskehitys oli vieläkin vakuuttavampaa ja yhtiön vuosineljännes oli lähihistorian paras. Oikaistu käyttökate nousi 295 miljoonaan euroon vertailukauden 22 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys oli odotettua vahvempaa, sillä analyytikot odottivat keskimäärin 255 miljoonan euron käyttökatetta.

”Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät hyvän tuloksen kolmannella neljänneksellä. Euroopassa markkinoiden huomattava toipuminen koronaviruspandemiasta jatkui. Kysyntä oli vahvaa jakelijoiden keskuudessa sekä kodinkone- ja autoteollisuudessa”, Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen toteaa.