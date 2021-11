Rokotevalmistajat testaavat jo rokotteita uutta koronaviruksen omikron-muunnosta vastaan

Pfizer ja BioNTech sanoivat voivansa päivittää mRNA-rokotteensa kuuden viikon kuluessa. Myös muut koronarokotetta kehittäneet lääkeyhtiöt ovat reagoineet tilanteeseen.

Etelä-Afrikassa havaittu uusi huolestuttava koronaviruksen muunnos. Tässä muunnoksessa on noin 50 mutaatiota, joista yli 30 on piikkiproteiinissa, jonka avulla virus voi sitoutua ihmisen soluihin. Uuden koronamuunnoksen leviäminen on vielä alkuvaiheessa, eikä ole vielä selvää, kuinka vakavia oireita se aiheuttaa rokotetuille henkilöille.

Tartuntojen määrä Etelä-Afrikassa on kymmenkertaistunut kuukauden aikana. Muunnos leviää huomattavasti nopeammin kuin aiemmat koronamuunnokset.

Useat Euroopan ja Aasian maat ovat keskeyttäneet lennot Etelä-Afrikasta vastauksena muunnoksen leviämiseen. Britannia keskeytti torstaina lennot kuudesta alueen maasta, ja Euroopan komissio kehotti kaikkia 27:ää jäsenmaata lopettamaan matkustamisen Etelä-Afrikasta.

Maailman suurimmat koronarokotteiden valmistajat kertoivat perjantaina, että he pyrkivät nopeasti tutkimaan ja ottamaan käyttöön päivitetyt rokotteet uutta ja erittäin nopeasti leviävää omikron-virusmuunnosta vasta. Aiheesta uutisoi muun muassa CNBC-uutiskanava.

Pfizer ja BioNTech kertoivat tutkivansa omikronia, ja yhtiöt voivat tarvittaessa päivittää rokotteensa nopeasti. Yhtiöt kertoivat odottavansa laboratoriotesteistä enemmän tietoa viimeistään kahden viikon kuluttua.

Pfizer ja BioNTech sanoivat voivansa päivittää mRNA-rokotteensa kuuden viikon kuluessa ja aloittaa rokoteannosten lähettämisen 100 päivän kuluessa, jos uusi muunnos tunnistetaan.

Johnson & Johnson puolestaan kertoi perjantaina, että yhtiö testaa jo rokotettaan omikronia vastaan.

”Seuraamme tarkasti uusia covid-19-viruskantoja SARS-CoV-2-piikkiproteiinin vaihteluilla ja testaamme jo rokotteemme tehokkuutta uutta ja nopeasti leviävää muunnosta vastaan, joka havaittiin ensimmäisen kerran Etelä-Afrikassa”, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Myös AstraZeneca kertoo tutkivansa myös varianttia. Oxfordin yliopiston kanssa kehitetty rokotealusta mahdollistaa nopean reagoinnin uusiin mutaatioihin niiden syntyessä, yhtiö toteaa.

”AstraZeneca tekee jo tutkimusta myös paikoissa, joissa muunnos on tunnistettu, nimittäin Botswanassa ja Eswatinissa”, yhtiö kertoo.

Moderna sanoi lausunnossaan perjantaina, että mutaatioiden yhdistelmä variantissa ”edustaa merkittävää mahdollista riskiä nopeuttaa luonnollisen ja rokotteen aiheuttaman immuniteetin hiipumista. Hyväksytyn rokotteen tehosteannos on ainoa tällä hetkellä käytettävissä oleva strategia immuniteetin heikkenemisen parantamiseksi”, yhtiö muistuttaa.

Moderna sanoi testaavansa kolmea tehoste-ehdokasta omicronia vastaan, myös suuremmalla annostasolla. Yhtiö kehittää myös erityisesti omikron-muunnosta vastaan tarkoitettua tehosteannosta.

”Olemme alusta alkaen sanoneet, että kun pyrimme voittamaan pandemian, on välttämätöntä, että olemme aktiivisia viruksen kehittyessä”, sanoi Modernan toimitusjohtaja Stephane Bancel lausunnossaan.

CNBC-uutiskanava muistuttaa, että rokotteiden vahvuus infektioita vastaan on vähentynyt ajan myötä, vaikka ne ovat edelleen erittäin tehokkaita sairaalahoidon ja kuoleman estämisessä.

Science-lehden tutkimuksen mukaan Pfizer-rokotteen teho infektioiden ehkäisemisessä laski 86 prosentista 43 prosenttiin helmikuusta lokakuuhun. Modernan rokote laski 89 prosentista 58 prosenttiin, ja Johnson & Johnsonin rokote laski 86 prosentista vain 13 prosenttiin infektioita vastaan.

Tiedot omikron-koronamuunnoksesta saivat aikaan poikkeuksellisen dramaattisia liikkeitä osakemarkkinoilla.

USA:n S&P 500 -osakeindeksi laski perjantaina 2,3 prosenttia, Nasdaq 2,3 prosenttia ja pienyhtiöiden Russell 2000 lähes 3,7 prosenttia. Helsingin pörssi laski 3,5 prosenttia.

Erityisen paljon laski raakaöljyn markkinahinta. Brent-laatu laski 11,6 prosenttia ja WTI-laatu 13,1 prosenttia. USA:n 10-vuoden velkakirjan korko laski nopeasti 1,48 prosenttiin.

Rokotekehittäjien osakekurssit pomppasivat perjantaina. Pfizerin osakekurssi nousi 6,1 prosenttia ja Modernan peräti 20,1 prosenttia.