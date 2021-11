Voiko Solana voittaa Ethereumin?

Verkostovaikutus on yksi voimakkaimmista taloudellisista vallihaudoista, mutta ehkä se on mahdollista ylittää tuhat kertaa paremmalla tuotteella.

Verkostovaikutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa palvelun arvo käyttäjälle kasvaa käyttäjien lukumäärän kasvaessa. Verkostovaikutuksen klassinen esimerkki on puhelin. Yhdellä puhelimella ei tee mitään, koska kukaan muu ei voi vastaanottaa puhelua.

Verkostovaikutuksia syntyy kuitenkin laajasti muuallekin, kuten kaksipuolisille markkinapaikoille. Kaksipuolisen markkinapaikan myyjä hyötyy suuresta määrästä ostajia, kun taas ostaja hyötyy suuresta määrästä myyjiä.

Sijoittajan kannalta verkostovaikutuksella on suuri merkitys, koska se johtaa voittaja-vie-kaiken -rakenteeseen. Verkosto muodostaa voimakkaan taloudellisen vallihaudan. Yhtä hyvällä tai paremmallakaan tuotteella ei ole edellytyksiä pärjätä, koska uudelta tuotteelta puuttuvat käyttäjät.

Näin siis periaatteessa, mutta mikään ei ole mustavalkoista. Ethereum ja Solana ovat kaksi älykkäisiin sopimukseen perustuvaa alustaa, jotka tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden tarkastella verkostovaikutuksen todellista voimaa.

Ethereumilla on ensiliikkujan etu

Ethereum on alustaketju, jonka päälle on rakennettu lukuisia älykkäisiin sopimuksiin perustuvia sovelluksia.

Ethereum oli ensimmäinen laatuaan oleva innovaatio ja tämä ensiliikkujan etu näkyy numeroissa. Hajautetuista finanssipalveluista (engl. DeFi, Decentralized finance) 69 prosenttia toimii Ethereumin lohkoketjun päällä.

Ethereumin pitäisi voittaa, koska se hyötyy lukuisista verkostovaikutuksista. Esimerkiksi maailman suurin NFT-markkinapaikka OpenSea on rakennettu Ethereumin päälle. Suuri osa ostajia kohtaa suuren määrän myyjiä. Suuri määrä myyjiä houkuttelee paikalle suuren määrän ostajia.

Kyse on myös luottamuksesta. On kyse sitten hajautetusta kryptopörssistä, kryptojen steikkauksesta, likviditeetin tarjoamisesta tai digitaalisesta taiteesta, on turvallisempaa käyttää hyväksi todettua palvelua ja protokollaa.

Ethereumin etuna on suuri määrä käyttäjiä, kehittäjiä ja sovelluksia. Innovaatio on luonteeltaan modulaarista, asioita voi yhdistellä ja olemassa olevan päälle on helppo rakentaa.

Suuri määrä sovelluksia houkuttelee suuren määrän käyttäjiä. Suuri käyttäjämäärä puolestaan houkuttelee suuren määrän kehittäjiä. Tämä positiivinen palauteympyrä sulkeutuu sitä myötä, kun suuri kehittäjämäärä johtaa suureen määrään sovelluksia.

Solanan etuna on nopeus ja alhainen hinta

Siinä missä Ethereum on siirtymässä Proof-of-Work -konseptista Proof-of-Stake -konseptiin, on Solana neljännen sukupolven lohkoketju, joka perustuu Proof-of-Staken ja Proof-of-Historyn yhdistelmään.

Käytännössä Solana on yli tuhat kertaa nopeampi Ethereumiin verrattuna ja sen transaktiokustannukset lasketaan senttien sadasosissa.

Solanan lohkoketjulla on nopeutensa puolesta merkittävä potentiaali. Vertailun vuoksi Visa pystyy noin 24 000 transaktioon sekunnissa ja luottokorttimaksun selvittämiseen menee useampi päivä, kun taas Solana pystyy prosessoimaan 65 000 transaktiota sekunnissa ilman ylimääräisiä viiveitä.

Vaikka Ethereumilla on selvä etumatka, on skaalautuvuuden puutteesta tullut Ethereumille merkittävän kokoinen ongelma. Ethereumin osalta puhutaan jo negatiivisesta verkostovaikutuksesta. Uusi käyttäjä nostaa entisen käyttäjän transaktiokustannuksia ja tekee lohkoketjusta hitaamman.

Kyse ei ole ihan pienestä ongelmasta, sillä tätä kirjoittaessa Ethereumin transaktiokustannus lähentelee kuuttakymmentä dollaria. Kryptoista kiinnostuneen sijoittajan kannattaisi periaatteessa kokeilla ethereumin lohkoketjua, ostaa ethereitä, siirtää niitä lompakkoon, vaihtaa muihin kryptoihin, steikata kryptoja, muodostaa valuuttapareja ja tarjota likviditeettiä.

Transaktioita kertyy yllättävänkin nopeasti suuri määrä ja siinä vaiheessa, kun jo yksinkertaisinkin transaktio maksaa maltaita ja kestää siltikin pienen iäisyyden, jää monelta testit tekemättä. Kannattaako korkotuottoakaan hakea, kun tarvittavat transaktiot kustantavat helposti saatua korkoa enemmän?

Ethereumin ongelmat tulevat ainakin osittain ratkeamaan päivitysten myötä. Päivityksiä odotellessa Ethereumin ongelmat satavat Solanan laariin.

Solanalla on oma ekosysteemi

Vaikka Ethereum oli ensin, puhutaan Solanankin osalta aidosta ekosysteemistä. Solanan päältä löytyy yli 400 projektia.

Suurin osa Solanan projekteista on hajautetun pankkijärjestelmän DeFi-protokollia. DeFi-protokollan etuna on, että niiden käytön määrää voidaan mitata ”Total Value Locked”-mittarilla. Mittari mittaa protokolliin sijoitettua rahamäärää.

Defi Llaman keräämän datan mukaan Solanan DeFi-sovellusten suosio on voimakkaassa kasvussa. Kun Solanan Total Value Locked pyöri vielä kesäkuussa 2021 noin 500-600 miljoonan dollarin paikkeilla, on lukema nyt yli 14 miljardia dollaria. Kasvu on siis todella kovaa.

Protokollista löytyy kuitenkin DeFi-protokollien lisäksi muutakin, kuten Ethereumin hitaudesta kärsinyt ja Solanan lohkoketjuun siirtynyt sosiaalisella medialla höystetty hajautettu musiikin suoratoistopalvelu Audius.

Solanan päälle rakennetut NFT-tokenit vaikuttavat myös käyvän kaupaksi. Solanan apinoista maksetaan parhaimmillaan miljoonia ja keskimäärinkin yli 90 000 euroa kappaleelta. Samalla uuden NFT’n lyömiseen eli minttaukseen osallistuminen ei aina onnistu, koska kysyntää voi olla tarjontaa enemmän.

Kumpi lopulta voittaa Ethereum vai Solana?

Verkostovaikutus on yksi voimakkaimpia taloudellisia vallihautoja.

Ethereumin transaktiokustannukset, skaalautuvuuden puute ja hitaus ovat tällä hetkellä merkittävän kokoinen ongelma. Samaan aikaan Solanalla on toimiva ja voimakkaasti kasvava ekosysteemi ja ainakin valituilla mittareilla mitattuna tuhansia kertoja parempi tuote.

Tästäkin huolimatta ja ainakin Defi Llaman keräämän datan pohjalta vaikuttaisi siltä, että myös Ethereumin käyttö on vakaassa ja voimakkaassa kasvussa.

Selvää on, ettei voittajaa ole vielä kirkossa kuulutettu. .