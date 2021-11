Soul Máten kasvu tapahtuu trendien keskiössä

Juomabisnes voi olla loistobisnes.

Hyvästä brändistä ollaan valmiita maksamaan premium-hintaa, premium-hinta tarkoittaa korkeaa katetuottoa ja korkea katetuotto skaalautuvaa liiketoimintaa.

Oikein ajoitettu sijoitus brändiin tuo esiin skaalautuvuuden ja kasvun yhdistelmän tuomat tuotot. Nyt tehty sijoitus Coca-Colaan on tuotto-odotukseltaan heikko.

Vuonna 1988 tehty sijoitus Coca-Colaan tai vuonna 2005 tehty sijoitus Monster Beverageen onkin sitten ihan toinen juttu. Rakenteilla olevan globaalin kuluttajabrändin tuottopotentiaali voi olla erittäin merkittävä.

Soul Maté on kasvava elinkaarensa alkuvaiheessa oleva useankin trendin yhdistävä luontaisesti energisoivia juomia valmistava kuluttajabrändi.

Soul Maté yhdistää kahden trendin parhaat puolet

Alkoholittomien juomien markkinoilla on kaksi globaalia trendiä.

Energiajuomien globaalit markkinat ovat olleet kasvussa jo pitkään ja niiden ennustetaan kasvavan tulevaisuudessakin. Globaali terveystrendi puolestaan haastaa perinteiset energiajuomat luomalla kysyntää entistä terveellisemmille vaihtoehdoille.

Yerba matén lehdet sisältävät luontaisesti kofeiinia, mutta myös antioksidantteja, vitamiineja ja mineraaleja. Näin ollen Yerba matén lehdistä uutettu maté-juoma tarjoaa luonnollista energiaa terveellisessä muodossa.

Vaikka máte osuu globaalien trendien keskiöön, ei kyseessä ole lyhytaikainen trendijuttu. Juomalla on vuosisatojen perinteet ja sitä juodaan Etelä-Amerikan päämaissa enemmän kuin kahvia. Perinteistä huolimatta globaaleille maté-markkinoille ei ole kuitenkaan päässyt muodostumaan Coca-Colan tapaista tähtibrändiä.

Näistä asioista syntyi Soul Matén juomainnovaatio: visio uudenlaisesta juomasta ja hypoteesi uudenlaisesta markkinaraosta.

”Hypoteesi on nyt kuluttajatestien kautta verifioitu. Brändityötä on tehty ja molempien kategorioiden hevikäyttäjien ostokiinnostus on äärimmäisen korkea”, kertoo Soul Matén toimitusjohtaja Anssi Lähteenoja.

Rakennettu alusta pitäen kansainväliseksi brändiksi

Soul Maté on alusta pitäen rakennettu kansainvälistymistä silmällä pitäen. Globaalin näkökulman huomioimisella tarkoitetaan konkreettisia asioita, kuten liiketoimintamallin skaalautuvuutta ja reseptiin liittyviä kansainvälisiä immateriaalioikeuksia.

”Tavaramerkki on suojattu koko Euroopan Unioniin, Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Etelä-Amerikan avainmaihin. Sinne ei kuitenkaan lähdetä ihan vielä, vaan kansainvälistyminen tulee hiukan myöhemmin”, Lähteenoja kertoo.

Lähteenojan mukaan oleellista on, että alusta asti tehdään oikeita asioita, jottei samoja asioita jouduttaisi tekemään kahteen kertaan. Suomen markkina on Soul Matélle pilottimarkkina.

”Suomi soveltuu hyvin pilottimarkkinaksi. Kaikki suuret brändit ovat täällä ja markkinat ovat kilpaillut ja kehittyneet.”.

Pilottimarkkinan konseptista on kahdenlaista hyötyä. Ensinnäkin Soul Maté oppii tekemään oikeita asioita ja toiseksi Suomen markkinoista saadaan näyttöjä, joihin nojautua kansainvälistymisen kynnyksellä.

”Meidän pitää saada luotua proof-of-concept kaikilla eri tasoilla, ennen kuin voimme olla voimakkaasti kansainvälinen yritys”, Lähteenoja tähdentää.

Vaikka korona hidasti kasvua, ovat markkinointipanostukset kantaneet hedelmää ja jalansijaa on nyt saatu sekä Keskon että S-ryhmän kaupoista. Kesko ja S-ryhmä kattavat yhdessä 83 prosenttia Suomen päivittäistavarakaupasta.

Soul Maté uskoo innovaation tuomaan markkinamurrokseen

Juomainnovaation lisäksi Soul Matéssa on kyse Business Finlandinkin tukemasta brändi-innovaatiosta.

Juomat eivät ole pelkästään hyvän makuisia vaan myös riittävän omaperäisiä ja itseltään maistuvia tuotteita. Resepti sisältää vain hedelmän omaa sokeria ja reseptiikka on rakennettu kestämään aikaa. Kaiken tämän seurauksena juomat ovat kalliimpia, mutta laadukkaampia.

Soul Matén brändi on helposti tunnistettava ja huolellisesti rakennettu.

Perustaja-toimitusjohtaja Lähteenoja tulee musiikki- ja viihdeteollisuuden puolelta. Samalla hänellä on vuosien kokemus suurten kuluttajabrändien kanssa toimimisesta.

Soul Matén perustajien tausta on monipuolinen ja tiimiä rakennetaan tietoisesti monipuolisuutta silmällä pitäen.

”Tapamme ajatella ja luoda brändiä on yhdistellä erinäisiä näkökulmia”, Lähteenoja kertoo ja antaa ääriesimerkin siitä miten eri ammattikuntien yhdistämisellä saadaan tuotua pöytään uusia ajatuksia.

Samalla kun perinteinen makutestimittari antaa erinomaisia pisteitä Soul Matén maun osalta, on itse brändiin reagoimista mitattu aivokuvantamisen keinoin. Lääketieteen puolen erikoisosaamisen kautta saadaan mitattua sähkökäyrää ja kartoitettua sokeita kulmia aivojen etulohkosta.

Luovuutta ja monipuolista kokemuspohjaa löytyy myös Soul Matén sijoittajista, kuten Supercellin entisestä luovasta johtajasta Mikko Kodisojasta. Soul Matén tarinaan vaikuttaa uskovan useampikin loistavan exitin tehnyt pelialan konkari, sillä suurimmista omistajista löytyy niin Supercellin kuin Small Giant Gamesin perustajia enemmänkin.

Soul Matén tarinaan on mahdollista päästä nyt mukaan joukkorahoitusannin kautta.

