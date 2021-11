Spinnova laajentaa komposiittimarkkinoille – aloittaa yhteistyön suksivalmistajan kanssa

Vastuullista tekstiilimateriaalia kehittävä Spinnova on tehnyt uuden aluevaltauksen komposiittimarkkinoille yhteistyössä suomalaisen suksivalmistajan kanssa.

PUSUn ja Spinnovan laskettelusuksissa hiili- ja lasikuidut korvataan SPINNOVA-kuidulla, jota käytetään suksien vahvistusmateriaalina. Ensimmäiset SPINNOVA-materiaalilla vahvistetut sukset ovat nyt ennakkomyynnissä.

SPINNOVA–materiaalia on tähän mennessä käytetty lähinnä vaate- ja sisustustekstiileihin, joten komposiitit ovat Spinnovalle uusi aluevaltaus. Spinnova ja suomalainen suksivalmistaja PUSU julkistavat nyt yhteistyönsä sekä SPINNOV:lla vahvistetetut laskettelusukset, jotka ovat ennakkomyynnissä.

Kuluttajat voivat osallistua ennakkomyyntiin PUSU:n nettikaupassa, ja ensimmäisten suksien toimitusajaksi arvioidaan vuoden 2022 alkupuoli.

Suksien pääominaisuudet ovat korkea suorituskyky, vastuullisuus ja käytännöllisyys. Hiili- ja lasikuitujen sijaan näiden PUSU-suksien puuytimeen on laminoitu ympäristöystävällinen SPINNOVA-materiaali. Kattavien testien alustavat tulokset kertovat, että SPINNOVA:lla vahvistetut sukset parantavat laskukokemusta ja tarjoavat pitkäkestoista suorituskykyä ja kestävyyttä. Lisäksi SPINNOVA-materiaaleja on helpompi työstää kuin perinteisiä komposiittimateriaaleja.



”Meille on ollut alusta asti selvää, että kuituamme voi hyödyntää monilla eri tavoin. Tämä yhteistyö on hieno esimerkki siitä, miten SPINNOVA®-kuituja voidaan käyttää komposiiteissa ja näemme, että tältä alueelta löytyy paljon kiinnostavia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa. Olemme iloisia, että PUSU näki SPINNOVA®-kuidun potentiaalin ja yhteistyössä valmistamme vastuullisia suksia, jotka ovat erinomaisia myös suorituskyvyltään”, kertoo Spinnovan teknologiajohtaja ja toinen perustaja Juha Salmela.

PUSU on valmistanut suksia ja lumilautoja vastuullisesti hankitusta puusta vuodesta 2016 lähtien. Yrityksen filosofia on maksimoida luonnollisten materiaalien käyttö. Suksiteollisuus on perinteisesti hyödyntänyt uusiutumattomia materiaaleja, kuten muovia, lasikuitua ja hiilikuitua sekä kalliita metallisekoituksia. Talvea rakastavien laskettelijoiden keskuudessa on kuitenkin kasvava tarve vaihtoehtoisille materiaaleille, joiden ilmastojalanjälki on mahdollisimman pieni.

”Uskomme vahvasti, että keskittymällä laatuun ja luonnollisiin materiaaleihin luomme parhaimmat ja vastuullisimmat tuotteet ympäristölle ja käyttäjälle. SPINNOVA®-kuidun kanssa työskentely vahvistaa tätä uskomusta – ja ammattilaistestaajien antaman loistavan palautteen perusteella olemme oikeilla jäljillä”, lisää PUSUn perustaja ja toimitusjohtaja Jani Ahvenainen.

Maailmassa on noin 135 miljoonaa laskettelijaa, joita palvelee 1,3 miljardin dollarin tarvikemarkkina. Vastuulliset innovaatiot eivät ole alalla vielä arkipäivää.

Spinnovan mullistavalla teknologialla tuotetaan tekstiilikuitua puusellusta tai jätteestä mekaanisesti ilman haitallisia kemikaaleja. SPINNOVA-kuidun valmistus kuluttaa vain murto-osan vettä ja tuottaa hyvin vähän hiilidioksidipäästöjä, eikä kuidusta irtoa mikromuovia ympäristöön. Spinnova rakentaa tällä hetkellä Jyväskylään ensimmäistä kaupallista tehdastaan, jonka arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 lopussa.

Suksiyhteistyöllä ei odoteta oleva merkittävää vaikutusta Spinnovan taloudelliseen kehitykseen 2021–2022.

