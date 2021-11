Tämän indikaattorin mukaan Teslan osake halpenee lähikuukausina

Teslan osakekurssi on kallistunut viimeisen kuukauden aikana noin 57 prosenttia. Siispä yhtiön markkina-arvo on kohonnut 436 miljardilla dollarilla eli noin 376 miljardilla eurolla. Yhteensä Teslan markkina-arvo on nyt noin 1,24 biljoonaa dollaria.

Teslan kurssinousun suuruusluokasta saa osviittaa, jos sitä verrataan Helsingin pörssin yhtiöiden yhteenlaskettuun markkina-arvoon. Helsingin pörssin yhtiöiden markkina-arvo oli syyskuussa noin 332 miljardia euroa.

Tällä haavaa Tesla on markkina-arvolla mitattuna Yhdysvaltain viidenneksi suurin yhtiö. Edellä ovat Microsoft, Apple, Alphabet, ja Amazon. Microsoft on suurin, sen markkina-arvo on 2,52 biljoonaa dollaria.

Edellisen kerran Teslan osake kallistui lähes yhtä korkealla kulmakertoimella viime vuoden loppupuolella aina tammikuun alkuun saakka. Viimekertaisen nousun yhtenä katalyyttina oli yhtiön lisääminen S&P 500 -indeksiin.

Sen jälkeen kurssikehitys oli useiden kuukausien aikana laskeva, mutta kääntyi syksyllä jälleen nousevaksi. Kurssinousun kulmakerroin jyrkentyi sen jälkeen, kun Herz tilasi Teslalta 100.000 autoa.

Tesla ei ole nykyisten taloudellisten fundamenttien valossa suurimpia amerikkalaisyhtiöitä. Suurimpien yhtiöiden kuten Applen, Microsoftin, Amazonin ja Alphabetin vuotuisen käyttökatteen haarukka on viimeisen 12 kuukauden aikajaksolla välillä 67-120 miljardia dollaria. Teslan käyttökate oli samalla aikavälillä 7 miljardia dollaria. Käyttökatteen suuruuden osalta Tesla ei mahdu edes parhaan 100:n yhtiön joukkoon S&P 500 -indeksin yhtiöistä. Nykyinen sijaluku on 102.

Yhtiön markkina-arvo on kuitenkin ”teoriatasolla” tulevien kassavirtojen nykyarvo, ei jo toteutuneiden lukujen. Sen vuoksi Teslan markkina-arvo on ehkä paremmin perusteltavissa, ainakin jos jotkut odottavat, että Teslalla olisi vielä joskus lähes monopoliasema sähköautomarkkinoilla tai yhtiö laajentuisi kannattavasti myös autoalan ulkopuolelle.

Tällä hetkellä analyytikoiden keskimääräinen tavoitehinta Teslan osakkeelle on 764 dollaria. Torstaina iltapäivällä Suomen aikaan Teslan osakkeella käydään kauppaa 1240 dollarin tuntumassa. Edellisen kerran Teslan osake oli näin eriytynyt suhteessa analyytikoiden tavoitehintoihin viime tammikuussa. Sen jälkeen osake halpeni yli 30 prosenttia vain muutaman kuukauden aikana. Sama lienee nytkin mahdollista rajun kurssinousun jälkeen.