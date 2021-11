Teslan Elon Musk myy osakkeitaan viidellä miljardilla dollarilla

Muskin kaupat saivat Teslan osakkeen kovaan laskuun.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk aikoo myydä sähköautoyhtiön osakkeita peräti viidellä miljardilla dollarilla. Tällä viikolla Musk on jo myynyt yli 4,5 miljoonaa Teslan osaketta.

Musk päätti toteuttaa kaupat pian sen jälkeen, kun hän oli julkaissut äänestyksen Twitterissä. Tosin noin viidesosa tehdyistä kaupoista oli järjestelty jo kauan ennen Twitter-kyselyä, kertoo BBC.

Musk kysyi Twitter-seuraajiltaan, joita on lähes 63 miljoonaa, tulisiko hänen myydä 10 prosenttia omistamistaan Teslan osakkeista. Enemmistö kyselyyn vastanneista vastasi myönteisesti, sillä lähes 58 prosenttia vastanneista kannatti osakkeiden myymistä. Muskin mielipidekysely keräsi yli 3,5 miljoonaa ääntä.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Tähän asti Musk on kiitettävästi sitoutunut yhtiöönsä, sillä edellisistä Muskin Teslan osakkeiden myynneistä on kulunut aikaa jo yli viisi vuotta. Twitterissä Musk myös muistutti, että hän ei ota vastaan rahapalkkaa tai bonuksia mistään. Muskilla on vain osakkeita, joten hänelle ainoa tapa maksaa veroja on osakemyynnit.

Muskin tviitit liittyvät siten Yhdysvalloissa käytävään keskusteluun, jossa vaaditaan miljardööreille korkeampia veroja. Musk on vastustanut veronkorotuksia.

Muskin Twitter-kyselyn tulos sai Teslan osakkeen romahtamaan 16 prosenttia vain kahdessa päivässä. Keskiviikkona osake kuitenkin palautui 4,3 prosentin nousuun.

Kurssilaskua saattoi avittaa myös The Big Short -elokuvasta tunnetuksi tulleen sijoittajan, Michael Burryn tviitti Muskin myyntiaikeista. Burry epäilee, että Muskin myyntiaikeiden taustalla voivat olla tämän henkilökohtaiset velat. Myös Elon Muskin veli myi omistuksiaan sadan miljoonan dollarin edestä.

Teslan osakkeeseen on ladattu valtaisat kasvuodotukset. Analyytikoiden kuluvan vuoden tulosennusteella osakkeen P/E-kerroin on peräti 245x, mikä on korkea lukema jopa kasvavalle teknoyhtiölle. Kovat odotukset tekevät osakkeen kurssiliikkeen herkäksi yhtiön tulevaisuutta koskeville uutisille.

Kahdessa päivässä Elon Muskin omaisuuden arvosta on kadonnut 50 miljardia dollaria.

Siitä huolimatta Teslan huikea menestys on siivittänyt yhtiön toimitusjohtajan nettovarallisuuden tähtitieteellisiin lukuihin, kauas ohi Jeff Bezosin tai Bill Gatesin.

Viimeaikaisesta Muskin omaisuuden arvon laskusta huolimatta Bloomberg Billionares Index -tilasto kertoo, että Muskin nettovarallisuus on kokonaisuutena yhä 299 miljardia dollaria, kun listan kakkosena olevan Bezosin omaisuus on 201 miljardia dollaria.