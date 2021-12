Asiakaskokemus on avaintekijä yrityksen menestyksessä

Viimeisen vuosikymmenen aikana yritykset ovat toden teolla heränneet siihen, että pelkällä laadukkaalla ja tunnetulla brändillä ei voi menestyä.

Internet ja sosiaalinen media tuovat nimittäin jatkuvasti uutta informaatiota verkossa surffailevan asiakkaan nenän eteen. Teknologian kehityksen myötä asiakkaalla on näin ollen loputon määrä resursseja päätöksentekoon, minkä johdosta valta on siirtynyt suurelta osin yrityksiltä asiakkaille.

Samalla kuitenkin myös yrityksillä on mahdollisuus seurata ja ohjata asiakkaidensa käyttäytymistä aina vain tehokkaammin. Teknologian avulla asiakkaiden kulutuskäyttäytymisestä voidaan kerätä erittäin tarkkaa tietoa, jonka avulla asiakaskokemusta saadaan kehitettyä. Myös erilaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden laatiminen on verkossa vaivatonta. Erittäin yleinen tapa on seurata NPS-lukua kysymällä mahdollisimman monelta asiakkaalta, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat kyseistä palvelua.

Asiakaskokemukseen panostaminen kannattaa, koska tuotteet voi kuka tahansa kopioida, mutta asiakaskokemus on aina ainutlaatuinen. Odotukset ylittävällä asiakaskokemuksella voi siis nousta markkinajohtajaksi, vaikka kilpailijoiden tuotevalikoima olisikin lähes identtinen.

Suomalainen rahoitusyhtiö pyrkii markkinajohtajaksi asiakaskokemusta vaalimalla

Blue Finance on suomalainen rahoitusyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen joustavaa rahoitusta arjen yllättäviin menoihin. Vuonna 2011 perustettu turkulainen yritys on palvellut jo yli 200 000 asiakasta ja toimii tänä päivänä useassa Euroopan maassa. Blue Finance on esimerkki yhtiöstä, jonka kaikkea toimintaa ohjaa nimenomaan asiakaskokemus.

Pankkialaa ei perinteisesti tunneta hyvästä asiakaskokemuksesta, vaan pikemminkin siitä, kuinka vähän asiakkaiden mielipiteillä on merkitystä. Esimerkiksi pankkikonttoreita ja käteisautomaatteja on viime vuosien ajan lopetettu valtava määrä, vaikka monet asiakkaat niitä edelleen kaipaavatkin. Monet asiakkaat äänestävät jaloillaan, mutta kaikille se ei ole mahdollista, sillä pankinvaihdosta on tehty liian työläs prosessi.

Blue Finance on yksityinen rahoitusalan yritys, joka tarjoaa asiakkailleen vakuudettomia kulutusluottoja kohtuullisella korolla. Toisin kuin monet rahoitusta tarjoavat tahot, Blue Finance ei ole sidoksissa yhteenkään pankkiin, tai muihin yrityksiin, minkä ansiosta se voi aidosti kuunnella asiakkaitaan ja tehdä nopeitakin päätöksiä asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Blue Finance haluaa, että kaikki on asiakkaalle mahdollisimman helppoa.

Lainahakemus, jonka tekeminen onnistuu vaikka kotisohvalta

Blue Financelta rahoituksen hakeminen on tehty äärettömän vaivattomaksi asiakkaalle: lainahakemus on selkeä ja sen täyttäminen onnistuu muutamassa minuutissa, vaikka kotisohvalta käsin. Myös luottopäätös tulee hetkessä, minkä jälkeen asiakas ehtii halutessaan vielä pohtia, haluaako nostaa lainaa heti vai myöhemmin. Lainan ehdot ja kokonaiskustannukset on selitetty helposti ymmärrettävällä tavalla, mikä myöskin nopeuttaa lainanhakuprosessia. Pieni laina saapuu asiakkaan tilille jopa parissa tunnissa, kun hän on saanut myönteisen luottopäätöksen.

Teknologian kehitys antaa Blue Financelle mahdollisuuden toimia monia kilpailijoitaan nopeammin. Jatkuvasti uusiin teknologioihin panostava yritys käyttää teknologiaa hyödyksi esimerkiksi luottopäätösten tekemiseen. Tekoäly laatii luottopäätöksen nopeasti analysoimalla luotettavalla tavalla asiakkaan pankista siirtyviä tiliotteitta. Teknologia mahdollistaa näin ollen esimerkiksi sen, että asiakkaalle ei koskaan myönnetä sellaista lainaa, jonka takaisinmaksusta hän ei selviäisi.

Blue Finance näkee asiakaskokemuksen asiana, joka ei tule koskaan valmiiksi: dataa on seurattava jatkuvasti ja teknologian kehitykseen investoitava. Kun tuntosarvet ovat jatkuvasti pystyssä, on asiakkaiden odotusten ylittäminenkin mahdollista.

Blue Financen Arkilaina on pikalaina suomalaisen arkeen, akuuttiin tarpeeseen ja yllättäviin kuluihin. Lainaa voi hakea yksinkertaisella verkkohakemuksella 100 – 500 euroa kerrallaan. Lainoja voi olla useampi samanaikaisesti, mutta yhteensä kuitenkin enintään 900 euroa. Laina maksetaan takaisin neljän kuukauden aikana joustavasti maksuerissä. Lainan hakeminen on maksutonta ja se onnistuu mistä tahansa.