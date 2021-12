Warren Buffettin sijoitusyhtiö luottaa teknojätti Appleen kuin kallioon – osuus sijoitussalkusta yli puolet

Osakesijoitusten hajauttaminen on yleisesti tunnustettu hyvä sijoitusperiaate. Kuitenkin maailman tunnetuin sijoittaja on keskittänyt sijoituksia yllättävän paljon yhteen yhtiöön.

Omahan Oraakkeliksi kutsuttu maailman tunnetuin sijoittaja Warren Buffett ja hänen sijoitusyhtiönsä Berkshire Hatwaway tunnetaan pitkäjännitteisenä sijoittajana, joka ei hötkyile markkinatunnelmien mukaan, eikä yritä hyödyntää lyhytaikaisia trendejä.

Buffettin mielestä osakeomistus tulisi nähdä palana yritystä. Huomio tulee hänen mukaansa markkinoiden sijaan keskittää yrityksen liiketoimintaan, sen kestäviin kilpailuetuihin ja miltä yrityksen liiketoiminta tulee näyttämään viiden vuoden päästä.

Berkshire Hathaway on ollut pitkän aikavälin menestystarina. Viimeisen 20 vuoden aikana sijoitusyhtiö on tuottanut sijoittajilleen lähes 510 prosentin tuoton, keskimäärin lähes 9,5 prosenttia vuodessa. Sitä voi pitää onnistumisena varsinkin, kun USA:n S&P 500 -indeksi on samalla ajanjaksolla tarjonnut keskimäärin 7,2 prosentin vuosituoton, siis selvästi vähemmän kuin Berkshire Hathawayn tuotto.

Warren Buffettin ja Berkshire Hathawayn sijoitusfilosofia on kuitenkin muuttunut viime vuosina. Berkshiren sijoitusjohtajien Todd Combsin ja Ted Weschlerin aikana Berkshire Hathaway on panostanut yhä enemmän teknologiaosakkeisiin. Se on hankkinut suuria omistuksia Applessa, brasilialaisessa maksuyhtiössä StoneCossa ja pilvipohjaisia tietovarastoratkaisuja tarjoavassa Snowflakessa. Lisäksi Berkshire on ottanut osuuden Amazonista.

Berkshire Hatwaway on hajauttanut varansa laajasti lukuisiin, etupäässä amerikkalaisiin pörssiyhtiöihin. Viimeisimmän julkaistun tiedon mukaan omistuksia on 45 yhtiössä.

Tätä taustaa vasten on hämmästyttävää, kuinka voimallisesti Berkshire on kuitenkin keskittänyt panoksiaan yhteen yhtiöön: teknologiayhtiö Appleen.

Berkshiren Apple-omistus on vain paisunut viime aikoina.

Berkshire Hatwawayn Apple-omistuksen arvo on nyt yli puolet Berkshiren koko 293 miljardin dollarin osakesalkusta ja neljäsosa Berkshiren 650 miljardin dollarin markkina-arvosta. Osakesalkun tiedot perustuvat kolmannen vuosineljänneksen tietoihin ja oletukseen, ettei Berkshire ole myynyt Apple-omistuksiaan syyskuun 30. päivän jälkeen.

Market Insider -sivuston mukaan Berkshiren iPhone-valmistajan osakkeet paisuivat perjantaina ennätykselliseen 159 miljardin dollarin markkina-arvoon. Se on 342 prosenttia enemmän kuin Berkshiren alkuperäinen Applen osakkeiden noin 36 miljardin dollarin hankintahinta. Apple on siis ollut sijoitusyhtiölle suunnaton menestys.

Buffettin sijoitusyhtiön keskittyminen Appleen on myös huomattavaa siksikin, että Berkshire Hatwaway on alkanut kasvattaa osuuttaan Applessa vain viisi vuotta sitten, Market Insider huomauttaa.

Buffettin sijoitusyhtiö osti Applen osakkeita ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja jatkoi niiden ostamista vuoden 2018 puoliväliin saakka, jolloin sijoitusyhtiön omistus ylitti miljardi osaketta osakesplitin jälkeen.

Berkshiren kolme suurinta sijoitusta Applen jälkeen ovat Bank of America, American Express ja Coca-Cola, jotka muodostavat yhteensä 30 prosenttia osakesalkun arvosta. Berkshirellä on yhä noin 150 miljardin dollarin käteisvarat.

Berkshire Hathawayn omistukset 30.9.2021