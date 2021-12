Sijoituslegenda Charlie Mungerilta jyrkkä tuomio kryptovaluutoille – ”keinotekoinen korvike kullalle”

Warren Buffettin yhtiökumppani Charlie Munger pitää Kiinan päätöstä kieltää kaupankäynti kryptovaluutoilla oikeana.

Miljardöörisijoittaja Charlie Munger on Warren Buffettin yhtiökumppani Berkshire Hathaway -yhtiössä ja legendaarinen osakesijoittaja. Hän on nimenomaan osakesijoittaja, eikä mikään kryptovaluuttojen ystävä.

Tämän hän teki jälleen harvinaisen selväksi, kertoo Australian Financial Review. Munger latasi nimittäin täyslaidallisen kryptovaluuttojen päälle.

”Toivon, ettei niitä olisi koskaan keksitty. Ihailen kiinalaisia, sillä mielestäni he tekivät oikean päätöksen yksinkertaisesti kieltäessään ne”, Munger latasi Australian Sydneyssä pidetyssä kongressissa perjantaina.

Kiinan keskuspankki ilmoitti viime syyskuussa, että kaikki kaupankäynti kryptovaluutoilla on laitonta. Kiina oli jo aiemmin tiukentanut linjaansa kryptovaluuttoja kohtaan. Keskuspankin mukaan kaupankäyntiä kryptovaluutoilla on jatkossa talousrikos. Kryptovaluuttojen käyttö on keskuspankin mukaan laajentunut niin, että se on aiheuttanut markkinahäiriöitä, rahanpesua, laitonta rahankeruuta, petoksia, pyramidihuijauksia sekä muita laittomia ja rikollisia tekoja.

97-vuotiaalta Mungerilta tällainen näkemys kryptovaluuttoja kohtaan ei suinkaan ole mikään yllätys. Viime toukokuussa Berkshiren vuosittaisen yhtiökokouksen yhteydessä konkarisijoittaja kertoi osakkeenomistajille, että hänen vastenmielisyytensä bitcoinia kohtaan kasvoi koronapandemian aikana.

”Tietenkin vihaan bitcoinin menestystarinaa, En toivota tervetulleeksi valuuttaa, joka on niin hyödyllinen kidnappaajille ja kiristäjille, enkä halua vain sysätä ylimääräisiä miljardeja dollareita jollekin, joka juuri keksi uuden rahoitustuotteen tyhjästä”, Munger totesi.

Mungerin mielestä kryptomarkkinoiden kehittyminen on ”inhottavaa ja vastoin sivilisaation etuja”,

Konkarisijoittaja on myös jatkuvasti kritisoinut bitcoinia sen suuresta volatiliteetista eli arvon vaihtelusta.

”Se on todella keinotekoinen korvike kullalle. Ja koska en koskaan osta kultaa, en koskaan osta bitcoinia”, Munger totesi viime helmikuussa.

Kryptovaluutat ovat kaikesta huolimatta sijoittajien kasvavan mielenkiinnon kohteena ja tänä vuonna kryptovaluuttamarkkinat kävivät hetkellisesti jo markkina-arvoltaan yli kolmessa biljoonassa dollarissa. Bitcoin ja useiden muiden kryptovaluuttojen hinnat ovat kuitenkin tulleet rajusti alas viime päivinä.

Munger otti myös kantaa tämän hetken markkinatilanteeseen. Hänen mielestään markkinoilla eletään nyt jopa it-kuplaakin hullumpaa aikaa.

Alla olevalla videolla Warren Buffett ja Charlie Munger kertovat näkemyksensä bitcoiniin sijoittamisesta Berkshire Hathawayn vuoden 2021 yhtiökokouksen yhteydessä.

Katso SR-video bitcoinista: Mikä on Bitcoin – rahajärjestelmä, sijoituskohde vai kupla?