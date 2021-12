Onko nyt aika suosia defensiivisiä osakkeita?

Aktia muuttaa osakepainotuksiaan defensiivisempään suuntaan. Huoli kiristyvästä rahapolitiikasta ovat lisänneet markkinoiden hermostuneisuutta.

USA:n keskuspankki Fedin avomarkkinakomitea ilmoitti marraskuussa, että se alkaa vähentää asuntolainavakuudellisten arvopapereiden ja Yhdysvaltain valtiolainojen ostoja, joita se oli ostanut noin 120 miljardin dollarin kuukausivauhdilla pandemian syvyyksistä lähtien.

Fed on alkanut hidastaa prosessia noin 15 miljardilla dollarilla kuukaudessa, mikä pysäyttäisi niin sanotun määrällisen keventämisohjelman kokonaan ensi vuoden puoliväliin mennessä.

Päätös on sikäli merkittävä, että se on ensimmäinen kerta koronakriisin puhkeamisen jälkeen, kun Fed kiristää rahapolitiikkaa. Pandemia pakotti keskuspankin voimistamaan määrällistä elvytystä.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell on tähän asti johdonmukaisesti esittäneet, että Yhdysvaltojen inflaation kiihtyminen on väliaikaista. Tämä siitä huolimatta, että vuositason inflaatio on noussut jo 6,2 prosenttiin.

Nyt Powell kuitenkin myöntänyt, että riski pitempiaikaisesti korkeammasta inflaatiosta on kasvanut.

Jopa yleensä osakemarkkinoihin myönteisesti suhtautuvat UBS Global Wealth Management -strategit kertoivat Bloombergin mukaan maanantaina, että he odottavat edessäpäin korkeampaa volatiliteettia, kun sijoittajat yrittävät arvioida omicronin ja Fedin riskejä riittämättömien ja hajanaisten tietojen perusteella. Vaikka he neuvovat sijoittajia pidättäytymään hätäisestä riskivaroista irtautumisesta, varainhoitoyhtiön strategit kertovat, että rahan rahapolitiikan kiristyminen voisi synkentää heidän perusskenaariotaan.

Aktian allokaatiojohtaja Tommi Tähtinen arvioi markkinakatsauksessaan, että rahapolitiikan kiristyminen jatkuu.

Hänen mukaansa nyt on odotettavissa, että Fed tulee joulukuun kokouksessaan tekemään päätöksen osto-ohjelman alasajon nopeuttamisesta. Tulossa on myös korkojen nostoja.

”Rahapolitiikan kiristämisessä looginen jatko osto-ohjelman lopettamisen jälkeen on ohjauskoron nostojen aloittaminen. Markkina hinnoittelee tällä hetkellä jo noin 0,5 % koronnostoja ensi vuodelle ja 1,25 % seuraavan kahden vuoden aikana”, Tähtinen toteaa.

Tähtisen mukaan Omikron ja Powellin odotettua haukkamaisemmat lausunnot rahapolitiikan kiristämisen suhteen ovat lisänneet hermostuneisuutta markkinoilla. Tämä näkyy esimerkiksi osake- ja korkomarkkinoiden heiluntaa mittaavat volatiliteetti-indeksien keskimääräistä korkeampina tasoina.

Joulukuu tuo sijoitustunnelmiin oman erityispiirteensä, Tähtinen muistuttaa.

”Joulukuussa markkinoiden likviditeetti lisäksi heikkenee sijoittajien aktiviteetin vähentyessä vuoden loppua kohti. Tämä altistaa markkinat helposti tavanomaista suuremmalle heilunnalle.”

Aktia on nyt osakkeiden suhteen aiempaa varovaisempi. Tähtinen kertoo, että kasvaneesta epävarmuudesta ja edessä olevasta markkinoiden heikentyvästä likviditeetistä johtuen pankki muuttaa allokaatiota eli omaisuuslajien jakaumaa sijoitussalkussa aiempaa defensiivisempään suuntaan.

”Laskemme osakkeet ylipainosta neutraaliin ja nostamme lyhyet korot neutraalista ylipainoon”, Tähtinen kertoo.

Osakeallokaation sisällä Aktia laskee Euroopan ylipainosta neutraaliin ja nostaa USA:n neutraalista ylipainoon. Syy tähän muutokseen löytyy eurooppalaisten ja amerikkalaisten osakkeiden erilaisesta suhdanneriippuvuudesta.

”Euroopan osakemarkkina on luonteeltaan USA:n markkinaa syklisempi ja enemmän riippuvainen globaalin talouden kehityksestä. USA taas on defensiivisempi ja yleensä Eurooppaa parempi epävarmassa markkinatilanteessa.”

Pitkät korot Aktia pitää edelleen alipainossa.

”Korkea inflaatio ja aiempaa haukkamaisempi Fed eivät houkuttele ottamaan lisää korkoriskiä. Korkoallokaation pidämme ennallaan. Ylipainotamme korkeamman korkotason High Yield -yrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden valtionlainoja. Euroalueen valtionlainat ovat isossa alipainossa ja korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainat alipainossa”, allokaatiojohtaja toteaa.

Myös Nordea suosii tässä tilanteessa Eurooppaa enemmän Pohjois-Amerikkaa.

Yhdysvaltain pörssille ja Pohjois-Amerikassa on Eurooppaa enemmän enemmän vahvaa, luotettavasti kasvavaa kassavirtaa tuottavia laatuyhtiöitä. Näitä laatuyhtiöitä on viisasta suosia globaalin talouskasvun hidastuessa, toteaa Nordean päästrategi Antti Saari.