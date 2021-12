ProfitFarmersin futuureihin perustuvat kaupankäyntistrategiat – miten hyödyt niistä kryptosijoituksissa?

ProfitFarmersin voittavia kaupankäyntisignaaleja on mahdollista hyödyntää myös Binance-futuurien kaupankäynnissä.

ProfitFarmers on kryptovaluuttoihin erikoistunut kuukausiveloitteinen treidaamisen työkalu, joka säästää merkittävästi aikaa toteuttamalla kaupat sijoittajan etukäteen määrittämien tasojen mukaisesti.

ProfitFarmersin mahdollistaman puoliautomaattista ja niin sanottua copy-treidaamista hyödyntämällä sijoittaja perustaa kryptosijoituksensa tutkittuun tietoon. ProfitFarmers etsii parhaita kaupankäyntisignaaleja analysoimalla noin 6000 erilaista graafia ja kuviota.

ProfitFarmers on integroitu Binancen kryptovaluuttapörssiin. Binancessa käydään kryptovaluuttojen lisäksi kauppaa myös kryptofutuureilla. Tämän seurauksena kurssigraafia piirtyy niin varsinaisesta kryptokaupasta kuin futuurienkin kaupasta. ProfitFarmersin tekoäly seuraa sekä varsinaisen kryptokaupan, että futuurikaupan graafeja ja etsii niistä kaupankäyntisignaaleja.

Näitä tekoälyn tuottamia ja tämän jälkeen ammattilaistreidaajien läpikäymiä signaaleita tarjotaan kuukausipalvelun tilaajille.

ProfitFarmersin kaupankäyntisignaalit ovat tähän mennessä osuneet hyvin paikoilleen. Ainakin toistaiseksi vaikuttaakin siltä, että kryptomarkkinat olisivat voitettavissa tekoälyn avulla.

Koska ProfitFarmers tuottaa myös varsinaiseen kryptovaihdantaan perustuvia signaaleja, herää kysymys siitä miksi ylipäätään käyttää aikaa futuurien ymmärtämiseen.

Syitä on kolme. Ensinnäkin futuurisignaalia on mahdollista hyödyntää spot-markkinassa eli perinteisessä kryptovaihdannassa. Suuri osa ProfitFarmersin tuottamia signaaleita perustuu futuurikaupan tekniseen analyysiin, mutta koska futuurien hinta pitkälti seuraa spot-markkinaa, voi futuurimarkkinan synnyttämää signaalia hyödyntää myös spot-markkinassa.

Toinen syy on futuurimarkkinaan perustuvien signaalien parempi osumatarkkuus. Elokuussa voitollisten signaalien osuus oli spot-markkinan osalta 78 prosenttia ja futuurien osalta 88 prosenttia. Syyskuussa vastaavat luvut olivat 76 prosenttia ja 85 prosenttia. Lokakuussa lukemat olivat 62 prosenttia ja 87 prosenttia. Tekoäly vaikuttaa siis jostain syystä toimivan paremmin futuurimarkkinoilla.

Kolmas syy piilee futuurien mahdollistamasta lyhyeksi myynnistä. Tekoälyn yhdistäminen treidaamiseen tuo riskienhallinnan kannalta periaatteellisen edun tehdä tuottoa laskeviin kursseeihin. Toukokuu oli kryptojen osalta rankka kuukausi. Tänäkin aikana ProfitFarmersin futuurisignaalien voittoprosentti oli huima 85.

Binancen futuurien toimintamekaniikka kannattaa ottaa haltuun

Futuuri on sopimus tulevaisuudessa tehtävästä kaupasta. Hinta sovitaan nyt, mutta varsinainen vaihdanta tehdään tulevaisuudessa. Koska varsinainen vaihdanta tehdään tulevaisuudessa, ei kryptoa tarvitse omistaa juuri nyt. Tämä mahdollistaa käytännössä niin velkavivun ja kuin short-positioidenkin rakentamisen.

ProfitFarmers on integroitu Binancen kryptovaluuttapörssiin. Tästä on se käytännön seuraus, että kaupankäynnin rakenne on Binancen kaltainen. ProfitFarmers komentaa Binancea, mutta se ei tee asioita mitä Binance ei tee. Tästä syystä ProfitFarmersin palvelua käyttävän treidaajan tulee väärinymmärrysten välttämiseksi hankkia perustiedot siitä, miten Binance toimii.

Ensinnäkin futuurikauppa tehdään erillisestä lompakosta. Varoja voi siirtää spot-lompakon ja furuurilompakon välillä, mutta varat eivät liiku automaattisesti näiden kahden välillä. Futuurikauppaa ei voi käydä, jos futuurilompakko on tyhjä.

Toinen merkittävä asia liittyy velkavivun käyttöön. Binance myy velkavivutetun position tarpeen vaatiessa riippumatta siitä mitä ProfitFarmers sanoo.

Otetaan tästä ääriesimerkki. Binancen futuuritilillä on yksi dollari ja treidaaja rakentaa järisyttävän rankalla velkavivulla 100 dollarin position. Lainamääriä miettimättä treidaaja asettaa stop-loss tason kaksi prosenttia alle ostohinnan. Hinta tippuu ensin puolitoistaprosenttia ja nousee tämän jälkeen 5 prosenttia ostotason yläpuolelle.

Treidaaja ei saa mitään hurjia tuottoja. Hän menettää kaiken, koska alussa tapahtunut kurssilasku söi pääoman ja laukaisi tätä kautta Binancen suorittaman pakkomyynnin.

Futuurikauppaan liittyy luonnollisesti myös riskejä

Futuurikaupassa väärä näkemys voi kostautua ihan samalla tavalla kuin kryptovaluuttojen omistamisessa. Väärä näkemys voi johtaa varsinkin velkavipua käytettäessä merkittäviin tappioihin, ellei stop loss -tasoa käytetä.

Jos esimerkiksi velkavivun suuruus on 5X, niin 100 dollarin omalla pääomalla pääsee mukaan 500 dollarin sijoitukseen. Jos sijoittajan stop loss on esimerkiksi 5 prosenttia ostohintaa alemmalla tasolla, häviää hän 25 prosenttia eli esimerkin tapauksessa 25 dollaria, jos näkemys menee väärin ja kryptovaluutan vaihtokurssi saavuttaa stop lossin. Toisaalta jos näkemys menee oikein ja kryptovaluutan arvo kallistuu 20 prosenttia, on oman pääoman tuotto 100 prosenttia eli 100 dollarin summa kasvaa 200 dollarin.

Miten Binancen futuureilla käydään kauppaa?

Kaupankäynti Binancen futuureilla on yksinkertaista. Aluksi Binancen tilillä etsitään dollareissa noteerattavat futuurit ja avataan futuureille lompakko. Sen jälkeen luodaan uusi API-avain ja klikataan sovelluksessa kohta ”Salli futuurikaupankäynti”. Nyt API-avaimen saa yhdistettyä ProfitFarmersin alustalle, Binance ja ProfitFarmers linkittyvät ja kaupankäyntisignaalien hyödyntämisestä tulee vaivatonta.

ProfitFarmersin futuuristrategiat sisälsivät suuria onnistumisia vuonna 2021.

Historia ei ole tae tulevasta, mutta ProfitFarmersin tuottamat kaupankäyntisignaalit ovat tähän mennessä toimineet hyvin. Yritys uskoo signaalien osuvan kohdilleen myös tulevaisuudessa ja tarjoaa rahat takaisin -takuun.

Treidauksessa mahdollisesti menettämiään rahoja ei saa takaisin, mutta ProfitFarmers antaa ensimmäisten 30 päivän osalta rahat takaisin, mikäli voitollisten signaalien osuus olisi alle 60 prosenttia.

