Suomen kallein myytävä loma-asunto on 3,5 miljoonan euron hulppea hirsilinna Levillä

Suomen suurimmassa talvimatkailukeskuksessa on myynnissä loma-asunto, joka ei vastaa mielikuvaa tyypillisestä suomalaisesta loma-asunnosta.

Talvimatkailun lomakausi on jo jatkunut hyvän aikaa ja joulukuu on vilkkain matkailukuukausi. Suomen talvilomakohteiden ykkönen on Kittilän Sirkan kylässä sijaitseva Levi. Se on Suomen suurin talvimatkailukeskus, jossa Tunturi-Lappi näyttäytyy täydessä loistossaan.

Levillä vierailee vuosittain 750 000 matkustajaa. Levillä on kaikkea: monipuoliset palvelut tiiviissä ruutukaavan mukaisessa keskustassa, päivittäin huolletut hiihtoladut ja useita laskettelurinteitä. Moottorikelkkareittejä on lähes 900 kilometriä, hiihtolatuja 230 kilometriä, patikointireittejä 60 kilometriä, laskettelurinteitä 43 ja 27 hissiä.

Leviltä löytyy myös hulppein – tai ainakin myyntihinnaltaan kallein – myynnissä oleva loma-asunto tällä hetkellä.

Levin Golfrannantieltä on myynnissä vuonna 2011 rakennettu kelohirsistä rakennettu loma-asunto, jossa asuinpinta-alaa on 521 neliötä.

Hintapyyntö luksusloma-asunnolle on lähes 3,5 miljoonaa euroa.

Asuntoa myyvä Bo-kiinteistövälitysyritys kuvailee loma-asuntoa ”hirsilinnaksi”, joka on rakennettu ”ihailtavalla pieteetillä upeaan loistoonsa vuonna 2011 ja huokuu arvokkuutta ja laatua”.

”Suuren, selkeälinjaisen ja avaran sisääntulon jälkeen avautuu suuri ruokailutilan, olohuoneen yhdistelmä, jonka kaunis erkkeri-ikkuna puistomaisemineen luo talon kauneimman taideteoksen, luonnon alati muuttuvan maiseman”, välittäjä kuvailee.

Ensimmäisessä kerroksessa on laadukkailla materiaaleilla varusteltu keittiö, tv-huone sekä kaksi makuuhuonetta omilla kylpyhuoneilla. Yläkerrasta löytyy puolestaan kaksi makuuhuonetta, joissa jokaisessa on oma kylpyhuone.

Kellarikerroksessa on Spa-osasto, joka varusteltu kylpyammeella, höyrykaapilla sekä perinteisellä saunalla. Samassa kerroksessa on myös takkahuone, suuri kodinhoitohuone ja tekniset tilat.

Kiinteistön lämmitys on toteutettu maalämmöllä ja kaikki tilat ovat vesikiertoisella lattialämmityksellä varustettuja tiloja.

Välittäjä kehuu, että hirsihuvila on Levin laadukkain loma-asunto.

”Tätä kohdetta katsellessa ei voi kuin ihailla upeaa käsityötä. Päärakennus, autotalli ja kaikki pienet yksityiskohdat noudattavat samaa linjaa ja kokonaisuus muodostaa hengästyttävän upean tilan”, välittäjä toteaa.