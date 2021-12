Metso Outotecilla on kaksi kovaa valttikorttia

Kaivosala on nyt vahvassa vireessä ja kotimainen Metso Outotec on siinä hyvissä asemissa.

Edellinen kaivosalan supersykli nähtiin vuosina 2011-2014, jolloin kysynnästä vastasi pääosin rautamalmi. Tuolloin kullan ja kuparin louhintaan tehdyt investoinnit vastasivat noin 35 prosenttia kokonaisinvestoinneista.

Nyt tilanne on kuitenkin erilainen. Tässä syklissä sähköistyminen tulee oleman kaivossyklin ajuri. Sähköautojen suosio kasvaa ja ne tarvitsevat akkuja. Akut puolestaan tarvitsevat akkumineraaleja.

Metso Outotec hyötyy tästä uudesta kaivossyklistä. Yhtiö on laajasti mukana mineraalien käsittelyn ja metallien jalostuksen koko arvoketjussa, ja se tarjoaa kattavia erikoisratkaisuja koko prosessiin aina murskauksesta lopputuotteisiin. Metso Outotecilla on laaja valikoima johtavia teknologioita esimerkiksi hienonnuksessa, rikastuksessa ja metallien jalostuksessa.

Toinen yhtiön kilpailutekijä on ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus.

Maailmantalouden kasvavat paineet ilmaston lämpenemisen hidastamiseen saattavat yhä kasvattaa mineraalien kysyntää. S täytyy kuitenkin tapahtua nykyistä matalammilla päästöillä.

Metso Outotecilla on ympäristöystävällinen portfolio, jossa noin 100:lla tuotteella on matalampi veden ja energiankäyttö kuin kilpailijoilla keskimäärin. Yhtiön vastuullisuusstrategian keskiössä on noin 100 tuotteen Planet Positive -tarjoama.

”Planet Positive -tuotteet ovat todistetusti energia- tai vesitehokkaampia kuin markkinoilla olevat vastaavat ratkaisut. Lisäksi ne vähentävät päästöjä merkittävästi ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan myös muita heille tärkeitä, esimerkiksi kiertotalouden, vastuullisuustavoitteita. Planet Positive -tuotteiden kysyntä on viime aikoina kasvanut markkinoita nopeammin ja odotamme tämän kehityksen jatkuvan. Tavoitteenamme on kehittää tarjoamaamme siten, että saatavilla on Planet Positive -tuote asiakkaidemme prosessien kaikkiin vaiheisiin”, Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo kertoo.

Myynti ei pysy tilausten mukana

Metso Outotecin saadut tilaukset kasvoivat tammi-syyskuun aikana 44 prosenttia ja olivat yhteensä 4 111 miljoonaa euroa. Kasvu johtui hyvästä markkina-aktiviteetista kaikissa segmenteissä.

Myös vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä yhtiöllä oli vahva markkina-aktiviteetti kaikissa segmenteissä. Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat ja olivat ennätykselliset 1 649 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 809 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa seitsemän prosenttia ja oli 1 023 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli ollut 957 miljoonaa euroa.

Myös kannattavuus parani. Oikaistu EBITA parani ja oli 139 miljoonaa euroa eli 13,6 prosenttia liikevaihdosta. Vuotta aiemmin se oli ollut 111 miljoonaa euroa ja 11,6 prosenttia liikevaihdosta.

Vauramon mukaan liikevaihdon kasvu on ollut tilausten kasvua hitaampaa laitetilauksiin painottuneen tilauskannan sekä toimitusketjun ja logistiikan rajoitteiden takia. Metso Outotec aikoo keskittyä jatkossakin hillitsemään näiden haasteiden vaikutusta ja parantamaan toimituskykyään.

Osakkeen ostosuosituksia satelee

Metso Outotec on selkeästi nyt analyytikoiden suosikki. Yhtiötä seuraa 17 analyytikkoa, joista peräti 10 antaa osakkeelle ostosuosituksen, kuuden suositus on lisää ja vain yhden suositus pidä.

Konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta on 11,25 euroa, mikä ylittää viimeisimmän vajaan 9,5 euron kurssinoteerauksen.

Odotukset tuloskasvusta ovat korkealla. Konsensusennusteella Metso Outotecin viime vuoden 0,19 euron osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 0,37 euroon ja ensi vuonna jo 0,55 euroon.

Ensi vuoden konsensusennuste on niin vahva, että sillä laskettu P/E-kerroin 17x näyttää maltilliselta.

Metso Outotec on kuitenkin vahvasti syklinen osake. Se elää kaivosalan investoinneista, jotka reagoivat herkästi maailmantalouden suhdannenäkymiin. Uusi taantuma voisi nopeasti heikentää Metso Outotecin tilausvirtaa kaksinumeroisin luvuin.