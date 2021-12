Näin käytät ProfitFarmersin hintaseurantatyökalua ja hyödynnät RSI-indeksiä

Hintaseurantatyökalua, liukuvia keskiarvoja ja RSI-indeksiä kannattaa käyttää rinnatusten.

Kryptot soveltuvat loistavasti treidaamiseen. Niiden hinnat heiluvat paljon, eikä kryptomarkkinoiden tehokkuuskaan taida olla osakemarkkinoiden tasolla.

ProfitFarmers on kryptovaluuttoihin erikoistunut Binancen kryptovaluuttapörssiin integroitu kuukausiveloitteinen treidaamisen työkalu, jossa on useita eri toimintoja.

Tässä artikkelissa käydään läpi ProfitFarmersin hintaseurantatyökalu ja RSI-indeksin seurantatyökalu.

ProfitFarmersin hintaseurantatyökalu

ProfitFarmersin hintaseurantatyökalu näyttää tältä. Vasemmalla on kryptopari ja hintakehitys on merkitty värikoodilla. Vihreä tarkoittaa nousevia kurssia ja punainen väri laskevaa kurssia.

Numerolla kaksi merkityt otsikot kertovat aikavälin. Kuvan esimerkissä BCHUSDT on ollut nousussa vuorokauden, 12 tunnin, 6 tunnin, 4 tunnin, tunnin, 30 minuutin ja 15 minuutin aikavälillä (vihreät pallot). Viimeisen viiden minuutin aikana BHCUSDT ollut sivuttaisliikkeessä (otsikko M5 ja keltainen pallo).

Värikoodien etuna on, että ne toimivat tehokkaana seulontatyökaluna. Työkalua käyttämällä treidaaja saa käytyä läpi suuren määrän kryptoja nopeasti.

Hintaseurantatyökalua voi käyttää monella eri tavalla. Työkalun avulla löytää nopeasti nousutrendissä olevat kryptovaluutat ja Fibonacci-indikaattorit.

Mielenkiintoiselta vaikuttavan kuviota voi klikata auki ja tarkastella tarkemmin kynttiläkuvaajasta liukuvien keskiarvojen kera.

Alla olevalta videolta näkee miten työkalua voi hyödyntää käytännössä.

RSI-indeksin seurantatyökalu

RSI eli suhteellinen voimaindeksi (relative strength index) on yksi käytetyimmistä teknisen analyysin välineistä. RSI-indeksin arvo asettuu nollan ja sadan välille. Yli 70 pisteen lukema kertoo yliostetusta kryptosta ja alle 30 pisteen lukema alimyydystä kryptosta.

RSI-indeksin perusidea aukeaa alla olevasta kuvasta.

ProfitFarmersin RSI työkalu näyttää tältä.

Yliostetut kryptot on merkitty sinisellä ja niiden hinnan oletetaan siis korjaavan alaspäin. Ylimyydyt kryptot on merkitty punaisella ja niiden oletetaan korjaavan ylöspäin. Hintaseurantatyökalun tapaan RSI-indeksin lukuarvot on laskettu usealle eri aikavälille.

Näkymästä löytyy muitakin tietoja, kuten Fibonacci-indikaattorit.

Treidauspäätöstä ei kannata tehdä yhden indikaattorin perusteella. RSI-indikaattorin osoittamaa kryptoa kannattaakin tarkastella myös hintaseurantatyökalun ja liukuvien keskiarvojen kautta.

Lisätietoa ProfitFarmersin RSI-työkalun käyttämisestä löydät täältä.

ProfitFarmersin kokeileminen käytännössä

ProfitFarmers on monipuolinen kryptojen treidaukseen keskittynyt työkalu ja markkinoiden paras copy-trading palvelu.

ProfitFarmers tarjoaa sijoittajalle tässä artikkelissa esitettyjen toimintojen lisäksi valmiita kaupankäyntistrategioita sekä tekoälyn tuomaa voimaa.

Käytännössä treidaamisen aloittaminen ProfitFarmersin käyttöönotto vaatii kuitenkin muutamia toimenpiteitä. Ensinnäkin treidaajan pitäisi aukaista tili Binancen kryptovaluuttapörssiin ja siirtää tilille varoja kaupankäyntiä varten

Seuraava askel on tilata ProfitFarmersin palvelu ja viimeisenä askeleena Binancen pörssissä oleva tili tulee linkittää ProfitFarmersin tiliin.

ProfitFarmersin työkalua kokeileva treidaaja joutuu siis näkemään jonkun verran vaivaa ennen kuin pääsee tositoimiin, mutta näiden ensiaskelten jälkeen palvelu säästää huomattavan määrän aikaa ja vaivaa.

ProfitFarmers tarjoaa rahat takaisin -takuun

ProfitFarmers on integroitu ainoastaan Binancen pörssiin, eikä työkalusta saa samaa tehoa irti ilman tuota integraatiota. Palvelun hinta on vuosisopimuksella 167 dollaria kuussa ja kuukausisopimuksella 299 dollaria kuussa, joten jos palvelusta maksaa, kannattaa Binance-integraation tuoma teho hyödyntää.

ProfitFarmers ei veloita muita kuluja kuin kuukausisopimuksen. ProfitFarmersin lisäksi treidaajan maksettavaksi tulee Binancen veloittamat kaupankäyntikustannukset, tyypillisesti 0,1 prosenttia.

Jos integrointi ja Binancen tilin perustaminen nousee liian suureksi kynnykseksi, kannattaa ennemmin aloittaa ProfitFarmersin tarjoamista ilmaisista työkaluista.

Historia ei ole tae tulevasta, mutta ProfitFarmersin tuottamat kaupankäyntisignaalit ovat tähän mennessä toimineet hyvin. Yritys uskoo signaalien osuvan kohdilleen myös tulevaisuudessa ja tarjoaa rahat takaisin -takuun.

Treidauksessa mahdollisesti menettämiään rahoja ei saa takaisin, mutta ProfitFarmers antaa ensimmäisten 30 päivän osalta rahat takaisin, mikäli voitollisten signaalien osuus olisi alle 60 prosenttia. Tutustu näihin ehtoihin tarkemmin täältä.

Tilaa ProfitFarmersin palvelu täältä.