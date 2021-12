Onko Evolution pulassa?

Evolution saattaa edelleen tarjota loistavan ostopaikan.

Evolution Gaming oli ensimmäisiä live-kasinoratkaisuja tarjoava yritys. Kyse on reaaliaikaisesta suoratoistopalvelusta, joka internetin avulla yhdistää reaaliajassa uhkapelaajat ja fyysisiä pelipöytiä pyörittävät pelihoitajat keskenään.

Videopuheluiden aikakaudella tuote voi kuulostaa helposti kopioitavalta. Todellisuudessa pelkkä videokamera ei riitä, vaan kasinot tarvitsevat niin teknisen puolen, rahaliikenteen, lainsäädännön kuin fyysisen studionkin huomioivan kokonaisvaltaisen ratkaisun.

Evolution ei itse palvele loppuasiakasta, vaan tarjoaa online-kasinoille niiden tarvitseman teknologian.

Evolution tarjoaa skaalaetuja ja voittaja vie kaiken -rakenteita

Skaalaedut ovat yksi syy siihen, miksi perinteisen kasinon kannattaa tarjota fyysisen kasinonsa lisäksi live-kasinopalveluita.

Fyysinen kasino ei skaalaudu, sillä rulettipöydän ääreen mahtuu rajatusti pelaajia. Evolutionin ratkaisussa pelihoitajan palkasta muodostuu kiinteä kustannus, sillä vastaavaa ylärajaa pelaajien lukumäärälle pelipöytää kohti ei ole.

Käytännössä tämä kiinteä kustannus on reaaliaikaisuutensa takia kuitenkin merkittävän kokoinen. Toisin kuin Netflixin tapauksessa, ei samaa sisältöä voi käyttää uudestaan.

Skaala tuokin Evolutionille kilpailuetua pienempiä toimijoita vastaan, kun loppukäyttäjälle voidaan tarjota se peli mitä käyttäjä haluaa pelata, silloin kun käyttäjä haluaa peliä pelata ja sillä kielellä millä käyttäjä haluaa peliä pelata.

Skaalaetua saadaan myös Evolutionin omien pelien kautta. Yrityksen innovaatiokyvystä kertoo se, että vaikka liikkeelle lähdettiinkin perinteisellä ruletilla, baccaratilla ja blackjackillä ovat kaikista suosituimmat pelit Evolutionin itsensä kehittämiä.

Käytännössä uuden kilpailijan pitäisi laittaa pöytään tarvittavan teknologian lisäksi kasa 24/7 pyöriviä, suoratoistoon perustuvia, viranomaisten yksittäin hyväksymiä omia pelejä, jotka olisivat näytöt omaavia Evolutionin pelejä houkuttelevampia.

Evolutionin liiketoiminnan tulos

Skaalaetuja tarjoavan syntiyrityksen pitäisi periaatteessa tehdä kovaa tulosta. Toistaiseksi Evolution onkin tehnyt loistotulosta. Yritys on kasvanut vauhdilla joka vuosi listautumisestaan lähtien ja korona on vain vauhdittanut tätä kasvua.

Liiketoiminnan skaalautuvuus näkyy numeroissa ja yhä suurempi osa kasvavasta liikevaihdosta valuu sijoittajien taskuun. Evolution ei siis ole kovasta kasvustaan ja skaalautuvasta liiketoimintamallistaan huolimatta mikään tappiota tekevä yritys.

Viimeisin kolmannen vuosineljänneksen tulos viittaa siihen, että Evolution on edelleen kovassa iskussa. Liikevaihto kasvoi 97 prosenttia 276 miljoonaan euroon. Tulos osaketta kohti kasvoi 69 prosenttia 0,71 euroon. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi hurjaa 128 prosentin vuosivauhtia.

Lähde: Evolution sijoittajaesitys Q3/2021.

Evolutionin osakkeen hinta

Evolution tarjoaa sijoittajalle kovaa vauhtia kasvavaa, tulosta tekevää, skaalautuvaa liiketoimintaa sekä osinkoja.

Evolutionin osake on kuitenkin laskenut noin 35 prosenttia lokakuun 27 päivän huipuistaan yritykseen kohdistuvien syytösten tultua ilmi. Yritysjohto on vastikään antanut tiedotteen omien osakkeiden ostosta, joka voidaan tulkita signaalina liian alhaisesta osakekurssista.

Evolutionin osakkeen eteenpäin katsova P/E-luku on tätä kirjoittaessa 24,3. Pörssistä toki löytyy alhaisemmallakin P/E-luvulla varustettuja yrityksiä, mutta Evolutionin pitkään jatkunut erittäin kova kasvu huomioiden, voisi osaketta pitää jopa maltillisesti arvostettuna.

Evolutionin maineriski on juuri nyt merkittävä

Inflaatiohuolet painavat nyt kaikkien kasvuosakkeiden kurssia, mutta Evolutionin kohdalla sijoittajan kannattaa ehdottomasti huomioida maineriski ja maineriskiin liittyvä poliittinen riski.

Syinä Evolutionin kurssilaskuun ovat marraskuun loppupuolella esitetyt syytökset laittomasta toiminnasta. Ensinnäkin Evolutionia syytetään Yhdysvaltojen talouspakotteiden rikkomisesta eli toimimisesta Iranin kaltaisissa maissa.

Toisekseen syytöksiin sisältyy Evolutionin kilpailijoiden hankkimia videoita, missä pelataan Evolutionin uhkapelejä Singaporessa ja Hong Kongissa sijaitsevista IP-osoitteista. Nettipohjainen uhkapelaaminen on laitonta Singaporessa ja Hong Kongissa.

Vaakalaudalla on muutakin kuin mahdolliset sakot, nimittäin peliluvat. New Jerseyn osavaltio on suoraan kirjannut vaatimukset suoraselkäisyydestä ja pahojen toimijoiden kitkemisestä.

Evolution on tyrmännyt syytökset tuoreessa vastineessaan. Annettuja perusargumentteja on kaksi. Ensinnäkin Evolution on puhdas B2B-toimija, jolla ei ole suoraa kontaktia loppuasiakkaisiinsa. Tuote myydään yrityksille, ja näiden yritysten tehtävänä on valvoa, ettei pelejä pelata ilman lupaa.

Evolutionin toinen argumentti liittyy suojatoimien ohittamiseen käytettyyn ”edistyneeseen tekniikkaan”, jossa maantieteellinen lukko kierretään VPN-reitittimien avulla. Tältä osin kannattaa kenties kyseenalaistaa kuinka vaikeaa maantieteellisen lukon kiertäminen voi käytännössä olla ja miksei Evolution ollut estänyt VPN-reitittimien käyttämiä IP-osoitteita.

Valitettavasti Evolutionin tämänhetkiset maineongelmat eivät rajaudu marraskuun loppupuolella esitettyihin syytöksiin. Joulukuun alussa tuli uusia syytöksiä liittyen Evolutionin osallistumisesta merkittävän kokoiseen laittomaan uhkapelirinkiin Vietnamissa.

Mielenkiintoisesta kasvutarinasta huolimatta ovat syytökset vakava riski yrityksen liiketoiminnalle.

Evolutioniin sijoittaminen minifutuurien kautta

Evolutioniin ei ole pakko sijoittaa suoraan sillä tarjolla on muitakin vaihtoehtoja.

Knock-out warranteissa tarjoutuu kätevä työkalu sijoittaa myös laskeviin kursseihin (knock-out warrant put). Knock-out warrantit ovat vivutettuja tuotteita ja tästä syystä niiden sisältämä riski on suurempi vivuttamattomiin tuotteisiin tai suoriin osakesijoituksiin verrattuna.

Katso Vontobelin Suomeen juuri lanseeraamat uudet Evolution knock-out warrantit.

Tärkeä tiedote

Tämä ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot tässä mainituista kaupankäyntituotteista (arvopapereista), erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa. Liikkeeseenlaskuesite ja lopulliset ehdot muodostavat arvopapereiden sitovat myyntiasiakirjat, ja ne ovat saatavilla tuotelinkkien alla. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa https://prospectus.vontobel.com ja ne ovatsaatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitettä ei tule tulkita ostosuositukseksi. Arvopaperit eivät ole yksinkertaisia tuotteita ja niitä saattaa olla vaikea ymmärtää.

Näitä tietoja saa levittää tai julkaista vain maissa, joissa niiden levittäminen tai julkaiseminen on sallittua sovellettavan lain mukaan. Kuten asiaa koskevassa ohjelmaesitteessä todetaan, näissä tiedoissa mainittujen arvopapereiden jakeluun sovelletaan rajoituksia tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.

Tiedoksi lukijoille: Tämä on sponsoroitu artikkeli, joka sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä.