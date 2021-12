Perhevapaauudistus tuo lapsiperheille kokonaan uuden tuen vuonna 2022

Vuonna 2022 voimaan tuleva perhevapaauudistus muuttaa radikaalisti vanhempainpäivärahojen perusteita.

Vuoden 2022 elokuussa käyttöönotettava perhevapaauudistus tähtää kahteen muutokseen: perhevapaat halutaan jakaa tasaisemmin äitien ja isien kanssa ja äidit halutaan saada palaamaan työmarkkinoille nykyistä nopeammin.

Uudistuksella toteutetaan myös ne muutostarpeet, jotka johtuvat EU:n työelämän tasapaino -direktiivistä. Muutoksilla pyritään edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa työelämässä sekä helpottamaan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Perhevapaauudistus muuttaa vanhempainvapaiden ja niistä maksettavien vanhempainpäivärahojen kestoa ja ajankohtaa. Vanhempainpäivärahojen suuruus määräytyy edelleen samalla tavalla kuin aikaisemmin.

Vanhempainpäivärahat jakautuvat myös tasaisemmin lapsen vanhempien kesken.

”Perhevapaissa siirrytään tämän vuosituhannen malliin. Päivärahapäivien lukumäärä kasvaa nykyiseen verrattuna. Joustavuus lisääntyy merkittävästi, kun vapaita voi pitää useassa osassa ja osa-aikaisesti. Kahden vanhemman perheissä kumpikin saa yhtä suuren kiintiön. Perhevapaiden käyttäminen tulee mahdolliseksi entistä suuremmalle joukolle sosiaalisia vanhempia, kun vapaista voi luovuttaa osan puolisolle, lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen muulle huoltajalle. Uudistus huomioi myös yksinhuoltajat, monikkoperheet ja lapsen kuolema -tilanteet”, perusteli muutosta sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen viime syyskuussa.

Vanhempainrahaa maksetaan uudistuksen jälkeen yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempainrahaan oikeutettua vanhempaa, molemmilla vanhemmilla on oikeus käyttää puolet vanhempainrahapäivistä eli 160 vanhempainrahapäivää.

Uudistuksessa vanhempi voi luovuttaa omasta vanhempainrahakiintiöstään toiselle vanhemmalle enintään 63 vanhempainrahapäivää.

Vielä tällä hetkellä perhevapaat koostuvat raskaana olevalle naiselle myönnettävästä äitiysrahasta, joka on 105 arkipäivää eli noin 4,2 kuukautta. Isä voi saada isyysrahaa, joka on 54 arkipäivää eli noin yhdeksän viikkoa. Vanhempainrahasta toiselle vanhemmista tai vanhempien kesken jaettavaksi on mahdollista saada 158 arkipäivää eli noin 6,3 kuukautta.

Uudistuksen myötä siis kumpikin vanhempi saa 160 päivärahapäivän kiintiön, jolloin vanhempainrahapäiviä kertyy lasta kohden yhteensä noin 13 kuukautta.

Uudistuksen jälkeen raskaana olevalle äidille maksetaan Kelan kautta ennen vanhempainrahaoikeuden alkua raskausrahaa 40 arkipäivältä.

Raskausvapaa alkaa yleensä 30 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Kun raskausvapaa alkaa, saa raskaana oleva äiti Kelasta raskausrahaa.

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Lisäksi ne koskevat perheitä, joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen. Vanhemmat voivat hakea uuden järjestelmän mukaisia perhevapaita Kelasta 1.5.2022 alkaen.