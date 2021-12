Analyytikko: Tässä ruotsalaisyhtiössä on paljon potentiaalia

H&M on tänä vuonna selvästi viime vuotta paremmassa iskussa.

Ruotsalainen H&M eli Hennes & Mauritz on kansainvälisesti toimiva vähittäiskaupan konserni, jonka valikoimissa on naisten, miesten ja lasten vaatteita sekä kosmetiikkaa sekä vuodesta 2009 kodintekstiilejä. Yrityksen vaatemerkkejä ovat H&M, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday sekä & Other Stories.

Viimeiset vuodet ovat olleet yhtiölle vaikeita.

H&M:n tulos on laskenut vuosi vuodelta. Vuonna 2016 osakekohtainen tulos oli 11,3 kruunua osakkeelta, kun viime vuonna se jäi vain 0,75 kruunuun. Liikevaihto laski viime vuonna 187 miljardiin kruunuun edellisvuoden 233 miljardista kruunusta.

Yhtiöllä on ollut useita erilaisia ongelmia, joista päällimmäisenä kivijalkakaupan epävarma tulevaisuus. H&M on luottanut vankasti perinteisiin kivijalkakauppoihin verkkokauppojen sijaan, ja yhtiö onkin investoinut jatkuvasti uusiin kivijalkamyymälöihin eri puolille maailmaa. Markkinat eivät ole ottaneet uusia kivijalkakauppoja vastaan innolla, vaan vaatekauppamarkkinoiden siirtyminen yhä enemmän internettiin huolettaa H&M:n omistajia.

Tänä vuonna tuli lisää kiviä rattaisiin, kun Kiina aloitti rankaisutoimet vaatekauppaketjua kohtaan yhtiön kritisoitua Kiinaa orjatyövoiman käytöstä.

Kiina päätti sulkea alkuvuodesta useita ketjun myymälöitä ja maan sosiaalisessa mediassa vaadittiin laajasti boikottia kauppaketjua kohtaan. Lisäksi H&M poistettiin kokonaan monista Kiinassa toimivista nettisovelluksista.

Vaikeudet ovat näkyneet H&M:n markkina-arvossa. Puolessa vuodessa osakekurssi on sukeltanut 18 prosenttia.

Kolmas vuosineljännes sujui kuitenkin elpymisen merkeissä. H&M:n liikevaihto nousi heinä-elokuussa 55,6 miljardiin kruunuun edellisvuoden 50,9 miljardista kruunusta. Liikevoitto nousi 6,3 miljardiin kruunuun viime vuoden alhaisesta 2,7 miljardista kruunusta.

Käyttökate ja käyttökateprosentti.

Tulosraportti.

Nyt koronan uusi elpymien tuo haasteita yhtiölle, mutta vain lyhyellä tähtäimellä, arvioi Handelsbankenin analyytikko Nicklas Skogman pankin aamukatsauksessa.

”Me uskomme, että pelot koronan uuden leviämisen ja rajoitustoimien suhteen ovat lisänneet epävarmuutta myös muotikauppaketju H&M:n odotettuun taloudelliseen elpymiseen. Nopea kaupan elpyminen voi nyt kärsiä, mutta keskipitkällä aikavälillä näemme paljon potentiaalia, kun bruttomarginaalit paranevat”, Skogman arvioi.

Inflatoristen paineiden myötä Handelsbanken tosin laski hieman ensi vuoden bruttomarginaaliennustetta, mutta pankki uskoo operatiivisten kustannuksien laskun kumoavan tätä vaikutusta.

Useat USA:han listatut muotikauppaketjut raportoivat viime viikolla lukujaan. Skogmanin mukaan näistä voidaan vetää useita johtopäätöksiä.

Ensinnäkin muodin kysyntä oli kolmannella vuosineljänneksellä eli heinä-syyskuussa vahvaa ja ylitti 2019 kysynnän tasot.

Toiseksi saatavuusongelmat kuitenkin vaikuttivat myyntiin, ja kohonneilla tuontirahdin kustannuksilla oli kielteisiä vaikutuksia, mutta alennusmyyntien väheneminen kumosi näitä vaikutuksia. Skogmanin mukaan USA:n ulkopuolella rahtiongelmat ovat kuitenkin todennäköisesti olleet pienempiä.

Kolmanneksi viimeinen vuosineljännes on Skogmanin mukaan alkanut lupaavasti, vaikka yhtiöt kamppailevatkin korkeiden rahtikustannuksien ja toimitusketjujen häiriöiden kanssa.

Handelsbankenin suositus H&M:n osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 220 kruunua. Tavoitehinta ylittää selvästi viimeisimmän 165 kruunun kurssinoteerauksen.