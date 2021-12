Kyberturvallisuusyhtiö Sectra on pankin suosikki

Danske Bank näkee ruotsalaisyhtiö Sectran osakkeessa kovan nousuvaran.

Sectra AB on lääketieteellisen teknologian ja salattujen viestintäjärjestelmien alalla toimiva ruotsalaisyritys. Yhtiö on turvallisuusluokitellun matkaviestinnän ja kyberturvallisuuspalveluiden toimittaja, joka tarjoaa ratkaisuja kriittisille järjestelmille ja kommunikaatioturvallisuudelle.

Yhtiön toisella vuosineljänneksellä elo-lokakuussa myynti kasvoi viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 1,2 prosenttia 418 kruunuun. Toistuva liikevaihto nousi 9,2 prosenttia. Liikevoitto laski 6,6 prosenttia vajaaseen 84 kruunuun.

Danske Bankin analyytikko Karl Norén arvioi pankin aamukatsauksessa, että Sectran toisen vuosineljänneksen nettoliikevaihto oli odotuksia heikompi ja tätä ajoi heikko kehitys Secure Communications -segmentissä, jossa nettoliikevaihto putosi 38 vuositasolla.

Norénin mukaan liikevoitto oli kuitenkin linjassa odotusten kanssa, mitä ajoi vakaa kehitys Imaging IT -segmentissä.

Yksittäiset vuosineljännekset eivät anna kuitenkaan välttämättä oikeaa kuvaa Sectran tilanteesta.

”Uskomme, että Sectraa on vaikea arvostella kvartaaliperusteisesti, sillä kvartaalien välillä on paljon vaihtelua. Näemme sen kuitenkin positiivisena, että Imaging IT:n liikevaihto jatkoi kasvua 11 %:lla kvartaalin aikana, missä rullaava 12 kuukauden nettoliikevaihto on uudella ennätyskorkeudella 1 536 miljoonaa Ruotsin kruunua. EBIT-marginaali on myös vahva 28,6 %:ssa (rullaava 12 kuukautta). Sectran toistuva liikevaihto jatkoi myös nousua ja kasvoi 9,2 % kvartaalin aikana”, analyytikko perustelee.

Norénin mukaan Secure Communications -segmentti raportoi heikkoja toisella kvartaalilla lukuja, mitä näyttää ajaneen pääasiassa pandemiaan liittyvät rajoitteet.

Danske Bank arvostaa Sectran käyttämällä diskontattuja kassavirtoja, missä pankki arvioi EBIT-marginaalin nousevan 35 prosenttiin ajan mittaan. Tällöin Danske Bank saa Sectran 12 kuukauden tavoitehinnaksi 216 Ruotsin kruunua, kun se aiemmin oli 219 kruunua. Tavoitehinta ylittää edelleen reippaasti Sectran tämän hetken 185 kruunun kurssinoteerauksen.

Danske Bankin suositus Sectran osakkeelle on osta.

