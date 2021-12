Rakennuskonserni SRV saa pankilta ostosuosituksen tulosvaroituksesta huolimatta

Tampere Areena on osoittautunut SRV:n murheenkryyniksi. Yhtiöllä on kuitenkin tuloksen nousupotentiaalia.

SRV:llä on ollut haasteita. Päänvaivaa yhtiölle on aiheuttanut Venäjän liiketoiminnat, josta se joutui tekemään arvonalennuksia ja kotimaassa kauppakeskus Redi. Vuoden 2019 lopulta lähtien yhtiö on hakenut rajusti käännettä. Lokakuun lopussa 2019 SRV julkisti aloittavansa tervehdyttämisohjelman.

Kuluvan vuoden tammi-syyskuun aikana konsernin liikevaihto laski 12,7 prosenttia viime vuodesta 596 miljoonaan euroon. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä pienentyneestä toimitilaurakoinnin volyymista. Asuntorakentamisen liikevaihto puolestaan kasvoi.

Operatiivinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 9,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 10,5 miljoonaa euroa. Toimitilaurakoinnin pienentynyt volyymi ja Tampereen Areenan rakennusurakan merkittävä kateheikennys laskivat operatiivista liikevoittoa.

SRV Yhtiöt julkisti maanantaina tulosvaroituksen, jonka mukaan yhtiö heikentää näkymiään ja muuttaa operatiivisen liikevoiton ohjeistustaan vuodelle 2021. Yhtiön aiemmin annettu koko vuotta 2021 koskeva operatiivisen liikevoiton 16-21 miljoonan euron näkymä ei toteudu.

SRV arvioi uuden näkymän mukaan vuoden 2021 operatiivisen liikevoiton olevan positiivinen. Yhtiön liikevaihtoa koskeva näkymä säilyy ennallaan 900 – 1 000 miljoonassa eurossa.

Heikentyneen näkymän taustalla ovat Tampereen Areenan töiden loppuunsaattamisen kasvaneet kustannukset sekä Pearl Plaza -kauppakeskuksen tavoitellun myynnin siirtyminen.

Vuoden kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessaan yhtiö kertoi, että Tampereen Areenan loppuunsaattamiseen liittyy kustannusriskejä. Nämä riskit ovat realisoituneet. Tampereen Areenan urakan negatiivinen vaikutus yhtiön koko vuoden 2021 operatiiviseen liikevoittoon on arviolta noin -20 miljoonaa euroa, josta noin -13 miljoonaa euroa sisältyi jo kolmannen vuosineljänneksen raportoituun tulokseen.

Pearl Plaza -kauppakeskuksen myyntineuvottelut jatkuvat aktiivisina, mutta aiemmasta ennusteesta poiketen kauppa ei ehdi toteutua vuoden 2021 aikana.

SRV:llä on aiemminkin ollut haasteita suurempien projektien kanssa, muistuttaa Evli Pankin analyytikko Jerkel Salokivi pankin yhtiöanalyysissä. Haasteet näyttävät tuoreen tulosvaroituksen perusteella jatkuvan.

Tosin Areena on kuitenkin valmistunut ja jäljellä olevat riskit rajoittunevat lopullisiin kustannuslaskelmiin, Jalokivi toteaa. Tulosvaikutus on hänen mukaansa valitettava, mutta suurempia taloudellisia riskejä ei synny, etenkin Loiston Q4 tuloutuksien myötä.”

”Areena -hanke osoittaa valitettavalla tavalla, miten SRV:n rakentamisen kannattavuus on itse asiassa melko hyvällä tasolla, mutta lohtu on laiha yhden merkittävän projektin syödessä tuloksen”, analyytikko toteaa.

Evli laski vuoden 2021 operatiivisen liikevoiton ennustetta selvästi 4,4 miljoonaan euroon aiemmasta 17,2 miljoonasta eurosta, mutta ennuste ovat muuten pitkälti muuttumattomia. Ensi vuodelle pankki ennustaa huomattavasti korkeampaa operatiivista liikevoittoa, noin 29 miljoonaa euroa ja vuodelle 2023 jo 33 miljoonaa euroa.

Yhtiön tervehdyttämiseen liittyvien riskien noustua Evli laski kuitenkin SRV:n osakkeen tavoitehinnan 0,6 euroon osakkeelta aiemmasta 0,7 eurosta. Tavoitehinta ylittää selvästi yhtiön tämän hetken 0,48 euron kurssinoteerauksen.

”Yhtiöllä on mielestämme edelleen selvää nousupotentiaalia, joka Pearl Plazan arvioidun myynnin siirtymisen myötä vaikuttaa hieman enemmän etäiseltä”, Salokivi toteaa.

Evlin ensi vuoden 0,05 euron osakekohtaisella tulosennusteella SRV:n P/E-kerroin on tällä hetkellä 9,6x. Se on selvästi alle yhtiön verrokkien keskimääräisen 13,9x-kertoimen.

Evlin suositus SRV:n osakkeelle pysyy osta-tasolla.

