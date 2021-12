Talenom kasvaa yritysostoin ensi vuonnakin

Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

Tilitoimistoketju Talenom on kannattavasti kasvava pörssiyhtiö. Se odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvua ensi vuonnakin.

Helsingin pörssissä noteeratun tilitoimistoketju Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli keskimäärin noin 15,5 prosenttia vuosina 2005–2020. Kasvu on ollut myös kannattavaa, sillä vuosina 2016 – 2020 sijoitetun pääoman tuotto on vaihdellut 12,2 – 19,6 prosentin välillä.

Yhtiön palveluksessa oli maaliskuun 2021 lopussa 1 057 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa yhteensä 63 toimipisteessä.

Yhtiön on jatkaa kasvua ja laajentumista Ruotsissa ja Espanjassa. Lisäksi muut Euroopan maat tarjoavat sille mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa uusille markkinoille. Talenom nojaa jatkuvasti automatisoidumpaan tuotantolinjaan omien ohjelmistojensa avulla, hyödyntäen laajasti myös ohjelmistorobotiikkaa.

Talenom odottaa tilitoimistomarkkinan kasvavan yhtiön kaikissa toimintamaissa vuonna 2022 ja kysynnän säilyvän vakaana. Lisäksi toimialan konsolidaation yhtiö odottaa jatkuvan muun muassa digitalisaation aiheuttaman murroksen vauhdittamana.

Talenomin tavoitteena on jatkaa erittäin vahvaa kasvua ja laajentumista kaikissa toimintamaissaan sekä Euroopan muissa maissa, joissa on merkittävä mahdollisuus laajentua.

Talenom odottaa vuoden 2022 liikevaihdon olevan 100-110 miljoonaa euroa ja liikevoiton 15-18 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen tulosraportissa yhtiö ennusti kuluvan vuoden 2021 liikevaihdon olevan olevan 80–84 miljoonaa euroa ja liikevoiton 14–16 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden ohjeistus pitää sisällään marraskuun 2021 lopussa tehtyjen ruotsalaisten tilitoimistojen Kjell Wengbrand Redovisnings AB:n ja MH Konsult Väst AB:n yritysostojen ennusteet. Kaupat saatetaan päätökseen vuoden 2022 alussa. Talenomille siirtyvä liikevaihto ostetuista yhtiöistä on vuositasolla noin 3,3 miljoonaa euroa.

Orgaanisen kasvun ja edellä mainittujen yritysostojen lisäksi ohjeistus sisältää arvion vuoden 2022 aikana mahdollisesti tehtävistä yrityskaupoista, joiden toteutumiseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Vuoden 2022 liikevaihdon kokonaiskasvusta valtaosan odotetaan kuluvan vuoden tapaan tulevan yritysostoista Suomessa ja Euroopassa.

Uusille markkina-alueille laajentuminen mahdollistaa pitkän aikavälin kasvun, Talenom kertoo.

Yritysostoilla on yhtiön mukaan lyhyellä aikavälillä negatiivinen vaikutus suhteelliseen kannattavuuteen. Yritysostokohteen kannattavuus nousee Talenomin ydinliiketoiminnan tasolle arviolta kolmessa vuodessa siitä, kun uudet järjestelmät on otettu kohteessa käyttöön.

Ruotsissa uusien ohjelmistojen käyttöönotto on suunniteltu aloitettavan syksyllä 2022.

Talenomin viime vuosina tekemät investoinnit automaatioon, asiakasystävällisiin käyttöliittymiin ja pienasiakassegmenttiin sekä kansainvälisesti skaalautuvaan ohjelmistoalustaan tulevat nostamaan poistotasoa suhteessa liikevaihtoon, mutta operatiivinen kannattavuus paranee käyttökatteella mitattuna.

Analyytikoiden konsensusennusteilla arvioituna Talenomin ensi vuoden arvostuskertoimet ovat alle vuosien 2018-2021 keskiarvon.