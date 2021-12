Metsäyhtiö UPM nojaa tulevaisuudessa yhä enemmän bioliiketoimintaan

Sijoittajat eivät toistaiseksi laske arvoa UPM:n bioliiketoiminnalle.

Perinteinen metsäyhtiö panostaa nyt voimalla kahteen kasvavaan tukijalkaansa: biokemikaaleihin ja biodieseliin. Yhtiö on investoinut bioliiketoimintoihin jo lähes miljardi euroa.

UPM ilmoitti tammikuussa 2020 investoivansa 500 miljoonaa euroa 220 000 tonnin kapasiteettiin kykenevään uuden sukupolven biokemikaalijalostamoon Saksan Leunaan.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että seuraavan sukupolven biokemikaalien kaupallistaminen etenee vauhdilla.

”Olemme innoissamme yhteistyöstä Coca-Cola Companyn kanssa. Leunan biojalostamolla tulevaisuudessa valmistettava UPM:n bioMEG mahdollistaa puupohjaiset, kierrätettävät PET-pullot. Lisäksi toimme markkinoille UPM BioMotion™ uusiutuvat funktionaaliset täyteaineet, jotka vähentävät merkittävästi kumi- ja muovituotteiden hiilijalanjälkeä ja painoa eri loppukäytöissä”, Pesonen kertoi.

Yhteistyö Coca-Colan kanssa on merkittävä avaus metsäyhtiöltä.

Coca-Cola pyrkii luopumaan öljypohjaisen neitsytmuovin käytöstä pulloissaan. Yhtiö aikoo jatkossa hyödyntää UMP:n tuottamia biomateriaaleja.

UPM:n uusi biojalostamo tulee valmistamaan kasvipohjaista monoetyleeniglykolia ja valmistuksessa hyödynnetään Coca-Colan ja kiinalaisen Changchun Meihe Science & Technologyn yhteistyössä kehittämää teknologiaa.

Kyseessä on yhtiöiden mukaan merkittävä virstanpylväs kestävästi hankittuun puuhun perustuvan, kaupallisesti kannattavan kasvipohjaisen muovin saatavuudessa koko teollisuudelle. Innovaatio edistää siirtymää öljypohjaisista raaka-aineista vaihtoehtoisiin uusiutuviin ratkaisuihin, joiden laajempi hyödyntäminen on mahdollista Coca-Colan ja UPM:n kumppanuuden myötä.

Biomuovien kaupallinen käyttö etenee

Suunnitellussa kaupallistavassa teknologiassa toisen sukupolven puupohjaiset sokerit voidaan tehokkaasti muuntaa kasvipohjaiseksi monoetyleeniglykoliksi. Valmistusteknologia on nykyistä tehokkaampi ja hyödyntää raaka-aineena lehtipuuta sahojen sivuvirroista sekä kestävän metsänhoidon harvennushakkuista.

Monoetyleeniglykoli on toinen PET-muovinpääkomponenteista, jota käytetään muovisissa juomapulloissa. Uusi teknologia on merkittävin edistysaskel biomuovien kaupallisessa käytössä sen jälkeen, kun Coca-Cola Company esitteli ensimmäisen sukupolven teknologian PlantBottle-pakkauksessaan vuonna 2009.

UPM valmistaa puuraaka-aineen sokerista kasvipohjaista MEG-komponenttia ilman etanolin valmistusvaihetta. Tämä tarkoittaa, että valmistusprosessi on nykyistä yksinkertaisempi ja tuo joustoa valmistusraaka-aineiden valintaan.

Biokemikaalit istuvat erinomaisesti UPM:n vastuullisuustavoitteisiin. Pesosen mukaan kiistattomasti vaikuttavin tapa hillitä ilmastonmuutosta on vähentää radikaalisti fossiilisten raaka-aineiden ja energian käyttöä.

”UPM tarjoaa vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille ja luo fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tällä tavoin autamme asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään vastuullisia valintoja. Ilmastotekomme perustuvat merkittävään päästöjen vähentämiseen, kestävään metsänhoitoon ja ilmastopositiivisten tuotteiden innovointiin. Nämä toimet tukevat YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitetta, johon olemme sitoutuneet”, Pesonen toteaa.

Puupohjaista biodieseliä tankkiin

Toinen keskeinen UPM:n uusi tuote on biodiesel. Yhtiö on investoinut lähes 180 miljoonaa euroa maailman ensimmäiseen biojalostamoon, jossa tuotetaan täysin puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa, UPM BioVernoa. UPM Lappeenrannan biojalostamo tuottaa UPM BioVerno –dieseliä ja -naftaa raakamäntyöljystä, joka on yhtiön selluntuotannon tähdettä.

UPM BioVerno -diesel toimii kaikissa dieselmoottoreissa ja UPM BioVerno -nafta on erinomainen bensiinin biokomponentti. Naftaa voidaan käyttää myös korvaamaan fossiilisia raaka-aineita esimerkiksi muovien ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa.

Biopolttoaineiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan nousevan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

UPM BioVerno –dieselin ja -naftan kaupallinen valmistus alkoi tammikuussa 2015 Lappeenrannassa. Uusiutuvien UPM BioVerno -polttoaineiden tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa vuodessa. Biojalostamo perustuu yhtiön omaan innovaatioon ja se työllistää 75 henkilöä suoraan ja välillisesti noin 150 henkilöä.

UPM Lappeenrannan biojalostamon sivutuotteet, tärpätti ja piki, avaavat UPM:n mukaan uusia mahdollisuuksia myös kemianteollisuudelle. Ne soveltuvat fossiilisten raaka-aineiden sertifioiduiksi korvaajiksi.

Uusiutuva tärpätti soveltuu biopohjaisten tuoksujen valmistukseen hajuvesiteollisuudessa. Pikeä voidaan puolestaan käyttää bioenergian tuotantoon sekä muun muassa bitumin, painomusteiden tai tiemerkintämaalien valmistukseen.

UPM hinnoitellaan yhä perinteisenä metsäyhtiönä

UPM:n pörssin arvostustasossa uudet liiketoiminnat eivät näy. Yhtiö hinnoitellaan yhä sen perinteisten liiketoimintojen, eli sellun, paperin ja sahatavaran tuotannon mukaan.

Tämä nähdään esimerkiksi perinteisistä arvostuskertoimista. UPM:n tämän vuoden konsensustulosennusteella laskettu P/E-kerroin on alle 14x ja tasepohjainen P/B-kerroin alle 1,8x. Biopolttoaineita valmistavaan Nesteeseen verrattuna kertoimet ovat alhaiset, sillä Nesteen kuluvan vuoden P/E-kerroin on 21x ja P/B-kerroin peräti 5,0x.

Yksi syy siihen, miksi markkinat eivät bioliiketoimintoja hinnoittele, saattaa olla se, että bioliiketoimintojen osuus UPM:n koko liikevaihdosta on vielä hyvin pieni. Yhtiön muu toiminta, johon bioliiketoiminta kuuluu, teki tammi-syyskuussa 214 miljoonan euron liikevaihdon, kun koko yhtiön liikevaihto oli 7 141 miljoonaa euroa.