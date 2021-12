Valoe yhteistyöhön eurooppalaisen autovalmistajan kanssa aurinkosähkökaton tuotannosta

Tavoitteena on toimittaa aurinkosähkökattoja 176 000 ajoneuvoon.

Kotimainen pörssiyhtiö Valoe ja portugalilainen Simoldes Plásticos ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen merkittävälle eurooppalaiselle autovalmistajalle toimitettavan aurinkosähköistetyn autonkaton suunnittelusta, kehittämisestä, prototyypistä ja tuotannosta.

Simoldes Plásticos S.A. on portugalilainen yritys ja Simoldes Groupin tytäryhtiö. Sillä on 22 tuotantolaitosta 13 eri maassa, ja se on Euroopan suurin muovipuristaja, joka toimittaa muoviruiskumuotteja autoteollisuudelle. Simoldes Groupin pääasiakkaita ovat maailmanlaajuiset autovalmistajat, kuten Renault, Peugeot, Citroën, Opel, Audi, Porsche, Skoda, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen ja SEAT.

Yhteistyöhankkkeen ensimmäinen vaihe pitää sisällään aurinkosähköistetyn autonkaton suunnittelun, kehittämisen ja prototyypin. Ensimmäinen vaihe on arvoltaan noin 40 000 euroa, ja se alkaa välittömästi. Simoldes on arvioinut toimittavansa vuosittain aurinkosähkökattoja 176 000 ajoneuvoon tuotteen ollessa massatuotannossa.

Valoen ja Simoldesin yhteisen kehityshankkeen tavoitteena on toteuttaa tiettyyn automalliin suunniteltu aurinkosähkökatto prototyypistä massatuotantoon. Edellyttäen, että ensimmäinen vaihe saadaan onnistuneesti päätökseen, osapuolet aikovat jatkaa ajoneuvoihin integroitujen aurinkosähkömoduulien valmistusta ja toimittamista sekä niihin liittyvää teknologiasiirtoa.

“On hienoa nähdä, että tunnetut auto- ja OEM-valmistajat huomaavat integroitujen aurinkosähkökomponenttien arvon ajoneuvojen suunnittelussa. Valoe uskoo, että sen taustajohdinteknologia ja IBC-kennot ovat syynä siihen, että Simoldesin kaltainen kokenut ja merkittävä OEM-valmistaja valitsi meidät teknologiatoimittajakseen”, Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja toteaa.

Valoe on suomalainen aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka paneelitehdas sijaitsee Juvalla ja IBC-kennotehdas Vilnassa, Liettuassa. Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista.

Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Heinä-syyskuussa 2021 Valoen IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli vain 0,5 miljoonaa euroa ja liiketulos oli noin -0,9 miljoonaa euroa. Käyttökate oli noin -0,5 miljoonaa euroa.. Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien oli katsauskauden lopussa 15,9 prosenttia.

Kolmannella vuosineljänneksellä Valoe tiedotti allekirjoittaneensa aiesopimuksen saudiarabialaisen ICON Advanced Co.

Ltd:n kanssa yhteisyrityksen perustamisesta Saudi-Arabiaan. Lokakuussa 2021 yritykset allekirjoittivat yhteisyrityksen perustamissopimuksen. Yhteisyrityksen, josta ICON omistaisi 60 prosenttia ja Valoe 40 prosenttia, tavoitteena on rakentaa Saudi-Arabiaan aurinkopaneelitehdas, jonka Valoe suunnittelee, rakentaa ja toimittaa.

Valoe ennustaa, että sen tilikauden 2021 liikevaihto kasvaa selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Myös tilikauden tulos paranee, mutta käyttökate on vuositasolla negatiivinen.

Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin tällä hetkellä paljon epävarmuutta koronapandemian ja siihen liittyvien maailmankaupan muutosten arvaamattomuudesta johtuen.