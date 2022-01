Hannu Angervuo: Pörssiyhtiöille tulossa historiallinen tulosennätys

Sijoittajat ovat osakeostoillaan virittäneet jo ennakkoon nousujohteisuutta salkkujensa tuottoihin pörssiyhtiöiden tulosannista vuoden 2021 tilikaudelta.

Helsingin pörssin yleisindeksi nousi 18,3 prosenttia, OMXHCAP-indeksi 21,4 prosenttia sekä osinkojen kanssa 22,5 prosenttia viime vuodelta.

Pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa, että OMXHCAP-laajan indeksin yli 25 prosentin vahvistuminen on ennakoinut pörssin yhtiöiden tulosten parannusta jo vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu nettotulos eli tulos verojen ja rahoituserien jälkeen lyö uuden ja samalla historiallisen ennätyksen.

Angervuon mukaan luottojen nollakorot ja samalla myös historiallisesti massiivinen elvytys nostaa pörssiyhtiöiden yhteenlasketun nettotuloksen ensimmäistä kertaa yli 20 miljardin tasolle.

”Vuoden 2021 yhteenlaskettu nettotulos nousee ennusteeni mukaan 21,3 miljardiin euroon. Tuloksen vahvistumista kertyy siten lähes 60 prosenttia verrattuna vuoden 2020 nettotulossummaan.”

Viimeinen vuosineljännes pääsääntöisesti vahvin

Aikaisempaa huipputasoa pitää kelata pitkälle taakse historiaan. Edellinen nettotulosennätys tuli vuodelta 2007, jolloin yhteenlaskettu nettotulos jäi niukasti alle 20 miljardiin euroon.

Lujaa on mennyt etenkin viimeisellä neljänneksellä. Konepajateollisuuden toimitukset ajoittuvat pääsääntöisesti vuoden viimeiselle neljännekselle, mikä kohentaa yhteenlaskettua liikevaihtoa.

Angervuo arvioi, että Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden liikevaihto on vahvistunut noin 16 prosenttia vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto on kohentunut lähes kolmanneksen vuoden 2020 viimeiseen neljännekseen verrattuna.

Samalla tulos rahoituserien jälkeen nousee neljänneksellä ensimmäisen kerran yli seitsemän miljardin euron tason.

Osa tulosparannuksesta johtuu uusien yhtiöiden listautumisella pörssiin. Lisäksi Fortumin Saksan yritysoston eli Uniperin tulosparannus näkyy positiivisesti erityisesti vuoden 2021 pörssiyhtiöiden yhteenlasketuista tulosluvuissa.

Nordealla kovassa tahti tuloksessa

Pankit ovat ottaneet vauhtia elvytyksestä ja kovasta luottojen menekistä. Nollakorot ovat kuitenkin pitäneet marginaalit eli otto- ja antolainauksen erot kapeina. Mutta vastaavasti palvelut ovat vahvistaneet rahoituslaitosten kassavirtaa ja kannattavuutta

Angervuo arvioi, että vuoden 2021 suurimmat toimialakohtaiset tulosten parannukset tulevat pankeista.

”Nordean tulos parantunee vuoden 2020 tuloksesta 1,5 miljardia euroa. Nordea teki muutaman heikon neljänneksen vuonna 2020.”

”Sampo vahvistanee nettotulostaan yli 800 miljoonalla eurolla”, Angervuo laskee osavuosien luvuista.

Teollisuudella täysi kuormitus

”Savupiipuilla” eli metsällä, metallilla sekä konepajoilla ovat tehtaat pyörineet täydessä kapasiteetissa. Mahdollisesti osa toimituksista on komponenttipulan ja tuotantokapeikkojen seurauksena lykkääntynyt jopa kuukausilla eteenpäin.

”Etenkin konepajojen Suomen tuotanto vaatii vientilukujen valossa lisää investointeja”, Angervuo jatkaa.

Eri teollisuuden vuoden lopun yhteenlasketut tilauskannat ja jopa tilauskertymät lyövät mitä ilmeisimmin ennätyksiä viimeiseltä kvartaalilta.

Markkinasellun hinta on pysynyt edelleen korkealla eli yli tuhannessa eurossa tonnilta. Sahat ovat puolestaan tienanneet ruhtinaallisesti hinta- ja kysyntäbuumissa. Niin sanotun bulkin menekki tullut esiin nousevina vientilukuina.

Angervuo laskee, että metsäteollisuuden vuoden 2021 yhteenlaskettu nettotulos vahvistuu noin miljardilla eurolla viime tilikaudella verrattuna edelliseen vuoteen.

UPM, Stora Enso ja Metsä Board lukeutuvat suurimpiin metsäyhtiöihin. Mutta paritehtaiden kuten Kaipolan, Veitsiluodon sulkeminen vie vuositason liikevaihdosta jopa 1,5 miljardia euroa, mikä näkyy samalla paperin viennin laskuna.

UPM osake on viime vuoden aikana kallistunut noin 14 prosenttia ja osinkoennuste on 1,40 euroa osakkeelta.

Metsä Board B- osake on ottanut noin kolme prosenttia plussaa ja osinkoennuste lupaa 0,30 euroa osakkeelta. Stora Enso R-osake on noussut noin kahdeksan prosenttia ja osinko on luvassa 0,40 euroa osakkeelta.

Teräsyhtiöt palkitsevat sijoittajia tuloksillaan

Syklisistä teräsyhtiöistä on kehkeytymässä mannaa teräshermoisen sijoittajan salkkuun.

Angervuo laskee, että hiiliteräksen SSAB ja ruostumattoman Outokumpu parantavat yli miljardilla eurolla yhteenlaskettua tulostaan.

Outokummun osake on vuoden 2021 aikana loikannut yli 70 prosenttia ylös teräksen kovan menekin ja hintojen nousukierteen seurauksena.

Sijoittajat odottavat jo vihdoinkin Outokummulta osinkoja, joita ennusteen mukaan irtoaa noin 0,20 euroa osakkeelta.

Konepajojen osakkeet jyrkässä nousussa

Teknologiayhtiöt eli kansanomaisesti konepajat sekä terästeollisuus peittoavat osakekurssien nousuvauhdissa metsäteollisuuden.

”Konepajoista lähes kaikki yhtiöt pystyvät parantamaan tulostaan vuonna 2021. Tulosparannukset tekevät yhtiöittäin yhteensä jopa noin sata miljoonan euroa viime tilikaudelta”, Angervuo laskee.

Valmet on kallistunut noin 66 prosenttia ja osinkoa on luvassa ennusteessa euron osakkeelta.

Wärtsilä voi nostaa viime vuoden yhdeksi kovaksi nousijaksi, jonka osake on ottanut noin 64 prosentin nousukierteen. Yhtiö ennakoi osingoksi 0,30 euroa.

Myös Ponsse lukeutuu ”raskaaseen sarjaan” lähes 47 prosentin kurssinousulla ja 0,85 euron osinkoennusteella. Metso Outotec on puolestaan kallistunut lähes 17 prosenttia ja osinkoennuste on 0,23 euroa osakkeelta.

Konecranes on vuonna 2021 noussut viidenneksen ja mahdollinen fuusiokumppani Cargotec vajaan kolmanneksen. Konecranesin osinkoennuste on 0,88 euroa ja Cargotecin 1,08 euroa.

Yksi pörssin kalleimmista euroissa eli Kone on ottanut vajaa pari prosenttia miinusta

Myös Nokian Renkaille luvassa tulosparannus

Angervuo laskee, että Nokian Renkaat vahvistaa tulostaan yli sadalla miljoonalla eurolla viime tilikaudelta. Yhtiö on vauhdittanut myös tuotantoaan Yhdysvaltain uudessa tehtaassa.

Nokian Renkaiden osake on kallistunut noin viidenneksen ja osinkoa irtoaa ennusteen mukaan 1,30 euroa osakkeelta. Luminen talvi tuuppaa lisää luistoa yhtiöön.

Piensijoittakin odottavat positiivista yllätystä verkkoyhtiö Nokialta, joka ei ole pitänyt kovinkaan suurta mekkalaa komponenttipulasta.

”Komponenttipula saattaa painaa jonkin verran Nokiaa, mutta yhtiö pystynee jopa 400 miljoonan tuloksen parantamiseen, Angervuo arvioi.

Kauppakin kannattaa sijoittajille. Keskon nettotulos noussee Angervuon ennusteen mukaan noin 200 miljoonaa euroa. Yhtiö tekee vuonna 2021 uuden kaikkien aikojen tulosennätyksen.

Ulkomaisilla iso potti yhtiöissä kiinni

Angervuo nostaa esiin myös riskejä, jotka liittyvät ulkomaisten omistuksen merkittävään painoarvoon.

”Suomen osakemarkkinoiden omistuksesta kuuluu noin puolet ulkomaisille sijoittajille. Jos päämarkkinat eli USA:n pörssi alkaa heilua, voi tuulen vahvistuminen tulla tuiverrusta myös Helsingin pörssiin.”

Entä riskit inflaatiosta? Angervuo toteaa, että inflaatio heittää yhä pidempää varjoa osakemarkkinoille.

”New Yorkin pörssin S&P 500-indeksille analyytikot ennustavat vain 11,9 prosentin kurssinousua. Yli puolet sijoittajista piti inflaatiota suurimpana uhkana pörssikurssien nousulle.”

New Yorkin pörssissä S&P 500-indeksin kurssikehitys meni yli analyytikoiden ennusteen eli 26,9 prosenttia plussalle viime vuonna. Nasdaq eli teknologiaindeksi nousi 21,4 prosenttia. Euroopan yleisindeksi Stoxx 600 nousi 22,2 prosenttia.