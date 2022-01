Aurinkopaneeliyhtiö ReneSola saa analyytikolta vahvan ostosuosituksen – osakkeessa lähes 100 prosentin nousupotentiaali

Amerikkalainen ReneSola tarjoaa huikeaa tuloskasvua ja tuottoa, mikäli analyytikoiden suosituksiin on uskominen.

Tuoreessa sijoittajakirjeessään Raymond James -yhtiön sijoitusjohtaja Larry Adam uskoo, että Yhdysvaltojen talous jatkaa ”trendikasvua ylittävää kasvua”, mikä tukee osakkeiden kurssikehitystä. Aiheesta kertoo analyytikoita ja osakkeita rankkaava TipRanks-sivusto.

Adamin mukaan jenkkiosakkeet ovat edelleen houkuttelevia, vaikka arvostuskertoimet ovat nousseet. Alhainen korkotaso tukee edelleen osakemarkkinoita, Adam uskoo. Hän ennustaa S&P 500 -indeksin osakkeille keskimäärin 14 prosentin tuloskasvua tänä vuonna.

Adamin mukaan markkinatilanteessa oleellista on kuitenkin tarkka osakevalinta ja pitkän tähtäimen kasvutekijöiden tunnistaminen.

Roymond James -yhtiön analyytikot ovat TipRanks-sivuston mukaan seuranneet Adamsin ohjeita ja valinneet osakkeita, joiden he uskovat menestyvän tässä markkinatilanteessa.

TipRanks-sivuston mukaan Raymond Jamesin osakevalinnoista löytyy yhtiöitä, joissa on vähintään 50 prosentin nousupotentiaali tänä vuonna.

ReneSola tarjoaa monipuolisia ratkaisuja aurinkopaneeleihin liittyen

Yksi tällainen yhtiö on amerikkalainen holdingyhtiö ReneSola, jonka tytäryhtiöt kehittävät, rakentavat ja myyvät aurinkoenergiaprojekteja Yhdysvalloissa ja Euroopassa.

Yhtiö on pyrkinyt monipuolistamaan liiketoimintaansa, sisällyttäen aurinkovoimahankkeiden kehittämisen ja sähköntuotannon lisäksi mukaan myös aurinkopaneelien ja järjestelmän tasapainokomponenttien suunnittelun ja rakentamisen sekä aurinkoprojektien rakentamista ja hallintaa koskevat sopimukset. Yhtiö on myös itsenäinen sähköntuottaja, jolla on käytössä yli 173 megawattia aurinkoenergian tuotantoa maailmanlaajuisesti.

Yhtiö teki vuonna 2020 liikevaihtoa 74 miljoonaa dollaria ja ylsi 7,3 miljoonan euron liikevoittoon. Vuonna 2021 yhtiön odotetaan analyytikoiden konsensusennusteissa yltävän 82 miljoonan dollarin liikevaihtoon ja 20 miljoonan euron liikevoittoon.

Liikevoiton odotetaan siis lähes kolminkertaistuvan vuodesta 2020. Kuluvalle vuodelle odotuksissa on jo 31 miljoonan dollarin liikevoitto.

ReneSolalla on hyvät mahdollisuudet jatkaa laajentumistaan. Yhtiö teki joulukuussa sopimuksen 12 megawatin arvoisten sähköhankkeiden myynnistä Espanjassa, ja aiemmin tässä kuussa se päätti 38 megawatin aurinkovoimahankkeiden myynnin Puolassa. Marraskuussa ReneSola käynnisti ensimmäisen aurinkovoimahankkeensa Italiassa.

TipRanks-sivuston mukaan nämä ovat vain muutamia esimerkkejä yhtiön viimeaikaisesta liiketoiminnan kasvattamisesta. Silti osake on laskenut 71 prosenttia viimeisen vuoden aikana aikana.

Analyytikoilta ostosuositukset ja korkea osakkeen tavoitehinta

Raymond Jamesin analyytikko Pavel Molchanovin, jolle TipRanks antaa täyden viiden tähden arvosanan, arvioi, että sijoittajien kannattaa hyödyntää kurssilaskusta syntynyt mahdollisuus.

Molchanovin mukaan Yhdysvalloissa pörssilistatuista aurinkopaneeliyhtiöistä ReneSola erottuu merkittävästä siinä suhteessa, että sen kehityshankkeista kaksi kolmasosaa on Euroopassa. ReneSolan avulla sijoittajat pääsevät mukaan energiasiirtymään Euroopassa – maailman vahvimman ilmastopolitiikan tukemana.

Raymond James -yhtiö nostaa ReneSolan suosituksen aiemmasta lisää-suosituksesta vahva osta -suositukseen. Analyysitalon suositus ReneSolan osakkeelle on 12,5 dollaria, mikä tarkoittaa 98 prosentin nousupotentiaalia nykyiseen 6,3 dollarin kurssinoteeraukseen verrattuna.

TipRanks-sivuston mukaan kaikki kolme yhtiötä seuraavaa analyytikkoa antavat ReneSolalle ostosuosituksen ja konsensustavoitehinta on 12,5 dollaria. Alhaisin tavoitehinta on 10 dollaria ja korkein 15 dollaria.

Alla on ReneSolan esittelyvideo.