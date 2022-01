Menikö El Salvadorin bitcoin-kokeilu metsään? Bitcoin-asiantuntijoiden näkemykset kaukana toisistaan

El Salvadorin bitcoin-kokeilun onnistuminen riippuu siitä keneltä kysytään.

Keski-Amerikan piskuinen El Salvador teki viime kesänä päätöksen, joka herätti laajalti huomiota talousmedioissa eri puolilla maailmaa. Maa päätti ottaa ensimmäisenä valtiona bitcoinin käyttöön virallisena valuuttana.

Presidentti Nayib Bukelen bitcoinin virallistavasta lakiehdotuksesta meni kirkkaasti läpi kongressissa, kun 84 mahdollisesta äänestä 62 päätyi kannattamaan ehdotusta.

Iso osa El Salvadorin köyhästä väestöstä saa rahalähetyksiä ulkomailta. Rahalähetysten arvo on noin kuusi miljardia dollaria vuosittain, mikä on peräti 20 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Bitcoinin etu El Salvadorin kannalta on se, että ulkomailta saapuvista rahalähetyksistä ei jäisi osaa välittäjille, jolloin vähävaraiset maan kansalaiset saisivat enemmän varoja käyttöönsä.

El Salvador on noin 6,5 miljoonan asukkaan trooppinen valtio Keski-Amerikassa. Se on kärsinyt väkivaltaisuuksista, vallankaappauksista, verisestä sisällissodasta ja luonnonmullistuksista lähes koko olemassaolonsa ajan. Maan talous perustui pitkään kahvin tuotannolle, mutta 1900-luvun lopulla palveluala on noussut keskeiseksi talouden sektoriksi.

Bitcoinin virallistamisella on kuitenkin muutakin käytännön konkreettista merkitystä kuin se, että tavaroiden ja palveluiden hinta voidaan määrittää bitcoineissa. Esimerkiksi: Kun bitcoin on virallinen valuutta, voidaan verot maksaa bitcoineissa.

Keskuspankin asiantuntijan mielestä kokeilu on tuomittu epäonnistumaan

Laki bitcoinista virallisena valuuttana El Salvadorissa tuli voimaan viime syyskuussa. Virtuaalivaluutasta on nyt siis saatu käyttökokemuksia noin neljän kuukauden ajalta.

Kokeilun onnistuminen on herättänyt epäilyjä. Suomessa yksi julkisesti hanketta epäilleistä on Suomen Pankin johtava neuvonantaja Aleksi Grym. STT:lle antamassaan haastattelussa hän kertoo, että kokeilu ei toimi. STT:n haastattelu on uutisoitu laajasti suomalaisissa medioissa, esimerkiksi Ylellä.

”Asiasta vähänkin ymmärtävät tiesivät jo etukäteen, että se ei voisi onnistua, vaikka joku sitä kokeilisi. Nyt meillä on ihan oikea kokeilu, eikä se toimi. Kaikki meni juuri niin kuin kuviteltiin”, Grym lataa.

El Salvadorin presidentti Nayib Bukele.

Grymin mukaan bitcoin ei tosiasiallisesti toimi El Salvadorissa maksuvälineenä.

El Salvadorin hallitus tarjosi kansalaisilleen niin sanotun digitaalisen Chivo-lompakon, johon voi ladata sekä dollareita että bitcoineja. Grymin mukaan kuitenkaan useimmat elsalvadorilaiset eivät ole ottaneet Chivoa käyttöön. Lisäksi Chivo-lompakon bitcoinit eivät ole oikeita lohkoketjussa olevia lompakoita, Grym kertoo.

Bitcoin ei teknisesti taivu kokonaisen maan maksujärjestelmään, hän toteaa. ”Ei hajautettu vertaisverkko pysty käsittelemään niin suurta määrää maksutapahtumia. Kyllähän se on tiedetty, että bitcoin käsittelee seitsemän maksutapahtumaa sekunnissa.”

El Salvador on hankkinut muutamassa kuukaudessa yli 1200 bitcoin-kolikkoa. Sijoitus on taloudeltaan hauraalle El Salvadorille riskisijoitus, koska bitcoinin arvon vaihtelu eli volatiliteetti on suurta. Tästä syystä maan tärkein rahoittaja kansainvälinen valuuttarahasto IMF on varoittanut lopettavansa maan taloudellisen tukemisen.

Bitcoin-asiantuntija ei pidä Suomen Pankkia riippumattomana asiantuntijana

Bitcoinista ja muista kryptovaluutoista tietoa tuottavan Konsensus ry:n puheenjohtaja Toni Heiskanen ihmettelee STT:n uutisointia El Salvadorin bitcoin-hankkeesta.

Twitterissä hän lyttää kovin sanoin uutisoinnin vastuuttomaksi.

”Artikkelin keskeinen ongelma: Se turvautuu yhteen asiantuntijaan, joka ei ole asiantuntija lainkaan, vaan tunnettu Bitcoinin mustamaalaaja”, Heiskanen tviittaa.

Miltä näyttää vastuuton journalismi?🧵



Suomen Tietotoimisto (@STTuutiset) on tuottanut artikkelin ”Kuin nettikasinoa valtion rahoilla” – El Salvadorin bitcoin-kokeilu on ollut vaarallinen pannukakku”.



Juttu on julkaistu useissa medioissa mm. Ylellä. 1/7 pic.twitter.com/baiDbignb2 — Toni ₿ Profeetta (@HeiskanenToni) January 17, 2022

Hänen mukaansa bitcoinin yleistyminen on ristiriidassa Suomen Pankin intressien kanssa, eikä Suomen Pankki ole Heiskasen mukaan riippumaton asiantuntijataho.

Heiskanen myös ihmettelee, miksi tosiasiana esitetään esimerkiksi väite, jonka mukaan bitcoinia ei voi käyttää El Salvadorissa maksamiseen.

”Todellisuudessa bitcoinia käytetään onnistuneesti katukioskeista kansainvälisiin ketjuihin.”

Heiskanen ei myöskään allekirjoita kritiikkiä, jonka mukaan bitcoinilla maksaminen olisi hidasta, kuten Suomen Pankin Aleksi Grym väittää.

”Asiantuntijana esiintyvä henkilö ei ole päivittänyt tietämystään Bitcoinista ainakaan neljään vuoteen. Bitcoinin skaalausratkaisuna yleistynyt Salamaverkko kykenee käsittelemään miljoonia transaktioita sekunnissa”, Heiskanen lataa.