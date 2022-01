Fedin korkopäätös keskiviikkona – Mitä historia opettaa korkokokouspäivän tuotoista?

Viikon odotetuin tapahtuma lähestyy sijoitusmarkkinoilla.

Fedin keskuspankkiirit kokoontuvat jo tänään tiistaina. Huomenna keskiviikkona kokous huipentuu keskuspankin korkopäätökseen 21.00 Suomen aikaan ja keskuspankin pääjohtaja Jerome Powellin lehdistötilaisuuteen 21.30.

Korkokokoukselta ei odoteta mullistavia uusia kommentteja. Ohjauskoron odotetaan pysyvän ennallaan 0-0,25 prosentin välillä.

Ekonomisteista yli 90 prosenttia odottaa vähintään yhtä koronnostoa vuodelle 2022. Suurin osa arvioi Fedin nostavan ohjauskorkoa kolme tai neljä kertaa.

Yleensä Fed nostaa ohjauskorkoa 25 korkopisteellä eli 0,25 prosenttiyksiköllä. Tänä vuonna jopa 50 korkopisteen nosto kerralla saattaa olla mahdollinen, koska korkotason lähtötaso on niin matala.

Viime päivien osakekurssilasku on johtunut ennen kaikkea siitä, että sijoittajat hinnoittelevat nyt koronnostoja tai toisin sanoen korkeampaa diskonttokorkoa. Se tarkoittaa matalampaa nykyarvoa yhtiöiden tuleville kassavirroille.

Mitä tutkimukset kertovat Fedin korkokokouspäivistä?

Cynthia Royal Torin tekemän vuonna 2001 valmistuneen tutkimuksen ”Federal Open Market Committee meetings and stock market performance” mukaan Fedin korkokokoukset ovat olleet loistava ajankohta ostaa osakkeita.

Maailman seuratuimpiin osakeindekseihin lukeutuvan S&P 500:n vuosien 1960 ja 2000 välisestä tuotosta yli 13 prosenttia syntyi Fedin korkokokouksen päivinä. Prosentti on korkea, koska korkokokouksen päivät muodostivat vain 4,42 prosenttia kaikista kaupankäyntipäivistä.

Myös tuoreemmat tutkimukset kertovat Fedin korkokokouksien olevan otollinen hetki osakeostoihin. David O. Lucca ja Emanuel Moench laskivat tutkimuksessa ”The Puzzling Pre-FOMC Announcement Drift”, että vuosien 1994 ja 2011 välillä USA:n osakemarkkinoiden riskipreemiosta peräti 80 prosenttia syntyi 24 tunnin aikana ennen Fedin korkopäätöksen julkistamista.

Osakemarkkinoiden riskipreemiolla tarkoitetaan osakkeiden ylituottoa suhteessa valtionlainaan. Tutkimustulos on merkittävä, sillä sijoittajat ovat vuosia yrittäneet selittää korkean osakemarkkinoiden riskipreemion arvoitusta. Tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet selkeää syytä vahvaan osakemarkkinoiden kehitykseen korkokokouspäivinä. Saattaa olla, että moni sijoittaja uskoo Fedin vaikutukseen ja ostaa siksi osakkeita.

Powellin aikakautena osakekurssit ovat kääntyneet laskuun lehdistötilaisuuden jälkeen

Tutkimuksen mukaan osakkeiden kallistuminen alkoi yleensä iltapäivällä päivää ennen korkokokouksen päätöstä. Sitä vastoin korkopäätöksen julkistamisen jälkeen kurssiliike on ollut sivuttaissuuntaista. Siitä huolimatta S&P 500 -indeksi sulkeutui korkokokouspäivänä keskimäärin noin 0,5 prosenttia plussalle.

Kuvio 1. Fedin korkokokouspäivien tuotot ovat olleet merkittävästi muita päiviä korkeampia.

Tutkijat huomasivat samanlaisen ”anomalian” myös monen kehittyvän maan osakemarkkinoilla. Sitä vastoin korkomarkkinoiden kehitykseen keskuspankin korkokokouksilla ei ollut merkittävästi vaikutusta.

Myös huhtikuun 2011 ja kesäkuun 2018 välillä Fedin korkokokouksien aikana saatiin korkeita tuottoja. Fed aloitti lehdistötilaisuuksien järjestämisen vuonna 2011. Lehdistötilaisuudet näyttävät parantaneen korkopäätöspäivän tuottoja osakemarkkinoilla.

Kuvio 2. Fedin lehdistötilaisuudet ovat vaikuttaneet korkokokouspäivinä S&P 500 -indeksin tuottoon.

Tuoreen datan mukaan Fedin pääjohtaja vaikuttaa lehdistötilaisuuden jälkeiseen kurssikehityksen. Viime syksynä tehdyn tutkimuksen mukaan Jerome Powellin aikakautena kurssit ovat keskimäärin kääntyneet laskuun lehdistötilaisuuden jälkeen, mutta toki kallistuneet sitä ennen.

Tällä kertaa Fedin korkokokouksella saattaa olla normaalia suurempi painoarvo, koska volatiliteetti osakemarkkinoilla on kasvanut ja osalla sijoittajista on vaikea valita ostojen ja myyntien välillä. Epävarmuus on suurta markkinoilla ja nähtäväksi jää, että toimiiko ”Pre-FOMC-anomalia tällä kertaa.