Shakkimestari Garry Kasparov ennustaa: Kryptovaluutat saattavat syrjäyttää dollarin

Moninkertainen shakin maailmanmestari suhtautuu myönteisesti kryptovaluuttoihin.

Shakin suurmestari Garry Kasparov voittanut shakin maailmanmestaruuden peräti 13 kertaa vuosina 1985 – 2000. Hänet tunnetaan myös kryptovaluuttojen puolestapuhujana. Nyt hän kertoo, ettei hän olisi yllättynyt, jos kryptovaluutat olisivat korvanneet dollarin 10 vuoden kuluttua.

Kasparov kertoi tällä viikolla Coindesk-sivustolle, että hänen mielestään bitcoinin kaltaiset kryptovaluutat ovat ”digitaalista kultaa” ja ne voivat säilyttää arvonsa inflaation noustessa. Kryptovaluutat ovat hänen mielestään erityisen hyvä väline ihmisille taistella sitä vastaan, mitä hän pitää ”valtiovallan ylikulutuksena”, joka johtaa voimakkaaseen inflaatioon ja siten heikentää ihmisten varojen arvoa.

”Amerikan ja Euroopan demokraattisissa maissa painetaan biljoonia dollareita. En ole iloinen nähdessäni, että hallituksella on vapaat kädet käyttää maksamiani veroja pohjimmiltaan [dollarin] devalvoimiseen”, hän kertoo.

Kasparovin mielestä on erittäin tärkeää, että teknologia tarjoaa mahdollisuuden taistella vastaan ja suojella hänen kovalla työllään ansaittua omaisuutta.

Bitcoinin tulevaisuuden Garry Kasparov näkee valoisana.

”Ja mielestäni bitcoin – jonka uskon olevan verkkokultaa – ja muut kryptovaluutat ovat tie tulevaisuuteen. En ole talousasiantuntija, mutta en yllättyisi, jos dollari korvattaisiin 10 vuoden kuluttua standardilla kolikkokorilla”, Kasparov tuumii.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin vastustajanakin tunnettu Kasparov on jo pitkään tukenut krypto- ja bitcoin -hankkeita.

Toisin kuin dollarin tai euron kaltaiset fiat-rahat, esimerkiksi bitcoinien määrä on rajattu 21 miljoonaan kolikkoon. K kaikki bitcoinit on louhittu, ei bitcoinien määrä enää lisäänny.

Kiihtyvä inflaatio herättää sijoittajien keskuudessa yhä suurempaa huolta ja se osaltaan lisää mielenkiintoa kryptovaluuttoja kohtaan.

USA:n keskuspankki Fed on tähän asti johdonmukaisesti esittänyt, että Yhdysvaltojen inflaation kiihtyminen on väliaikaista. Vuositason inflaatio nousi Yhdysvalloissa kuitenkin marraskuussa jo 6,8 prosenttiin. USA:n inflaatio laukkaa nyt korkeammalla kuin kertaakaan 40 vuoteen. Maan tuottajahintaindeksi kohosi marraskuussa 9,6 prosenttia, enemmän kuin kertaakaan indeksin mittaushistorian aikana vuodesta 2010 alkaen. USA:n pohjainflaatiokin on kivunnut jo viiden prosentin tuntumaan ja on matkalla edelleen ylöspäin.

Kryptovaluuttojen kriitikot väittävät kuitenkin, että bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat aivan liian epävakaita ollakseen luotettavia maksuvälineitä. He perustavat väitteensä esimerkiksi bitcoinin rajuun arvon romahdukseen vuosien 2017 – 2019 välissä, jolloin bitcoinin hinta suhteessa dollariin laski noin 20 000 dollarista noin 3 000 dollariin.

Joulukuussa Garry Kasparov julkaisi sarjan NFT:tä. Niissä on kuvia hänen elämänsä tärkeimmistä hetkistä, kuten kuuluisa shakkiottelu IBM:n Deep Blue -tietokonetta vastaan 1990-luvulla. NFT on lohkoketjuun kirjoitettu digitaalinen todiste omistajuudesta. Se on kryptovaluuttatekniikka, jossa yksilöidään virtuaalisia kohteita ja kirjataan niiden omistussuhteita lohkoketjun avulla. NFT:n alla voi olla mitä tahansa digitaalista sisältäen kuvia, videoita, musiikkia, GIF-animaatioita, pelejä, tekstiä tai koodia.