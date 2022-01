Komponenttipula syvenee – klassikkoautolle liki neljän vuoden toimitusaika

Komponenttipula rasittaa autovalmistajia pahasti. Pahimmillaan tilanne on silloin, kun autolla olisi suurta kysyntää.

Komponenttipula on kiusannut autovalmistajia jo pidemmän aikaa, eikä käännettä ole vielä näkyvissä. Erityisen rajusti tilanne näkyy uusien ajoneuvojen kohdalla, sillä komponenttipula aiheuttaa pullonkauloja tuotantoon, minkä myötä tuotanto kärsii ja autojen toimitusajat venyvät. Tällä hetkellä on ihan normaalia, että uuden auton valmistumista voi joutua odottamaan 12-18 kuukautta.

Ilmiö on tällä hetkellä laaja ja se koskee lähes koko teknologiateollisuutta. Autovalmistajat merkistä riippumatta kärsivät nyt viivästyneistä toimituksista, sillä uusien autojen kauppa ei tahdo käydä pitkien toimitusaikojen vuoksi. Tunnetusti odottavan aika on pitkä ja sitä myötä yli vuoden mittainen odotus on monelle auton vaihtoa aikovalle liian pitkä aika.

Komponenttipula on jo aiemmin saanut aikaan erikoisia ilmiöitä autokaupassa. Kun uusien ajoneuvojen toimitukset ovat vaikeutuneet, on autokuumetta lähdetty ratkomaan käytettyjen vaihtoautojen puolella. Kun käytettyjen autojen kysyntä on kasvanut nopeasti, on niiden hinnatkin lähteneet nousuun. Tilanne on aiheuttanut erikoisia ilmiöitä, jossa käytettyjen autojen arvo on saattanut kasvaa viime aikoina selvästi.

Mistä komponenttipulassa on kyse?

Komponenttipula alkoi jo vuoden 2020 puolella, mutta jatkuu yhä. Sen aiheuttamat pullonkaulailmiöt näkyvät auttamatta autoteollisuudessa. Esimerkiksi Saksassa tuotettiin vuonna 2021 noin viidenneksen edellisvuotta vähemmän uusia autoja, vaikka autojen kysyntä on ollut samaan aikaan kasvussa. Syynä tuotantomäärien putoamiselle ovat häiriöt tuotannossa.

Mistä komponenttipula sitten johtuu? Syitä on monia. Terästuotteiden hinta lähti rajuun nousuun vuoden 2020 lopulla, minkä myötä teräksestä tai värimetalleista on nyt raaka-ainepulaa. Hinta on noussut mm. energian hinnan kasvamisen myötä, sillä terästeollisuus tarvitsee paljon sähköä tuotannossaan. Terästuotteiden hinnat ovat saattaneet jopa kolminkertaistua kesään 2020 verrattuna.

Myös koronapandemia on tuonut mukanaan monia haasteita. Pandemian yllättäessä maailman vuonna 2020, monet raaka-aineiden ja komponenttien valmistajat sulkivat tai vähensivät tuotantoaan. Jotkut toimijat lopettivat pandemian keskellä toimintansa kokonaan, joten nousu takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle on ollut haastava.

Lisäksi haasteita on tuonut logistiset ongelmat. Pandemian aikana logistiikan rytmitys on vaikeutunut, kun maailma pysähtyi hetkeksi ja sen myötä mm. merikontteja jäi jumiin erikoisiin paikkoihin. Logistiikka ei ole päässyt vieläkään ihan täyteen vauhtiin, minkä vuoksi tällä hetkellä on pulaa merkikonteista ja siitä syystä logistiikan hinta on kasvanut entisestään, samalla kun itse toimitukset ovat nekin viivästyneet.

Toyota Land Cruiserilla neljän vuoden jono

Autovalmistajat ovatkin nyt totisen paikan edessä. Miten ratkaista komponenttipulasta aiheutuva tuotanto-ongelma, kun samaan aikaan kysyntä tuotteille näyttää kasvavan entisestään?

Joissakin tapauksissa autovalmistajat voivat miettiä komponentin korvaamista toisella, mutta se syö yritykseltä aikaa, rahaa ja vaivaa, puhumattakaan siitä, että kikkailu voi aiheuttaa myöhemmin laatuongelmia. Hyviä ja helppoja ratkaisuja ongelmaan ei ole saatavilla ja materiaalipula voi jatkua vielä pitkään.

Tällä hetkellä kyseenalainen ennätys pitkissä toimitusajoissa on japanilaisella autovalmistaja Toyotalla, jonka uutuusmallia saattaa joutua odottamaan liki neljän vuoden ajan. Kesällä 2021 julkaistu uuden sukupolven Toyota Land Cruiser 300 -malli on kerännyt valtaisan suosion automarkkinoilla.

Suuren kysynnän seurauksena tänään Land Cruiserin ostava kuluttaja saattaa Toyotan antamien arvioiden mukaan saada auton omistukseensa vasta vuonna 2026. Land Cruiser on Toyotan kalleimpia huippumalleja, jolla on pitkät perinteet nelivetoisten autojen maailmassa. Ikonista autoa on valmistettu aina 1950-luvun alusta alkaen.

Toyota Land Cruisereita on valmistettu korkea laadun varmistamiseksi toistaiseksi vain yhdellä tehtaalla Japanin Yoshiwarassa. Toyota ei ole toistaiseksi tiedottanut asiakkaitaan siitä, millä tavoin he pyrkivät purkamaan tuotantoon aiheutunutta sumaa.

Yksi mahdollinen keino olisi siirtää Land Cruiserin tuotantoa Toyotan Thaimaan tehtaalle, jossa valmistetaan hitusen pienempää, mutta niin ikään nelivetoista Hilux-mallia. Toisaalta tuotannon siirtäminen useammalle tehtaalle ei ratkaise yksinään komponenttipulaa, ja sen lisäksi tuotannon laadun varmistaminen voi hankaloitua.

Miten autoliikkeet toimivat vaihdossa annettavien autojen kanssa?

Pitkät toimitusajat tuovat autokaupoille lisäksi vaihtoautoihin liittyvän haasteen. Miten määritellään vaihtoauton hyvitysarvo, jos kaupanteosta avainten vaihtoon kestää jopa neljä vuotta? Jos autolla ajetaan jatkuvasti tämän odottelun ajan, laskee niiden arvo väkisinkin ajan myötä.

Autoliikkeiden vaihtoautokäytännöt tulevatkin komponenttipulan hyvin suurella todennäköisyydellä mullistumaan. Mitä todennäköisemmin uusien autojen ostajat saavat jossain tapauksissa käyttöönsä väliaikaisia autoja, joilla he voivat ajaa odotellessaan uuden auton luovutusta.

Tämä aiheuttaa kuitenkin ylimääräistä vaivaa ja kuluja autoliikkeille, mikä vuorostaan ajaa kauppaa yhä enemmän vaihtoautojen pariin. Ei ole siis mitenkään mahdoton skenaario, että uudehkojen ja vähän ajettujen vaihtoautojen arvo pysyy yllättävänkin stabiilina komponenttipulan ajan.