Netflixin tulos sai osakkeen jyrkkään syöksyyn

Tilauspohjainen suoratoistopalvelu Netflix julkaisi tuloksena Yhdysvaltojen pörssin sulkeuduttua perjantain vastaisena yönä Suomen aikaan.

Netflixin osakekurssi lähti voimakkaaseen laskuun jälkimarkkinoilla.

Netflixin vuoden viimeisimmän vuosineljänneksen tulos oli monelta osin odotusten mukainen ja jopa parempi. Osakekohtainen tulos oli 1,33 dollaria ja merkittävästi analyytikoiden odottamaa 82 senttiä parempi. Liikevaihto oli odotusten mukainen 7,7 miljardia dollaria. Tilaajien lukumääräkin oli analyytikoiden odotusten mukainen. Netflixillä oli 222 miljoonaa tilaajaa vuoden 2021 lopussa.

Osakekurssi painui kuitenkin voimakkaaseen yli 20 prosentin laskuun heikon ohjeistuksen myötä. Netflix ohjeisti vuoden ensimmäiselle neljännekselle kaksi kertaa pienempää tilaajamäärien kasvua analyytikoiden odotuksiin verrattuna. Yksi syy ohjeistuksille on uusien tuotantojen julkaisun ajoittuminen pikemminkin vuoden ensimmäisen kvartaalin loppua kuin alkua kohti.

Tilaajakasvun hidastumisen ohella Netflix ohjeistaa käyttökatteen laskevan vuonna 2022. Yksi käyttökatteelle lyhyellä aikavälillä painetta luova tekijä on vahva Yhdysvaltain dollari. Suurin osa Netflixin kuluista syntyy Yhdysvalloissa samalla kun suurin osa liikevaihdosta tulee Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Netflix laajentaa peleihin

Yksi Netflixin menestyksen avaintekijöistä on ollut käyttäjiltä saatu data. Elokuvia ja sarjoja on paljon ja kullekin tilaajalle pyritään tarjoamaan parhaiten sopivaa sisältöä muun muassa katseluhistoriaan perustuen. Saatavilla oleva data vaikuttaa luonnollisesti siihen minkälaista sisältöä Netflix ylipäätään tuottaa.

Netflix näkee pelit yhtenä viihteen muotona ja kuluttajien näkökulmasta kyse on tilaajapalvelun laajentamisesta sekä tilauksen houkuttelevuuden kasvattamisesta. Pelit tehdään tavalla, jossa kuluttajalle avautuu mahdollisuus sukeltaa entistä syvemmälle fanittamansa sarjan teemoihin ja hahmoihin.

Isossa kuvassa kyse on kuitenkin myös datasta, sillä yhtälö toimii molempiin suuntiin. Pelien kautta saadaan uudesta kulmasta luotua kuvaa siitä minkälainen sisältö kuluttajia kiinnostaa ja on mahdollista, että Netflixiltä tullaan tulevaisuudessa näkemään pelien päälle rakennettuja sarjoja ja elokuvia.

Netflix siirtyi aikoinaan onnistuneesti DVD-levyistä suoratoistoon, mutta on aikaista sanoa, tuleeko Netflixin peliliiketoiminta olemaan menestys vai ei.

Hidastuvaa kasvua ja hinnoitteluvoimaa

Netflixin vaikuttaa tarjoavan sijoittajille nyt hidastuvaa kasvua. Toisaalta inflatorinen ympäristö kurittaa nyt kasvuosakkeita kautta linjan ja etenkin nuoria ja vielä tappiota tekevien yritysten osakkeita.

Näiltä osin Netflixin vahvuuksia on, että se on jo siirtynyt elinkaaressaan tulosta tekevään vaiheeseen. Toisekseen Netflix on yritys, jolla on hinnoitteluvoimaa. Inflaation kiihtyminen luo kysyntää nimenomaan hinnoitteluvoimaa omaaville yrityksille.

Netflix nostikin hintojaan viime viikon perjantaina Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Netflixin peruspaketin hinta nousi 13,99 dollarista 15,49 dollariin.

Netflix nosti onnistuneesti hintojaan aiemmin lokakuussa 2020 ilman merkittävää vaikutusta tilaajamäärien kasvuun. Vuosien saatossa hinnan korotuksia on tehty enemmänkin ilman merkittävää vaikutusta tilaajamäärien kasvulle.

Hinnoitteluvoimasta puhuttaessa on hyvä huomioida eri markkinoiden väliset erot. Joulukuussa Netflix laski tilauspalvelunsa hintoja Intiassa.

Netflix on poikkeuksellinen yritys

Ajoittaisista suuristakin kurssilaskuista huolimatta Netflix on historiallisesti ollut poikkeuksellinen menestystarina. Osakkeen kolmen vuoden tuotto on yli sata prosenttia ja viiden vuoden tuotto lähemmäs 400 prosenttia. Kymmenen vuoden tuotto lasketaan jo tuhansissa prosentissa, kun taas listautumiseen osallistuneet ja osakkeensa pitäneet sijoittajat ovat saaneet nauttia kymmenien tuhansien prosenttien tuotoista.

Olennainen kysymys on miten osakkeen tuottopotentiaalin käy yrityksen siirtyessä entistä kypsempään vaiheeseen elinkaartaan. Hinnoitteluvoimalla on merkitystä, mutta se ei kata hidastuvaa kasvua. Hinnannostoista huolimatta Netflix ohjeistaa vuoden ensimmäiselle neljännekselle 10,3 prosentin liikevaihdon kasvua. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvu oli vielä 24,2 prosenttia

Netflix on itse edelleen optimistinen yrityksen pitkän aikavälin kasvunäkymiin liittyen.

Vuoden 2021 suurin hitti oli Squid Game. Squid Gamea katsottiin ensimmäisen neljän viikon aikana 1,65 miljardin tunnin edestä. Googlessa tehdyt haut kertovat Netflixin markkina-asemasta suoratoistotelevision saralla. Kymmenestä eniten haetuista televisiosarjasta kuusi on Netflixin tekemiä. Squid Gamen lisäksi listalta löytyy muun muassa Bridgerton, Kobra Kai ja Lupin.