Sähkön kaaoksesta jopa miljardiluokan lisälasku

Sähkömarkkinat ovat ajautuneet kaaoksen, jossa markkinatakaaja ja ennusteet hinnoista ovat kadonneet taivaan tuuliin. Lisäksi buumi tuulivoimassa tuo jyrkkää aaltoliikettä hintoihin.

Summa jonka 2,6 miljoonaa kotitaloutta pulittaa vuositasolla euroissa kalliista sähköstä, on jäänyt pimentoon kilowattien ja megawattien sekavassa pyörityksessä.

”Mikäli sähkön verollinen hinta kallistuu pysyvästi vuoden takaisesta tasostaan noin 30 – 60 prosenttia, voi kotitalouksille tulla yhteensä jopa noin 1,2 miljardin tai jopa noin 2,6 miljardin euron lisälasku kuluvan vuoden aikana”, pörssikonkari Hannu Angervuo arvioi.

Sähkön myynnin jättipottia kuvastaa, että kotitalouksien ja maatalouden sähkölasku veroineen teki yhteensä noin 4,7 miljardia euroa viime vuonna.

Valtio ottaa perinteiseen tyyliinsä leveän siivun ja on budjetoinut 941 miljoonaa euroa sähköveron ja alvin tuottoja kuluvalle vuodelle. Ruotsin valtio antaa verohelpotuksia, mutta Suomi ei, mitä ei voi pitää yllätyksenä.

Lasku voi nousta tuhannella eurolla

Suomen sähkön hintaan koitti ”yhdessä yössä” hyytävä meno kovien pakkasten joulukuussa, jolloin tukkuhinta pois lukien verot ja siirto kallistui 193 euroon megawattitunnilta eli 0,193 euroon kilowattitunnilta.

Siirtomaksut ja verot nostivat kwh-hinnan 0,30 euroon, joka tekee vuosilaskuksi noin 3 000 euroa noin 10 000 kilowattitunnin keskikulutuksella.

”Ei siten ole mikään yllätys, että kuluttajat ovat saaneet yli tuhannen sähkölaskuja joulukuulta 2021”, Angervo lisää.

Kauhuskenaario tai ei. Angervuo pitää siten realistisena joulukuun sähkön hintaa kuluvan vuoden ennusteelleen, jonka mukaan sähkölaskuksi koti- ja maataloudelle tulee lähes 3 000 euroa. Sähkön kulutus tekee laskemissa saman eli noin 10 000 kilowattituntia. Eli lisälasku nousee siten yli miljardin noin 30 prosentin korotuksella.

Kuluttajat maksoivat viime vuonna veroineen noin 1 800 euroa sähköstään, jossa on kilowattitunnin hinta oli 0,17 euroa.

Noin 0,17 euron hinta kilowatilta tulee Eurostatin tilastoista, jotka kattavat vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon.

Tuhansien eurojen sähkölasku on jo iskenyt lujaa etenkin suoran sähkön ostajiin, joihin voi lukea noin 200 000 omakotitalon omistajaa. Sähköyhtiöt joutuvat hintaennusteissaan turvautumaan kristallipalloon eivätkä lyö lukkoon hintasopimuksia pidemmälle ajalle.

Sähkönpatterit eli suora sähkö on pysynyt merkittävänä lämmityslähteenä kotitalouksissa, joista suurehko osa ostaa kaukolämpöä tai polttaa puuta sekä polttoöljyä.

Hintojen laskua ei ole näkyvissä

Energiateollisuuden ennusteen mukaan sähkön hinta pysyy edelleen korkealla. Nettisivujensa mukaan Energiateollisuus liputtaa tuulivoimaa, jonka tuotanto romahtaa pakkasilla.

Tuulimyllyt tuottivat viime viikon kovissa tuulissa Suomen ydinvoiman verran eli noin 2 800 megawatin teholla ja romahduttivat sähkön hinnan toviksi.

Mutta paukkuvat pakkaset pudottivat tuoton 300 – 400 megawatin tasolle eli lähes pohjalukemiin.

”Tuulivoima on saanut osakseen liikaa gloriaa. Myllyjen sähkön tuotannon heitot vaativat nyt rinnalleen säätövoimaa, mikä tukisi sähkön hintojen vakautta”, Angervuo toteaa.

Poliitikot ovat linjanneet vuosia, että halpaa säätövoimaa, kuten vesivoimaa ei Suomeen saa rakentaa riittävästi. Esimerkiksi suomalaisyhtiö Wärtsilä on myynyt maailmalle monipolttomoottoreitaan säätövoiman lähteeksi.

Päästökaupan hinta on kohonnut 40 eurosta noin 90 euroon, mikä tekee osansa hintojen korotuksista sähköpulan ohella.

Norja myy nyt Saksaan ja Englantiin

Kotitaloudet ja maatalous kuluttavat kuluttivat viime vuonna 28 prosenttia koko Suomen yhteenlasketusta 86,2 terawattitunnista. Teollisuus on saanut sähköstä verohelpotuksia.

Suomen sähkön tarjonnan ja kysynnän välinen kuilu teki viime vuonna hieman yli 17 terawattituntia eli suunnilleen sama kuin Olkiluoto 3:n vuosituotanto täysillä.

”Sähkön markkinahinnan korkeuteen löytyy monta syytä Euroopasta ja kotimaasta. Kaasupulan ohella Saksa sulkee tänä vuonna kaikki loput ydinvoimalansa.

”Suomi on ajanut hiilivoimaloitaan alas ja viimeksi turvevoimaloita, mikä on hävittänyt tuotannon reserviä”, Angervuo kertoo. Maakaasun hinta on nelinkertaistunut vuoden aikana Euroopassa ja Yhdysvalloissa noin vain 40 prosentin verran.

Suomen yhdestä ostopaikasta eli Norjasta kulkee nyt uudet kaapelit Isoon-Britanniaan ja Saksaan. mikä vastaa noin kolmannesta Norjan sähkönviennistä. Suomi tuskin saa Norjasta toviin ”halpaa” sähköä.

Suomi ostaa nyt lähes kolmanneksen sähköstään Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä. Olkiluoto 3 ydinvoimalan 1600 megawatin teho tulee ehkä täyteen käyttöön toukokuussa 2022, mikä täyttää sähkövajetta.

”Olkiluoto 3 ei pysty kuitenkaan talvella kattamaan maamme tuulivoiman ”ehtymistä” tuulettomien pakkasjaksojen aikana”, Angervuo toteaa.

Energiakriisiä voi jäljittää osin Ruotsista

Suomen energiakriisiä voi osin jäljittää Ruotsista. Etelä-Ruotsin kapasiteetiltaan vajaa kantaverkko ei ole antanut pelivaraa täysimääräiseen Suomen tuontiin Ruotsista, josta sähkö virtaa 1400 megawatin tasavirtakaapelia pitkin Raumalle.

Angervuon mukaan markkinasähkön hinta on kallistunut Suomessa osin siitä syystä, että syksyllä Rauman ja Gävlen Fenno-Skan 1 ja 2 tasavirtakaapelien virtauskapasiteetti on jäänyt noin puoleen täydestä tehostaan.

Tornion Kukkolankosken kautta virtaa sähköä 1 400 megawatin teholla.

Kaasun hinta on noussut satoja prosentteja Euroopassa. EU:n ”anekaupan” eli päästökaupan kova hinta ajaa hiilivoiman Puolaakin ja Baltian maita sähköostoihin.

Suomi myy Baltiaan noin tuhannen megawatin teholla. Viro ei pysty tuottamaan sähköä laavakivellä, mikä johtuu päästökiintiöiden korkeasta hinnasta.

Investointipankki Goldman Sachs ennakoi pulaa kaasulle, jolla esimerkiksi Saksa tuottaa sähköä. Venäjän kaasusta eli Nord Streamin kaasuputkesta voi Angervuon mukaan tulla poliittinen valtapeli, mikä näkyy yhä suurempana hintariskinä sähkölle.

