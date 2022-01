SAK: Sosiaaliturvan leikkausten aika ohi, hallituksen keskityttävä osaavan työvoiman saatavuuteen

Sosiaaliturvaleikkausten ja työttömien velvoitteiden kiristämisen tie on kuljettu loppuun ja työllistämisessä tarvitaan nyt muita toimia, vaatii SAK.

Avoimia työpaikkoja oli viime vuoden lopulla ennennäkemättömän paljon.

Tilastokeskuksen mukaan avoimia työpaikkoja oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 62 400, kun vuotta aiemmin määrä oli 43 000. Avoimien työpaikkojen määrä on nyt suurempi kuin kaksi vuotta sitten ennen koronapandemiaa, jolloin niitä oli 48 500.

Avoimista työpaikoista 67 prosenttia oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 54 prosenttia. Vaikeasti täytettäviksi koettuja työpaikkoja oli määrällisesti eniten terveys- ja sosiaalipalveluiden, teollisuuden sekä kaupan alojen toimipaikoissa.

Myös julkisissa palveluissa on yhä enemmän vaikeuksia saada työntekijöitä., SAK muistuttaa tiedotteessaan. Koulutus vastaisi näihin tarpeisiin paremmin kuin työttömien kurittaminen.

Työmarkkinoiden muutokset haastavat hallitusta sen valmistellessa seuraavia työllisyystoimia. SAK ehdottaa, että voimat keskitetään työvoiman kohtaanto-ongelman hoitoon. Konkreettisena toimena voisi olla työvoimakoulutuksen lisääminen.

”Kun yrityksiltä kysytään työvoiman saatavuusongelmien syitä, nousee esiin puutteet työkokemuksessa tai osaamisessa. Jos valmista osaamista ei löydy, ratkaisu voisi olla työnantajien kanssa yhteistyössä järjestettävät lyhytkestoiset täsmäkoulutukset”, SAK:n johtaja Saana Siekkinen sanoo.

Siekkinen muistuttaa, että hallitus on jo tehnyt tai valmistelee lukuisia työllisyystoimia, joissa työntekijän vastuita on lisätty. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli on tulossa voimaan tänä vuonna. Se kiristää työttömien työnhakijoiden velvoitteita.

Ensi vuoden alusta on tulossa voimaan yli 55-vuotiaiden työllisyystoimet. Osana tätä ratkaisua työttömyysturvan lisäpäivät poistetaan asteittain ja yli 55-vuotiaiden muutosturvaa parannetaan. Lisäksi hallitus valmistelee massiivista työvoimapalveluiden uudistusta, jossa palvelut siirretään kuntien vastuulle 2024.

”Sosiaaliturvaleikkausten ja työttömien velvoitteiden kiristämisen tie on kuljettu loppuun. Uusien heikennysten sijaan tarvitaan keinoja, joilla parannetaan työllistymisen edellytyksiä”, paaluttaa Siekkinen.

Siekkisen mukaan kohtaanto-ongelmaa pitäisi ratkoa myös kehittämällä liikkuvuusavustusta ja matkakuluvähennystä nykyistä kannustavammiksi. Näin tuettaisiin työn vastaanottamista kauempaakin.

”Ehdotamme, että työttömyysturvaa uudistetaan niin, että se entistä paremmin kannustaa pienituloisia hakeutumaan koulutukseen. SAK on jo aiemmin ehdottanut työttömyysturvan korotusosan muuttamista euromääräiseksi.”

Myös nuorten oppisopimuskoulutusta olisi tarpeen lisätä ja tukea nuorten nopeaa työllistymistä. SAK kiirehtii kokeilua, jossa nuorten oppisopimuskoulutuksen vetovoimaa edistetään työnantajalle maksettavan koulutuskorvauksen avulla.

”Kokeilussa työnantajalle voitaisiin maksaa korotettuna koulutuskorvauksena puolet palkkakuluista silloin, kun tämä ottaa oppisopimukseen vailla tutkintoa olevan nuoren.”