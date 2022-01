Näin sijoittaja Marko Lahti uudisti sijoitusstrategiansa | jakso 60

Sijoittaja ja sijoitusbloggaaja Marko Lahti korostaa sijoitusstrategian merkitystä. Aiemmin hänen strategiansa kulmakivi oli osinkojen kassavirta, mutta hän on nyt tiedostanut sen puutteet.

Mammuttiblogistaan tunnettu sijoittaja ja sijoitusbloggaaja Marko Lahti on kokenut sijoittaja, joka pohtii paljon sijoittamisen perusperiaatteitä.

Lahti korostaa sijoittamisessa oman sijoittajaidentiteetin löytämisen merkitystä. Myös sijoitusstrategia on tärkeä osa sijoittamista. Sijoitusbloggaaja on tehnyt varsin konreettisen sijoitusstrategian: hän on laatinut itselleen sijoitussopimuksen, johon hän sitoutuu.

Lahti on uudistanut sijoitusstrategiansa vastikään.

”Pieniä viilauksia huomioimatta, vuoden 2020 osakemarkkinoiden koronavuoristorata ei tarjonnut mitään erityistä syytä muuttaa strategiaa, mutta kuluvan vuoden 2021 keväällä aloin kyseenalaistamaan kassavirtastrategiaa, jonka olin lanseerannut maaliskuussa 2019 ja jota olin noudattanut jo parin vuoden ajan. Vaikka kurssit olivat nousseen koronakuopasta uskomattomalla kulmakertoimella, markkina itsessään ei tarjonnut edelleenkään syytä strategian muutokseen”, Lahti kertoo blogikirjoituksessaan.

Lahden mukaan liiallinen kassavirtaan tuijottaminen johtaa osakkeiden arvonnousukomponentin unohtamiseen.

SalkunRakentajan podissa keskustellaan näistä teemoista sekä Lahden sijoitussalkun sisällöstä. Sijoitussalkusta löytyy nyt etupäässä kotimaisia vakaita kansanosakkeita, kasvuosakkeita sekä pari osaketta, joita Lahti kuvaa ”tulevaisuuden toivoiksi”.

Lahti kertoo myös muun muassa syyt salkun suureen käteispainoon. Lopuksi pohditaan lyhyesti tämän hetken markkinatilannetta.

Marko Lahti on kirjoittanut blogeja myös SalkunRakentajaan.