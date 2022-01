Sijoittajat ennakoivat tammikuuilmiötä tankkaamalla pienyhtiöitä

Piensijoittajien mielenkiinto kohdistui joulukuussa pienyhtiöihin.

Joulukuussa Nordnetin suomalaisasiakkaat nettomyivät kotimaisia pörssiosakkeita arvo-osuustileiltä 46 miljoonalla eurolla. Osakesäästötileille netto-ostoja jatkettiin silti 11 miljoonalla eurolla.

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta joulukuusta 6,0 prosenttia. Kaupankäynti väheni marraskuun euromääräisestä aktiviteetista 20,7 prosenttia. Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät supistuivat 2,4 prosenttia. Pörssin kappalemääräinen kaupankäynti pieneni myös viime kuuhun nähden 21,2 prosenttia.

Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien kautta kauppoja toteutettiin euromääräisesti 4,5 prosenttia viime vuoden joulukuuta vähemmän. Kauppamäärissä yksityissijoittajien aktiviteetti väheni marraskuusta 13,4 prosenttia.

Piensijoittajien mielenkiinto kohdistui listautujiin ja pienyhtiöihin

Sijoitusvuoteen 2022 yksityissijoittajat lähtevät tuhdeilla kassavaroilla, jotka etsivät kuumeisesti uusia sijoituskohteita.

Joulukuussa Nordnetin suomalaisasiakkaat kevensivät arvo-osuustilit ja osakesäästötilit yhteenlaskien kotimaisia pörssiosakkeita 35 miljoonalla eurolla. Suuryhtiöitä, kuten Nokiaa, Nordeaa ja Fortumia, kevennettiin tuntuvasti.

Nordnetin mukaan yksityissijoittajien osakeostot kohdistuivat kuukauden aikana pörssilistautujiin ja pörssin pienyhtiöihin.

”Kaikkiaan pörssivuotta 2021 kuvasti suomalaissijoittajien tekemän kansainvälisen osakekaupan merkittävästi kasvanut määrä, minkä uskon jäävän pysyvästi korkealle tasolle”, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Tammikuuilmiötä odotetaan erityisesti pienyhtiöissä

Yksi tunnetuimmista pörssianomalioista on tammikuuilmiö, jonka mukaan tammikuussa olisi mahdollista saada pörssistä keskimäärin parempia tuottoja kuin muina kalenterikuukausina.

Tammikuuilmiölle on löydetty useita loogisia selityksiä. Yleisin ja ehkä hyväksytyin selitys liittyy sijoittajien vero-optimointiin. Sijoittajat myyvät joulukuussa tappiollisia sijoituksiaan koska tappiot ovat pääomaverotuksessa vähennyskelpoisia. Tammikuussa sijoittajat sitten ostavat osakkeita uudestaan.

Vero-optimointi selittää kätevästi myös sen, miksi tammikuuilmiö havaitaan voimakkaampana pienissä yrityksissä. Pienissä yrityksissä sijoittajien omistusosuus on usein suuri, ja siksi todennäköisyys, että pienestä osakkeesta on syntynyt merkittäviä tappioita, on suurempi.

”Historiallisesti tammikuun hyvä tuotto-odotus on ollut voimakkaimmillaan erityisesti pienyhtiöissä. Vaikka historia ei ole tae tulevista tuotoista, sijoittajakansa näyttää joulukuun ostotilastojen valossa luottavan tammikuuilmiöön tänäkin vuonna”, Tuppurainen kertoo.

Tuppuraisen mukaan kauppa-akvititeetti vilkastui joulukuun viimeisellä viikolla, mikä enteilee alkaneelle vuodelle lentävää lähtöä.

Kempower nousi suosikkiosakkeeksi

Nokia päätyi joulukuun selvästi nettomyydyimmäksi osakkeeksi Nordnet Suomessa. Kasvaneen myyntihalukkuuden selitys liittyy todennäköisesti osakkeen yli kymmenen prosentin kuukausituottoon, jolla Nokia kehittyi yli kaksi kertaa yleisindeksiä paremmin, arvioi Tuppurainen.

Nordnet Suomessa yksityissijoittajien kymmenen netto-ostetuimman osakkeen kärkikymmenikkö täyttyi joulukuussa listautujista.

Kempoweriin sijoitettiin nettona 18 miljoonaa euroa, mikä nosti yhtiön kuukauden ylivoimaiseksi ostosuosikiksi. Tuoreista listautujista myös Administerin, Lamorin, Digital Workforcen, Aiforian ja Betolarin osakkeita hankittiin kutakin miljoonilla euroilla.

”On päivänselvää, että kotimaiset yksityissijoittajat etsivät nyt kuumeisesti uusia sijoituskohteita”, taustoittaa Tuppurainen.

Tuppuraisen mukaan viimeisimmissä listautumisissa yksityissijoittajat olisivat halunneet sijoittaa yhtiöihin enemmänkin rahaa, mutta osakkeiden allokaatio ei ole riittänyt vastaamaan tähän mittavaan kysyntään.

”Yksityissijoittajien tileillä on nyt lähtövalmiina suuret määrät varoja, jotka odottavat pääsyä osakemarkkinoille. Osaltaan myös lähestyvä ja vahvaksi ennakoitu tilinpäätöskausi osinkoehdotuksineen muodostaa lähtökohdat vilkkaalle alkuvuodelle.”