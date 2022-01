Ruotsalaisyhtiö Stillfront saa ostosuosituksen Handelsbankenilta

Yritysostot kasvattavat yhtiön tuottoja tulevina vuosina, uskoo Handelsbankenin analyytikko.

Stillfront on vuonna 2010 perustettu ruotsalainen mobiili- ja selainpelistudioiden hankintaan erikoistunut yritys. Sillä on laajasti hajautettu portfolio pelejä ja se keskittyy peleihin, joilla on pitkä elinkaari ja uskolliset käyttäjät. Yhtiöllä on pelistudioita eri maista, mutta päämarkkinat ovat USA, Eurooppa sekä Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka. Yhtiön omistamia studioita ovat esimerkiksi Goodgame Studios, Storm8 ja Babil Games.

Ennen joulua Stillfront julkaisi ostaneensa strategiapelin Iron Throne: The Fistborn korealaiselta Netmarblelta. Ostos on yksittäinen peli eikä studio, joten se kirjataan todennäköisesti osaksi Stillfrontin orgaanista kasvua.

Stillfrontin osakekurssi on laskenut rajusti, peräti 51 prosenttia viimeisen vuoden aikana. Tämä siitä huolimatta, että analyytikoiden konsensusodotuksen mukaan yhtiön liikevoitto nousee vuonna 2021 lähes 1,6 miljardiin kruunuun edellisvuoden vajaasta 1,5 miljardista kruunusta. Liikevaihdon odotetaan nousevan edellisvuoden 4,0 miljardista kruunusta 5,4 miljardiin kruunuun.

Kuluvan vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella P/E-kerroin on 18x ja EV/Ebitda-kerroin 8,7x.

Handelsbankenin analyytikon mielestä osakkeen arvostus on houkutteleva.

”Stillfront on mielestämme arvostukseltaan liian edullinen, kun otetaan huomioon paluu orgaaniseen kasvuun tänä vuonna sekä yhtiön mahdollisuus luoda lisäarvoa yritysostojen kautta”, toteaa analyytikko Rasmus Engberg Handelsbankenin aamukatsauksessa.

Engbergin mukaan yritystä koskevat ennusteet ovat heikentyneet, mikä saattaa olla syynä osakkeen laskuun. Handelsbanken uskoo kuitenkin näiden ennustelaskujen olevan nyt ohi.

Vuoden 2023 ennusteilla Handelsbanken määrittelee Stillfrontin osakkeen tavoitehinnaksi 64,5 kruunua, mikä ylittää selvästi tämän hetken 49 kruunun kurssinoteerauksen.

Engbergin mukaan tärkeimmät ajurit osakkeelle ovat paluu orgaaniseen kasvuun tänä vuonna sekä jatkuvat yritysostot.

Handelsbankenin suositus Stillfrontin osakkeelle on osta. Yhtiötä seuraa kahdeksan analyytikkoa, joista kolme antaa osakkeelle ostosuosituksen ja kolme lisää-suosituksen. Yhden suositus on pidä ja yhdellä ei ole näkemystä.