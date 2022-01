SR-Video: USA:n syvenevä kahtiajako, osa 2

Yhdysvaltojen pinnan alla kytevät ristiriidat tulivat ilmi Joe Bidenin virkaanastujaispäivänä. Mitä Yhdysvalloissa oikein tapahtuu?

Maailman suurin talous on jakautumassa yhä syvemmälle kahteen ideologiseen, poliittiseen ja taloudelliseen leiriin. Keskustiedustelupalvelu CIA:n asiantuntijaryhmään kuuluva professori Barbara Walter maalaa synkän kuvan Yhdysvaltain kahtiajaosta. Aiheesta kertoi Ilta-Sanomat.

Walterin tulevan kirjan mukaan Yhdysvallat muuttui täysin demokraattisesta valtiosta osittaiseksi demokratiaksi ex-presidentti Donald Trumpin virkakaudella. ”Olemme lähempänä sisällissotaa kuin kukaan meistä haluaisi uskoa”, Walter varoittaa.

Yhdysvalloissa poliittinen valta on vain kahdella puolueella: demokraateilla ja republikaaneilla. Puolueiden välille on muodostunut syvä ideologinen juopa, joka ei rajoitu vain perinteiseen vasemmisto-oikeisto -eroon, vaan taustalla on myös niin sanottua identiteettipolitiikkaa.

Istuva presidentti Joe Biden lupasi vaalikampanjassaan yhdistää kansakunnan. Se ei ole onnistunut. Bidenin presidenttinä toimimiseen tyytyväisistä 90 prosenttia on demokraattimielisiä ja vain kuusi prosenttia republikaaneja. Myös edellinen presidentti Donald Trump jakoi amerikkalaiset jyrkästi kahteen ryhmään. Republikaanien keskuudessa hän oli suosittu, demokraattien keskuudessa vihattu.

Tutkija, tietokirjailija ja toimittaja Maria Annala on seurannut viime vuosien poliittista kehitystä Yhdysvalloissa. Annala tuntee hyvin Yhdysvaltojen poliittisen ilmaston. Jorma Erkkilän kanssa Annala keskustelee USA:n syvenevän kahtiajaon syistä.

Keskustelun 1. osassa pohdittiin etupäässä amerikkalaisen poliittisen vaalijärjestelmän ominaispiirteitä ja historiallisia syitä maan sisäisiin ristiriitoihin.

Keskustelun 2. osassa pohditaan erityisesti kahden pääpuolueen yhä suurempaa ideologista juopaa sekä Donald Trumpin presidenttikauden vaikutuksia. Lisäksi käydään läpi vuoden 2020 presidentinvaalien dramaattista jälkiselvittelyä. Annala käy kertoo myös tutkimuksestaan, jossa hän osoittaa seitsemän keinoa, jolla Trump kannattajineen on ravistelemassa demokratian rakenteita.