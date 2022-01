Vuokraturva: Vuokra-asuntomarkkinoille on syntynyt ylitarjontaa – vuokranantajat totuttelevat ”uuteen normaaliin”

Vuokra-asuntomarkkinoilla on tapahtunut nopea muutos, joka on tullut suurelle yleisölle yllätyksenä.

Asuntosijoittamisen suosio on Suomessa kasvattanut vuokra-asuntojen tarjontaa niin paljon, että edes suurimmissa kasvukeskuksissa ei enää kärsitä vuokra-asuntopulasta, kertoo Vuokraturva tiedotteessaan.

Vuokraturvan mukaan koko 2000-luvun piinannut ongelma, eli pula vuokra-asunnoista, voidaan katsoa kokonaan selätetyksi.

Vuokraturvan mukaan vuokra-asuntojen tarjontaa ovat kiihtyvässä tahdissa kasvattaneet niin asuntosijoittamisesta innostuneet yksityishenkilöt, eläkeyhtiöt, kotimaiset asuntosijoitusyhtiöt ja -rahastot kuin varsinkin viime vuosina kansainväliset asuntorahastotkin.

Valmistuvista uusista asunnoista noin puolet menee tällä hetkellä suoraan vuokra-asunnoiksi. Lopuistakin noin puolet päätyy vuokra-asunnoiksi siten, että asuntosijoittaja ostaa kovan rahan asunnon ja laittaa sen vuokralle.

Vuokraturvan mukaan uusista nyt valmistuvista asunnoista kaiken kaikkiaan peräti 75 prosenttia menee vuokralaisille, eli uusien asuntojen ensimmäisistä asukkaista kolme neljäsosaa on vuokralaisia.

Vuokra-asunnoista jo ylitarjontaa

Osassa Suomessa onkin jo havaittavissa vuokra-asuntojen ylitarjontaa.

Vuokraturvan mukaan ongelmallisin tilanne on vuokranantajan kannalta 120 000 asukkaan Lahdessa, jossa vuokra-asuntojen tarjonta on vilkkaan rakentamisen myötä kasvanut niin suureksi, ettei vähäinen väestönkasvu ole riittänyt pitämään kysyntää tarjonnan tasalla. Siten asuntoihin ei tahdo maltillisellakaan vuokralla vuokralaisia löytyä ja riittää.

Myös yli 200 000 asukkaan Oululla on myös samoja ongelmia, Vuokraturva kertoo.

Suomen vuokra-asuntomarkkinoilla tapahtui vuodessa valtava murros, kertoo Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola blogissaan.

”Vuokranantajat totuttelevat tällä hetkellä uuteen normaaliin, kun asuntojen vuokraus on muuttunut selvästi aiempaa haastavammaksi. Toisaalta vuokralaisilla on enemmän vaihtoehtoja ja parempi neuvotteluasema kuin vuosikymmeniin”, Metsola toteaa.

Metsolan mukaan muutos on tapahtunut nopeasti ja tullut suurelle yleisölle yllätyksenä.

”Ikuisuusongelmalta tuntuneen vuokra-asuntopulan jälkeen kaikkien ei ole ollut helppoa uskoa muutosta todeksi. Muutama vuosi sitten vielä riitti, että sijoitusasunto sijaitsi halutulla alueella. Vuokralaiseksi saattoi valita niin sanotusti parhaan päältä, kun sopivia ehdokkaita oli jonoksi asti”, Metsola kertoo.

Nyt tilanne on toinen.

”Nyt hyvistä vuokralaisista käydään kovaa kilpailua. Asunnon vuokrattavuus ei enää ole suoraan kiinni edes asunnon ominaisuuksista vaan siitä, miten asunto esiintyy edukseen markkinoinnissa ja kuinka vaivattomaksi sen vuokraaminen on tehty.”

”Vanhan liiton” vuokranantajilla totuttelemista uuteen tilanteeseen

Metsolan mukaan asunnot eivät enää lähes automaattisesti vuokraa itse itseään.

”Asuntoilmoituksen täytyy erottua edukseen, sillä etenkin isoissa kaupungeissa vastaavanlaisia asuntoja voi olla tarjolla satamäärin. Tarvitaan hyvät kuvat ja huolella kirjoitettu asunnon kuvaus. Vuokralaiskandidaatit karsivat nyt suoralta kädeltä pois suuren osan asuntotarjonnasta ja katsovat tarkemmin vain sellaiset kohteet, jotka heti ensivaikutelman perusteella näyttävät erityisen kiinnostavilta. Asuntoa olisi myös päästävä nopeasti ja joustavasti katsomaan, tai valinta kohdistuu johonkin toiseen vaihtoehtoon.”

Monella vanhan liiton vuokranantajalla on tähän uuteen vuokra-asuntomarkkinoiden tilanteeseen aika lailla totuttelemista, Metsola toteaa.

Metsolan mukaan kaikkein pienimpien asuntojen suhteellinen kysyntä ja vuokrataso on laskenut. Kun pienten asuntojen krooninen ylikysyntä on poistunut, on se helpottanut niiden vuokralaisten tilannetta, jotka haluavat nimenomaan pienen ja mahdollisimman edullisen asunnon.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat laskivat loppuvuonna

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat laskivat koko maassa 0,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännekseen heinä-syyskuuhun.

Muutos on pieni, mutta silti historiallinen.

Suomen Vuokranantajien mukaan kertaakaan aiemmin vuokrataso ei ole laskenut koko maan tasolla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Tilastokeskuksen päivitetyssä vuokratilastossa, joka kattaa tiedot vuodesta 2015 alkaen. Myös uusien solmittujen vuokrasuhteiden neliövuokrissa oli pientä laskua edelliseen vuosineljännekseen koko maan tasolla.

Pitkittynyt koronapandemia on iskenyt vuokra-asuntojen kysyntään monessa kaupungissa, mutta vuokra-asuntojen tarjonta on jatkanut kasvuaan.

”Vuokratason lasku loppuvuonna ei ollut suuri, mutta muutoksen suunta on historiallinen. Loppuvuosi on tavallisesti vuokra-asuntomarkkinoilla loppukesän sesongin jälkeen hiljaisempi ajanjakso. Vaikuttaa siltä, että päättyneen vuoden loppu on ollut erityisen hiljainen ja moni vuokranantaja on laskenut vuokrapyyntejä ja jättänyt vuokrankorotukset tekemättä”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Rokkasen mukaan pitkittynyt koronapandemia on iskenyt vuokra-asuntojen kysyntään monessa kaupungissa, mutta vuokra-asuntojen tarjonta on jatkanut kasvuaan.