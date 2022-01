Ekonomisti: Vuokrien lasku on historiallinen muutos

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat laskivat loppuvuonna koko maan tasolla.

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat laskivat koko maassa 0,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuosineljännekseen heinä-syyskuuhun.

Muutos on pieni, mutta silti historiallinen.

Suomen Vuokranantajien mukaan kertaakaan aiemmin vuokrataso ei ole laskenut koko maan tasolla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna Tilastokeskuksen päivitetyssä vuokratilastossa, joka kattaa tiedot vuodesta 2015 alkaen. Myös uusien solmittujen vuokrasuhteiden neliövuokrissa oli pientä laskua edelliseen vuosineljännekseen koko maan tasolla.

Pitkittynyt koronapandemia on iskenyt vuokra-asuntojen kysyntään monessa kaupungissa, mutta vuokra-asuntojen tarjonta on jatkanut kasvuaan.

”Vuokratason lasku loppuvuonna ei ollut suuri, mutta muutoksen suunta on historiallinen. Loppuvuosi on tavallisesti vuokra-asuntomarkkinoilla loppukesän sesongin jälkeen hiljaisempi ajanjakso. Vaikuttaa siltä, että päättyneen vuoden loppu on ollut erityisen hiljainen ja moni vuokranantaja on laskenut vuokrapyyntejä ja jättänyt vuokrankorotukset tekemättä”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Rokkasen mukaan pitkittynyt koronapandemia on iskenyt vuokra-asuntojen kysyntään monessa kaupungissa, mutta vuokra-asuntojen tarjonta on jatkanut kasvuaan.

Vuokrat laskivat loppuvuonna eniten Jyväskylässä (-0,4 %), Keravalla (-0,4 %), Hämeenlinnassa (-0,3 %) sekä Porvoossa ja muissa kehyskunnissa (-0,3 %). Pääkaupunkiseudulla lasku oli suurinta Vantaalla (-0,3 %). Helsingissä muutos edelliseen neljännekseen olisi -0,1 prosenttia ja Espoossa -0,2 prosenttia. Vuokrat puolestaan kasvoivat loppuvuonna eniten Raumalla ja Joensuussa (+0,3 %) sekä Seinäjoella ja Kouvolassa (+0,2 %).

Vuodentakaisesta vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten Turussa (+1,4 %), Tampereella (+1,3 %), Oulussa (+1,2 %) ja Lappeenrannassa (+1,1 %).

Pääkaupunkiseudulla vuokrakehitys (+0,6 %) on selkeästi hidastunut aiemmista vuosista ja oli muuta Suomea (+0,8 %) hitaampaa. Vuokrataso laski vuoden takaisesta Mikkelissä (-0,1 %) ja Jyväskylässä (-0,2 %).

”Pääkaupunkiseudun tilannetta selittää läpi korona-ajan kasvanut asuntotarjonta ja muuta maata huonompi epidemiatilanne tiukempine rajoituksineen. Pääkaupunkiseutu on myös Suomen kansainvälisin kolkka. Matkailun, kansainvälisen liike-elämän ja myös kansainvälisten opiskelijoiden liikkumisen väheneminen näkyy voimakkaimmin seudulla. Vuokranantajan on hyvä varautua siihen, että kilpailu vuokralaisista on aiempaa kireämpää myös sen jälkeen, kun korona lopulta hellittää”, toteaa Rokkanen.

Rokkanen kertoo SalkunRakentajan haastattelussa, että vuokramarkkinat tulevat elpymään.

Yleinen näkemys on, että koronarajoitukset tulevat poistumaan. Rajoitusten poistuminen lisää maan rajojen yli tapahtuvaa liikennettä, lisää kysyntää ja tarjoaa työtä matkailu ja ravintola-alan yrityksille. Työntekijät tarvitsevat asunnon ja lyhytaikainen vuokraustoiminta lisääntyy.

”Toisaalta on hyvä muistaa, että ennen koronakriisiä yleisenä näkemyksenä oli asuntojen hintojen lasku ja vuokrakysynnän nousu. Tämähän meni todellisuudessa toisinpäin. Korona on iskenyt erityisesti vuokralla asuviin, kuten esimerkiksi opiskelijoihin ja palvelualojen työntekijöihin”, Rokkanen toteaa.