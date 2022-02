Osinkoyhtiö Aspo saa ostosuosituksen – tuloskehitys ylitti konsensusennusteen selvästi

Aspon loka-joulukuu sujui vahvasti. Yhtiö aikoo maksaa ruhtinaaliset osingot.

Monialayhtiö Aspon liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 27 prosenttia vertailukaudesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi viime vuoden 6,7 miljoonasta eurosta 8,7 miljoonaan euroon. Jatkuvien toimintojen liikevoitto nousi 6,7 miljoonasta eurosta 8,7 miljoonaan euroon.

Koko vuoden osalta liikevoitto nousi ennätystasolle 33,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 19,3 miljoonasta eurosta.

Aspon tytäryhtiön, varustamoyhtiö ESL Shippingin kuljetuskysyntä jatkui vahvana ja markkinarahdit olivat hyvällä tasolla kaikissa asiakassegmenteissä. Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson kertoo, että Varustamon viimeisen neljänneksen liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta nostaen koko vuoden liikevoiton ennätystasolle 26,8 miljoonaan euroon.

”Tulos osoittaa ESL Shippingin pitkäjänteisen kehitystyön, edelläkävijyyden ja kumppanuusstrategian tuloksellisuuden. Varustamon kasvua vauhditetaan syyskuussa kertomallamme noin 70 miljoonan euron kasvuinvestoinnilla kuuden aluksen sarjaan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja”, Jansson kertoo.

Muovien, kemikaalien ja voiteluaineiden jakelija Telkon kysyntä pysyi vahvana ja hintataso korkealla myös viimeisellä neljänneksellä. Myös Telkon koko vuoden liikevoiton kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 20,4 miljoonaan euroon.

”Kasvava kysyntä yhdistettynä strategian mukaisen korkeamman lisäarvon tuotteiden myynnin kasvuun ja toiminnan tehokkuuteen tukivat ennätystulosta, vaikka raaka-ainemarkkinoiden saatavuustilanne ja logistiikkahäiriöt rajoittivat volyymien kehitystä läpi vuoden”, toimitusjohtaja kertoo.

Aspo ohjeistaa vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2021 tasolla eli noin 42 miljoonassa eurossa.

Aspon viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ylitti konsensusennusteet. Alaskirjauksilla oikaistu liikevoitto 13,9 miljoonaa euroa ylitti selvästi 10,7 miljoonan euron konsensusennusteen.

”Rahtimarkkinan vahva veto oli tiedossa ja siksi ESL:n uudet ennätystulokset eivät tulleet suuren suurina yllätyksinä. Odotammekin tiettyä pehmeyttä ESL vuoden toisen puoliskon 16,5 % liikevoittomarginaaliin, mutta toisaalta Aspon kommenttien mukaan mitään sen suurempaa painetta ei ainakaan toistaiseksi ole näkyvissä”, toteaa analyytikko Joonas Iivonen Evlin aamukatsauksessa.

Iivosen mukaan rahtimäärät pysyvät korkeina ainakin alkuvuoden aikana metsä-, teräs- ja energiateollisuuksien ajamina. Telkon tulos oli analyytikon mielestä hieman pehmeä suhteessa odotuksiin, mutta kuitenkin hyvä kuuden prosentin liikevoittomarginaali. Leipurin tulos osui Evlin odotuksiin 4,3 miljoonan euron alaskirjauksista oikaistuna.

Evli arvioi ESL:n pystyvän suhteellisen vakaaseen tulokseen myös laajemman rahtimarkkinan pehmetessä.

”Suurien laivojen spot-markkina ei ole vielä toistaiseksi laskenut paljoa huipuiltaan. Geopoliittisen tilanteen eskaloituminen idässä saattaisi aiheuttaa lyhyen aikavälin harmia Telkon ja Leipurin osalta, mutta molemmat ovat myös tottuneita toimimaan haastavissa Itä-Euroopan maissa”, Iivonen toteaa.

Analyytikon mielestä Aspon ohjeistus tasaiselle liikevoiton kehitykselle vuonna 2022 ei näytä erityisen haastavalta etenkin huomioiden suhteellisen vaisun kehityksen viime vuoden alkupuolella.

Evli pitää Aspon nykyistä arvostusta matalana. Kuluvan vuoden Evlin tulosennusteilla P/E-kerroin on 9,4x, mikä on selvästi alle viime vuosien keskimääräisen tason. Vastaava EV/Ebit-kerroin on 10,2x, mikä sekin on selvästi alle viime vuosien tason.

Evli toistaa Aspon osakkeen 14 euron tavoitehinnan ja ostosuosituksen.

Aspon hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 jaetaan osinkoa 0,23 euroa osakkeelta, kun vuotta aiemmin se oli 0,35 euroa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,22 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana.

Yhteensä osinko saattaa nousta siis 0,57 euroon, mikä nykyisellä 9,8 euron osakekurssilla tarkoittaa 5,8 prosentin osinkotuottoa.