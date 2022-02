Tytäryhtiö Uniper osoittautumassa valtavaksi riippakiveksi Fortumille

Energiayhtiö Fortumin markkina-arvosta sulanut Ukrainan kriisin vuoksi alkuvuonna jo kolmannes, mutta yhtiö ei arvioi vielä Venäjän pakotteiden vaikutuksia.

Venäjä-riskit alkavat realisoitua nyt monella tavalla. Yksi Venäjä-riski on ollut Fortumin tytäryhtiö Uniper, josta Fortum omistaa 75 prosenttia. Uniperin riski on kaasuputki Nord Stream 2.

EU on ottanut lukuisia erilaisia pakotteita käyttöön Venäjää vastaan sen hyökättyä Ukrainaan. Lisäksi Saksan hallitus on keskeyttänyt Nord Stream 2:n sertifiointiprosessin 22. helmikuuta ja Yhdysvallat on asettanut pakotteita Gazpromin sveitsiläiselle tytäryhtiölle Nord Stream 2 AG:lle ja sen toimitusjohtajalle 23. helmikuuta.

Uniper on yksi kaasuputki Nord Stream 2:n rahoittajista.

Uniper ei paljasti kaasuputkeen liittyviä taloudellisia riskejä vuoden 2021 tilinpäätöksessään, mutta yhtiö analysoi tällä hetkellä kaasuputkihankkeen keskeytymisen taloudellisia vaikutuksia. Yhtiö on aiemmin varoittanut, että se voi joutua kirjaamaan alas hankkeelle myöntämänsä lainan arvoa, jos projektia ei toteuteta loppuun. Alaskirjaus näyttää nyt enemmän kuin todennäköiseltä.

Uniperin niukkasanainen linja on vain lisännyt epävarmuutta sijoittajien keskuudessa.

Fortumin osake on sukeltanut rankasti Ukrainan kriisin kärjistyttyä. Alkuvuoden aikana osake on laskenut jo 33 prosenttia ja viimeisen kahden viikon aikana osakkeen arvosta on sulanut neljännes.

Fortum ei halua spekuloida mahdollisilla tulevilla pakotteita tai niiden vaikutuksilla. Fortum kuitenkin kertoo noudattavansa toimintaansa sääteleviä lakeja ja määräyksiä, niihin kuuluvat myös pakotteet.

Fortumilla on yhdessä tytäryhtiönsä Uniperin kanssa noin 7000 työntekijää ja 12 voimalaitosta eri puolilla Venäjää. Yhtiö tuottaa sähköä ja lämpöä paikallisille yhteisöille ja teollisuudelle käyttäen paikallisia polttoaineita, pääasiassa maakaasua.

Fortumin Russia-divisioonalla on seitsemän voimalaitosta Venäjällä. Ne tuottavat sähköä ja lämpöä Länsi-Siperiassa pääasiassa Tjumenin sekä Uralilla Tseljabinskin alueella. Njaganissa, Hanti-Masian alueella Siperiassa sijaitsee suuri ainoastaan sähköä tuottava voimalaitos. Voimalaitokset käyttävät pääasiassa maakaasua polttoaineenaan. Russia-divisioonamme aikoo lopettaa kivihiilen käytön tämän vuoden loppuun mennessä.

Uniperin tytäryhtiöllä Uniprolla on viisi voimalaitosta eri puolilla maata. Unipron voimalaitoksista neljä käyttää polttoaineenaan maakaasua ja yksi hiiltä. Unipron liiketoiminta on vaakalaudalla kiristyvien pakotteiden vuoksi.

Uniperin riskit eivät liity vain Unipro-yhtiöön ja kaasuputkeen.

Helsingin Sanomien mukaan yhtiön johdannaissalkku, jonka koko on 65 miljardia euroa. Niihin liittyvät vakuusvaateet ovat seitsemän miljardia euroa. Summat ovat suuria, kun yhtiön markkina-arvo on noin 10 miljardia euroa.

Uniper on yrittänyt Helsingin Sanomien mukaan suojautua pohjoismaisen sähkön hintaheilahduksilta monimutkaisin järjestelyin, jotka ovat epäonnistuneet pahasti.