USA:n inflaatio kiihtyi korkeammalle kuin kertaakaan 40 vuoteen – koroissa raju piikki ylöspäin

Kuluttajahintaindeksi nousi tammikuussa 7,5 prosenttia edellisvuodesta, kun joulukuussa vastaava luku oli 7,0 prosenttia. Inflaation kiihtyminen oli odotettua kovempaa, sillä uutistoimisto Bloombergin ekonomisteilta keräämä ennuste oli 7,3 prosenttia.

Vakaammin kehittyvä pohjainflaatio nousi tammikuussa 6,0 prosenttiin, kun joulukuussa pohjainflaatio oli 5,5 prosenttia. Konsensusennuste tammikuun pohjainflaatiosta oli hieman vähemmän, 5,9 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu lyhyellä aikavälillä voimakkaasti heilahtelevien ruoan ja energian vaikutus.

Inflaatio on nyt myös aiempaa laaja-alaisempaa. Tämä näkyy esimerkiksi OP Ryhmän seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäisen Twitterissä jakamasta kuvasta.

It’s getting hot in here! USA:n CPI-inflaation kiihtyminen 7,5 %:iin (v/v) ja pohjainflaation loikka 6 %:iin (v/v) potkivat Fedin rahapolitiikan kiristystielle. Maaliskuun koronnosto on täysin selvää kauraa, mutta noston suuruus askarruttaa markkinoita #inflaatio #USA pic.twitter.com/Ietu9BHFIK