Metsäkonevalmistaja Ponsse julkisti kaksijakoisen tulosraportin

Ponssen tilauskanta nousi uuteen ennätykseen, mutta tuloskehitys jäi odotuksista.

Metsäkonevalmistaja Ponsse kohtasi koronakriisin myötä alkuvuodesta 2020 kysyntäkriisin. Uusia tilauksia ponsse sai tammi-kesäkuun 2020 aikana 217 miljoonaa euroa. Määrä oli roimasti vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin uusia tilauksia tuli lähes 392 miljoonan euron edestä.

Tilauskanta romahti vuoden 2020 kesäkuun lopussa 179 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin tilauskanta oli 361 miljoonaa euroa. Ponssen vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski alle 132 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten liikevaihto oli lähes 173 miljoonaa euroa.

Nyt tilanne näyttää hyvin toisenlaiselta.

Ponssen liikevaihto nousi viime vuoden loka-joulukuussa 227 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 205 miljoonaa euroa. Tilauskanta nousi huikeasti ennätyksellisen korkealle. Se oli vuoden lopussa 440 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 175 miljoonaa euroa.

Liiketulos nousi edellisvuoden 13,7 miljoonasta eurosta 18,7 miljoonaan euroon viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Liiketulos kuitenkin jäi selvästi analyytikko-odotuksista, sillä konsensusodotus liiketulokselle oli yli 24 miljoonaa euroa.

Ponsse on oman arvionsa mukaan palautunut koronapandemian vaikutuksista tuotteiden kysyntään odotettua nopeammin – vaikkakin pandemia on aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Pandemia on vaikuttanut merkittävästi Ponssen komponenttien saatavuuteen.

Metsäkonevalmistaja on analysoinut myyntisaamisten luottoriskejä ja luottotappiovarauksia ja todennut, että varauksia on tehty riittävästi katsauskauden päättyessä. Yhtiöllä ei ole ilmennyt viitteitä liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen arvon mahdollisesta alentumisesta.

Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoo, että metsäkoneiden kysynnän positiivinen kehitys lähti liikkeelle vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

”Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä kääntyi kiivaaseen kasvuun vahvistaen tilauskantaamme voimakkaasti. Nopeasti oli selvää, että tulemme ajamaan Vieremän tehdastamme täydellä kapasiteetilla koko vuoden komponentti- ja covid-19-tartuntatilanteen niin salliessa. Markkinatilanne oli hyvä kaikkialla, varsinkin Venäjällä, joka otti takaisin paikkansa maailman suurimpana tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkinana”, Nummela kertoo.

Ponssen kovan kysynnän kääntöpuolena oli osien ja komponenttien erittäin haastava saatavuustilanne, Nummela kertoo.

”Raju kone- ja laitevalmistuksen kysyntä haastoi jo ennestään haavoittuvassa tilanteessa olevia valmistusverkostoja. Voimakas kysyntä yhdessä logistiikkaongelmien kanssa vaikutti osien ja komponenttien saatavuuteen ja laukaisi hintojen ja liiketoiminnan muiden kulujen voimakkaan inflaatiokehityksen. Sekä huoltopalvelumme että toimitusketjumme kärsivät tilanteesta.”

Logistiikkaongelmista huolimatta Ponsse onnistui kuitenkin valmistamaan kaikki tuotantosuunnitelman mukaiset PONSSE-metsäkoneet ja toimittamaan koneet asiakkaille ympäri maailmaa.

”Osien ja komponenttien saatavuuteen liittyvät haasteet ovat pitäneet yhtiömme ja valmistusverkostomme ihmisiä erittäin tiukoilla”, Nummela toteaa.