Väkirikkaissa kunnissa omakotitalojen hinnat jyrkässä nousussa

Omakotitalojen hinnat nousevat nyt nopeasti suurissa kunnissa.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä koko maassa 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat 1,1 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kiinteistöjen hintaindeksistä, jonka laadinnassa käytetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämän kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietoja. Tilasto kattaa omalla tontilla olevat omakotitalot.

Hintojen nousu on jatkunut rajuimpana suurissa kunnissa.

Tilastokeskuksen mukaan yli 100 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat 7,4 prosenttia edellisvuodesta. 60 000 – 100 000 asukkaan kunnissa hinnat nousivat 6,2 prosenttia, 20 000 – 59 999 asukkaan kunnissa 5,0 prosenttia ja alle 20 000 asukkaan kunnissa hinnat pysyivät lähes ennallaan.

Yli 100 000 asukkaan kunnissa omakotitalojen neliöhinta oli 2 630 euroa ja alle 20 000 asukkaan kunnissa neliöhinta oli 1 339 euroa vuoden 2021 viimeiseillä neljänneksellä.

Korkeimmat hinnat olivat pääkaupunkiseudulla, jossa neliöhinta oli 3 891 euroa.

Ero suurten kuntien ja pienten kuntien omakotitalojen hinnoissa on revennyt vuoden 2018 lopun jälkeen. Yli 100 000 asukkaan kunnissa hinnat ovat nousseet noin 20 prosenttia loppuvuoden 2018 ja vuoden 2021 lopun välissä.

Omakotitalotontin keskimääräinen neliöhinta oli 22,1 euroa ja keskimääräinen myydyn tontin pinta-ala oli 3 016 neliömetriä. Keskimääräinen tonttihinta on siten hieman alle 67 000 euroa.

Tilastokeskuksen mukaan uusien omakotitalojen hinnat nousivat vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 7,1 prosenttia edellisvuodesta. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hinnat nousivat 1,4 prosenttia. Uusien omakotitalojen tiedot perustuvat rakennuskustannusindeksiin sekä ammattimaista että omatoimista rakentamista kuvaaviin hintatietoihin.

Viime vuonna kauppoja vanhoista omakotitaloista tehtiin koko maassa noin 17 800, joka on yli 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Omakotitalotonttien hinnat nousivat 7,7 prosenttia koko maassa vuonna 2021. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 13,6 prosenttia ja muualla maassa 5,8 prosenttia. Vuonna 2021 omakotitalotontin keskimääräinen neliöhinta pääkaupunkiseudulla oli 209,6 euroa ja muualla maassa 18,9 euroa.

Pääkaupunkiseudulla myytävät tontit ovat yleensä pieniä. Esimerkiksi 1000 neliön tontin keskimääräinen hinta on kuitenkin lähes 210 000 euroa.

Vaikka omakotitaloille riittää nyt hyvin kysyntää, voisi kysyntä olla vieläkin suurempaa. Tällä hetkellä tonttipula tuo markkinalle pullonkaulailmiön, kun omakotitalohaaveet kaatuvat tai vähintäänkin hidastuvat sopivan tontin puutteeseen.

Tonttipula on merkittävä haaste etenkin isoissa ja kasvavissa kaupungeissa. Monissa kaupungeissa parhaimmat alueet on jo rakennettu täyteen. Suosituimmilta alueilta sopivaa tonttia ei tahdo saada edes rahallakaan, vaan tontteja joudutaan arpomaan.

Kysyntä on hurjaa, mutta tontteja on tarjota vain harvoille. Joissakin kaupungeissa yhtä tonttia kohtaan voi olla 10-20 hakijaa. Vaikka kaupunkien luovuttamien tonttien koko on puoliintunut 2000-luvun aikana, tontteja ei meinaa siltikään riittää.